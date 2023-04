Keskusta vetää johtopäätökset tuloksestaan: jättäytyy suosiolla oppositioon

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoo tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun), että keskustan paikka on vaalitappion jälkeen oppositiossa.

– Keskusta on kohdannut historiallisen vaalitappion. Tuloksesta on vedettävissä vain yksi johtopäätös: paikkamme on oppositiossa, Saarikko kirjoittaa.

Hänen mukaansa hallitustyöhön ja vaikeisiin päätöksiin vaaditaan kansan tukea eikä sitä keskustalla nyt ole.

– Vaalitulos on selvä: kansa haluaa keskustan oppositioon.

Saarikko kertoo arvioivansa omaa asemaansa keskustan puheenjohtajana kevään kuluessa.

Keskusta haluaa takaisin suureksi puolueeksi

Saarikko kirjoittaa, että takana on kahdeksan vastuun vuotta ja kummankin hallituskauden lopputulemana suomalaisten luottamus puolueeseen on laskenut rajusti.

Hänen mukaansa seuraavien vuosien tehtävä on nosta keskusta takaisin suureksi puolueeksi.

– On aika kirkastaa olemassaolomme merkitys.