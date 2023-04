Nämä kuusi grafiikkaa näyttävät, mikä vaaleissa muuttui: Z-sukupolvi sai ensimmäiset kansanedustajat, boomerien määrä romahti

Kokosimme tähän juttuun kuusi grafiikkaa, joiden avulla voit tarkastella vaalitulosta eri näkökulmista.

Näytämme nuorten nousun eduskuntaan ja sen, missä Suomen vaalipiireissä kolmen suurimman puolueen kiivas kamppailu ratkaistiin.

1) Milleniaalit vyöryivät eduskuntaan, boomerit väistyivät

Z-sukupolveksi kutsutaan vuosina 1997–2011 syntyneitä. Heitä nousi eduskuntaan nyt ensimmäistä kertaa kolme.

Eniten kasvoi milleniaalien eli vuosina 1981–1996 syntyneiden osuus. Kansanedustajista 69 kuuluu nyt tähän sukupolveen.

Kaiken kaikkiaan tukevin edustus on sukupolvi X:llä eli 1965–1981 syntyneillä. Näitä keski-ikäisiä kansanedustajia on Arkadianmäellä 97, ja heidän osuutensa kasvoi hiukan. Eduskunnan keski-ikä on noin noin 47 eli sama kuin edellisellä kaudella.

Eniten romahti hiukan odotetustikin boomereiden eli vuosina 1946–1964 syntyneiden suurten ikäluokkien määrä. Aika rientää, ja eläkeiässä olevia tai eläkeikää hipovia boomereita on eduskunnassa enää 31. Se on peräti 26 boomeria vähemmän kuin viime vaalikaudella.

2) Nuoria kansanedustajia nousi eniten SDP:stä

Kansanedustajista pari-kolmekymppisiä on kymmenen. Heistä yhdeksän nousi nyt eduskuntaan ensimmäistä kertaa. Neljä nuorta ehdokasta meni läpi SDP:n riveistä, perussuomalaisista kolme.

Nuorin läpimenijä on 23-vuotias keskustan Olga Oinas-Panuma Oulun vaalipiiristä.

Nuorista kansanedustajista neljä, kuten SDP:n 26-vuotias Pinja Perholehto, on Uudeltamaalta.

Pirkanmaalta eduskuntaan nousi kaksi nuorta kansanedustajaa: perussuomalaisten Joakim Vigelius, 26, sekä Miko Bergbom, 27.

Nuoret kansanedustajat eivät ole mikään uusi juttu. Esimerkiksi juuri toiselle kaudelleen Keski-Suomesta valittu Bella Forsgrén (vihr.) pääsi neljä vuotta sitten eduskuntaan 27-vuotiaana.

3) Vaalipiirien suosituimmat puolueet

Manner-Suomen vaalikartta muuttui vaaleansiniseksi, kun perussuomalaiset nousivat suosituimmaksi puolueeksi valtaosassa vaalipiirejä.

4) Entä mikä on kotikuntasi suosituin puolue?

Kun vaalitulosta tarkastellaan kunnittain, eikä vaalipiireittäin, kartan väritys muuttuu kirjavaksi.

Keskusta on yhä suurin puolue useassa Pohjois-Pohjanmaan ja itäisen Suomen kunnassa. Sinipuna eli kokoomus tai SDP hallitsevat monessa suuressa ja keskisuuressa kaupungissa, keltainen RKP useassa rannikkokunnassa.

5) Vaalipiirien suosituimmat puolueet paikkoina

Eduskuntavaalit mullistivat puolueiden kannatusprosentteja. Se ei kuitenkaan läheskään aina heijastu kovin suoraviivaisesti puolueen eduskuntapaikkoihin. Esimerkiksi Kaakkois-Suomessa kolme suurinta puoluetta saivat tismalleen yhtä monta eduskuntapaikkaa.

6) Näistä vaalipiireistä kolme suurta voittivat lisäpaikkansa

Kolmen suosituimman puolueen kannatus nousi 20 prosentin tuntumaan. Niiden etumatka seuraaviin kasvoi. Näissä vaalipiireissä lisäpaikkoja jaettiin ja menetettiin.

