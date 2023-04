Paavo Väyrynen aikoo jatkaa politiikassa, muttei vielä paljasta tarkempia suunnitelmia

Paavo Väyrynen on ollut eduskuntavaaliehdokkaana kuudella eri vuosikymmenellä, eikä vaikuttamisura ole Väyrysen mukaan ohi vieläkään.

Konkaripoliitikko Paavo Väyrynen ei vielä halua tuoda julki, millaisia mahdollisia poliittisia suunnitelmia hänellä on uransa suhteen. Yhteiskunnallista vaikuttamista hän aikoo silti jatkaa.

– Yhteiskunnassa on monia vaikuttamismahdollisuuksia ja aion jatkaa vaikuttamista tavalla, joka myöhemmin käy ilmi, hän sanailee Ylen haastattelussa.

Väyrynen ilmoitti jo vuonna 2019 pyrkivänsä presidentiksi seuraavissa vuoden 2024 presidentinvaaleissa. Hän ei silti vielä paljasta, vieläkö suunnitelma pitää kutinsa.

Vuoden 2018 presidentinvaaleissa Väyrynen oli ehdolla valitsijayhdistyksen kautta.

Hän on tällä hetkellä 76-vuotias.

Väyrynen oli nyt ehdolla eduskuntaan 14. kertaa ja keräsi näissä vaaleissa ääniä 1395. Äänimäärällä ei päässyt eduskuntaan, eikä varasijalle.

Aikanaan eduskunnan nuorin

Jos Väyrynen olisi yltänyt eduskuntaan, olisi hänellä ollut siellä ikäpuhemiehen paikka. Väyrynen valittiin ensimmäisen kerran eduskuntaan vuonna 1970. Hän oli tuolloin 23-vuotias ja silloisen eduskunnan kuopus.

Kaksi vuotta myöhemmin hänestä tuli puolueensa varapuheenjohtaja. Väyrynen kuului myös edesmenneen presidentti Urho Kekkosen lähipiiriin.

Ministeri Väyrysestä tuli ensi kerran 29-vuotiaana, jolloin käteen tarttui opetusministerin salkku.

Sen jälkeen Väyrynen on työskennellyt useaan otteeseen ministerinä, yhteensä 16 vuoden ajan. Yhtä pitkään Väyrynen on edustanut Suomea myös Europarlamentissa. Väyrynen on ollut myös kolmesti aiemmin presidenttiehdokkaana. Vuoden 2018 presidentinvaaleissa hän pyrki presidentiksi valitsijayhdistyksen kautta.

”Uhrauduin puolueen hyväksi”

Kevään 2011 vaaleissa Väyrynen jäi valitsematta eduskuntaan ensimmäisen kerran 40 vuoteen. Väyrynen sanoi uhrautuneensa puolueen hyväksi asettumalla pyynnöstä ehdokkaaksi Uudellamaalla perinteisen kannatusalueensa Lapin sijaan.

Vuonna 2015 Väyrynen valittiin jälleen eduskuntaan Lapin vaalipiiristä. Tuolloin hän keräsi 6889 äänen potin. Seuraavissa vaaleissa Väyrynen asettui ehdolle Uudenmaan vaalipiirissä perustamansa seitsemän tähden liikkeen edustajana, eikä tullut valituksi.

Tällä hetkellä Väyrynen vaikuttaa Kemin kaupunginvaltuustossa sekä Lapin hyvinvointialueen valtuustossa.