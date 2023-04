Opettaja marssi ulos maksamattomien palkkojen takia, sitten koko luokka yhtyi mielenosoitukseen: ”Ottaa kaaliin, palkat maaliin!”

Arabian peruskoulun 6A-luokan oppilaat ja heidän vanhempansa osoittivat mieltään Helsingin kaupungintalolon edustalla, koska luokan opettaja Aleksej Fedotovin palkanmaksussa on ongelmia.

Helsingin kaupungin palkanmaksun takkuilua on selvitetty nyt jo vuoden verran. Huhtikuussa 2022 käyttöön otettu Sarastia-järjestelmä on aiheuttanut puutteita tuhansien työntekijöiden palkoissa.

Helsingin kaupungin palkanmaksusotkut ovat jatkuneet jo kokonaisen vuoden ajan. Arabian peruskoulun 6A-luokan opettaja Aleksej Fedotov on yksi heistä, jotka eivät ole saaneet palkkaansa oikean suuruisena tämän vuoden aikana.

Omien sanojensa mukaan Fedotov sai viimeisimmässä palkkakuitissa 809 euroa, eli alle puolet siitä palkasta, joka hänelle kuuluisi. Siksi hän päätti järjestää ulosmarssin ja olla työskentelemättä niin kauan, kunnes saa palkkansa tililleen oikean suuruisena.

– Mielestäni jokaiselle ammattilaiselle kuuluu palkka tehdystä työstä niin, että siitä ei tarvitse vääntää ja kääntää ja olla koko ajan huolissaan, Fedotov vaatii.

Helsingin kaupungintalolle ulosmarssiin ja mielenilmaukseen kokoontui maanantaina iltapäivällä Arabian peruskoulun oppilaita, opettajia sekä Fedotovin opettaman luokan vanhempia.

– Kaikki olivat tosi innoissaan tästä ja mukana tässä. Kaikki ovat samaa mieltä, että opettaja halutaan takaisin. Meillä on hyvä opettaja, joka ansaitsee palkkansa, sanoo Arabian peruskoulun oppilas Roosa Ahonen.

– Mielestäni on tosi törkeää, että opettaja tekee työtään eikä saa kunnollista palkkaa, toteaa luokkakaveri Aurelia Escartin.

Avaa kuvien katselu Aurelia Escartin, Mathilda Saksola, Roosa Ahonen, Vilja Holmberg ja Helmi Puumala pitävät mielenosoituksen tavoitetta tärkeänä. Kuva: Saara Hirvonen / Yle

”On tämä saanut miettimään, onko järkeä tulla töihin”

Fedotov kannustaa muitakin opettajia tekemään ulosmarsseja ja etsimään muita tapoja kieltäytyä työstä niin kauan, kunnes palkat maksetaan oikean suuruisena ja tilanteeseen saadaan kestävä ratkaisu.

Fedotovin mukaan useat hänen tuntemansa luokanopettajat ovat hakeutuneet Helsingin kaupungilta töihin naapurikuntiin palkanmaksuongelmien takia.

– On tämä saanut miettimään, onko järkeä tulla töihin jatkossa, jos tämä on näin epävarmaa.

Avaa kuvien katselu Mielenosoittajat kerääntyivät Helsingin kaupungintalolle. Aleksej Fedotov on kuvassa vasemmalla oranssissa takissaan. Kuva: Saara Hirvonen / Yle

Fedotov kertoo joutuneensa lainaamaan ystäviltään rahaa ja miettimään tarkkaan, mitkä laskut hän pystyy maksamaan.

Hän kertoo, että muillakin Arabian peruskoulun opettajilla on jäänyt saamatta palkoista erilaisia lisiä, mutta opettajan kiireinen työ ei juurikaan salli asian selvittämistä työpäivän aikana.

– Meidän päätehtävänä on olla lasten tukena ja opettaa, joten meillä ei yksinkertaisesti ole aikaa hoitaa näitä asioita virka-aikana. Moni on tosi stressaantunut, ja tilanne on vaikuttanut ihmisten talouteen, Fedotov sanoo.

Hattu kiertämään tarvittaessa

Mieltään osoittamaan saapui myös 6A-luokan oppilaiden vanhempia, kuten Karoliina Kähö. Hän kertoo, että luokkalaisten vanhemmat ovat jopa pohtineet keräävänsä puuttuvan palkkasumman opettajalle yhteistuumin, jos tilanne ei korjaannu pikaisesti.

– Juuri aamulla totesin, että en olisi ikinä kuvitellut, että Suomessa lapseni tai minä osoitamme mieltä sen takia, että opettajalle ei makseta palkkaa, Kähö sanoo.

Hän ihmettelee, että haasteet ovat jatkuneet Helsingin kaupungilla jo vuoden, ja edelleen useilla tuhansilla työntekijöillä on haasteita palkan oikeellisuuden kanssa.

Kähö kertoo pelkäävänsä, että kaupunki ei saa palkanmaksusotkujen takia jatkossa päteviä työntekijöitä virkoihin ja sijaisiksi. Helsingissä, kuten myös muualla Uudellamaalla, on kaiken lisäksi pulaa muun muassa kasvatusalan ammattilaisista.

Avaa kuvien katselu Opettaja Aleksej Fedotov kertoo saaneensa palkasta puuttuvan summan tuntia ennen mielenosoitusta, joten hän saapuu töihin huomenna tiistaina. Ulosmarsseja hän kuitenkin aikoo jatkaa joka kuukausi, jos palkat maksetaan jatkossakin puutteellisina. Kuva: Saara Hirvonen / Yle

Palkkakaaosta takana vuoden päivät

Helsingin kaupungin palkanmaksun takkuilua on selvitetty nyt vuoden verran. Sarastia-palkanmaksujärjestelmä otettiin kaupungilla käyttöön huhtikuussa 2022.

Tilanne on kehittynyt hyvään suuntaan, mutta töitä on vielä tehtävänä, kertoo palkanlaskennan vakauttamishankkeen johtaja Kirsti Laine-Hendolin Helsingin kaupungilta.

Uusien palkkavirheiden määrä on saatu alle neljään prosenttiin kaikista palkkatapahtumista. Maaliskuun puolivälin jälkeen kaupungilla oli korjaamatta 65 kokonaan puuttunutta palkkaa ja 3 900 tapausta, joissa osa palkasta uupui.

– Olemme siirtymässä akuutista kriisitilanteesta seuraavaan vaiheeseen, kun olemme saaneet vuonna 2022 syntyneet palkkavirheet korjattua ja tämän vuoden virheiden määrä vielä vähenee, Laine-Hendolin kertoo.

Hän ei ota kantaa yksittäisen opettajan, eli Aleksej Fedotovin tilanteeseen, mutta ymmärtää, että tilanne turhauttaa kaupungin työntekijöitä.

– Meillä on työnantajana vielä tekemistä, että saadaan työntekijöiden luottamus palautettua Helsingin kaupunkiin palkan oikeellisena maksajana.

Helsingin kaupunki sai helmikuussa määräyksen maksaa yhteensä 15 000 euroa hyvityssakkoja työntekijäpuolen edustajille. Pormestari Juhana Vartiainen (kok.) on tilannut ulkoisen selvityksen, jossa tutkitaan, mitä palkkajärjestelmän käyttöönotosta ja projektista voidaan ottaa opiksi.