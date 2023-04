40 miljoonaa euroa maksanut "maailman modernein kuumapuristin" tekee kuparijohteita muun muassa sähköautoihin

Luvata Porin suurinvestoinnille odotetaan pitkää elinkaarta, sillä saman valmistajan edellinen kuumapuristin on ollut käytössä jo kuusikymmentä vuotta.

Metallikylässä on viimeiset testit meneillään ja Luvata Porin uusi kuumapuristin otetaan käyttöön lähiviikkoina. Toimitusjohtaja Jyrki Rantanen kertoo, että alkuperäisestä aikataulusta ja hinnasta on hiukan jouduttu joustamaan.

Testaus on ollut todella pitkä ja perusteellinen ja laite on tarkoitus ottaa käyttöön huhtikuun aikana.

– Meillä on nyt maailman modernein kuumapuristin. Tällaista kokonaisuutta ei ole missään muualla, laite on erittäin monipuolinen ja automatiikkaa on hyödynnetty paljon, Rantanen avaa testauksen pitkittymistä.

Kaksi vuotta sitten hankkeen kustannusarvio oli 34 miljoonaa euroa, mutta kokonaiskustannukset nousevat lopulta noin 40 miljoonaan euroon.

– Alustava arvio tehtiin hyvin varhaisessa vaiheessa ja sekä kuumapuristimen että sitä suojaavan rakennuksen tarkat yksityiskohdat päätettiin vasta myöhemmin.

Puristimelle odotetaan vuosikymmenten elinkaarta

Investointi on yritykselle paitsi liikevaihdon kannalta myös strategisesti erittäin merkittävä. Kuumapuristaminen on yksi kriittisimmistä ja tärkeimmistä prosessin alkupään toimista.

Investoinnille odotetaan pitkää elinkaarta. Edellinen kuumapuristin palveli Outokumpua ja Luvataa vuoden 1963 toukokuusta saakka.

– Vanha laite on samalta saksaisyritykseltä hankittu kuin uusikin, ja se jatkaa toimintaansa siihen saakka, kun uusi otetaan käyttöön, Rantanen kertoo.

Vuosikymmenten saatossa vanhaa puristinta on päivitetty muun muassa elektroniikan osalta. Vaikka laite perusteiltaan onkin vielä toimiva, ovat laatu- ja kapasiteettivaatimukset muuttuneet merkittävästi kuluneina vuosikymmeninä.

Uuden kuumapuristiminen puristusvoima on yli kaksinkertainen vanhaan verrattuna.

– Myös kapasiteettia on yli kaksi kertaa enemmän kuin vanhassa, toimitusjohtaja Rantanen kertoo uuden laitteen hyödyistä.

Teollisuuden taloudelliset näkymät ovat hyvät

Maailmantaloudessa on tällä hetkellä paljon epävarmuutta, mutta Luvatan liiketoiminta-alueella tilanne on edelleen erittäin hyvä.

Rantanen kertoo, että odotusarvot ovat kovat, sillä Luvatan päätoimialat ja ydinosaaminen vastaavat maailmalaajuisesti merkittäviin megatrendeihin: yhteiskunnan ja liikenteen sähköistymiseen sekä terveydenhuoltoteknologiaan.

– Olemme löytäneet sellaisia loppukäyttöasiakkaita, joiden tuotteet ja applikaatiot ovat niin haastavia, että maailmassa on kourallinen yrityksiä, jotka niitä pystyvät valmistamaan.

Yritys valmistaa kuparituotteita teollisuuden tarpeisiin, terveydenhuoltosegmentille ja metallien jalostusteollisuudelle.

– Varsinkin nyt uuden investoinnin kautta meillä on mahdollisuus todella hyvin taklata kaikki mahdolliset haasteet.

Logistisesti haastava prosessi

Yli kuusikymmentä vuotta vanhan kuumapuristimen vaihtaminen uuteen ei ole aivan pieni juttu. Ensimmäisenä piti rakentaa puristimille uusi halli.

Ulkomitoiltaan 120 metriä pitkän ja 30 metriä leveän hallin perustuksiin on paalutettu noin tuhat teräsbetonipaalua, sillä kuumapuristin painaa noin tuhat tonnia. Se on noin viiden Boeing 747 -lentokoneen verran.

Luvatan pihavarastossa on massiiviisia usean metrin mittaisia, noin 30 senttiä halkaisiljaltaan olevia kuparipötköjä, jotka pestään ja paloitellaan noin metrisiksi ennen puristinta. Puristimessa kuparipölkky kuumennetaan noin 900 asteeseen ja se pursotetaan jatkojalostukseen sopivaan muotoon.

– Voimme tuottaa uudella laitteella isompia ja monimutkaisempia tuotteita, Jyrki Rantanen toteaa.