Vaaleissa taktikoitiin, mutta äänestäjät liikkuivat myös muista syistä – tutkija: Marinin ja Ohisalon puolueet ovat lähentyneet toisiaan

Pääministerivaaleista puhuminen saattoi johtaa vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat äänestämään SDP:tä. Asiantuntijan mukaan heitä on valunut tähän suuntaan jo koko vaalikauden ajan.

Vaalitaktikointia on vaikea todentaa, mutta näyttää siltä, että näissä vaaleissa sitä tapahtui. Ja eri lailla, kuin mihin Suomessa on totuttu.

Tyypillisesti taktikointi on liittynyt siihen, että pienissä vaalipiireissä on asetuttu sellaisen puolueen taakse, jonka ehdokkaan on mahdollista päästä läpi. Nyt taktikoinnilla pyrittiin ehkä vaikuttamaan siihen, että Sanna Marin (sd.) voisi jatkaa pääministerinä myös vaalien jälkeen.

– Kyllä se todennäköistä on. Sekä vihreiden että vasemmistoliiton kannatus jäi vaaleissa alemmalle tasolle kuin mitä se viimeisissä kannatusmittauksissa oli, sanoo puoluevalinnasta eduskuntavaaleissa väitellyt oikeustieteiden tohtori Jussi Westinen.

Myös tutkijatohtori Aino Tiihonen Tampereen yliopistosta uskoo, että hallituskoalitiosta ja pääministerivaaleista puhuminen vaikutti äänestäjien käyttäytymiseen ainakin jonkin verran.

– Tiedetään, että sillä, mistä mediassa ja julkisessa keskustelussa puhutaan, on aina vaikutuksensa siihen, millaisia asioita äänestäjät painottavat omissa valinnoissaan.

Lisää: Ilari Kallio, 19, harkitsee taktikoivansa äänellään – näissä vaaleissa samoin voi toimia niin moni, että se vaikuttaa vaalitulokseen

Tutkija: SDP vetänyt väkeä pienemmistä puolueista jo pitempään

Jussi Westisen mukaan taktikoinnin merkitystä ei pidä kuitenkaan korostaa liikaa. Pienemmistä puolueista virta oli vienyt demareihin jo pitkin vaalikautta, paljon ennen kuin pääministeripeliä alettiin pelata.

– Puolue on hilautunut Sanna Marinin johdolla lähemmäs vasemmistoliittoa ja vihreitä. SDP on imagoltaan ja vetoavuudeltaan kovin erilainen kuin neljä vuotta sitten Antti Rinteen, tai vielä aikaisemmin Eero Heinäluoman, aikaan.

Toisaalta myös vihreät on muuttunut sen jälkeen, kun Maria Ohisalo valittiin puolueen puheenjohtajaksi vuonna 2019. Puolue on asemoinut itsensä poliittisen vasemmiston suuntaan, ja keskilinjan tai lievästi oikealle kallellaan olevat edustajat puuttuvat lähes kokonaan, sanoo Jussi Westinen.

– Puolueelle se on ongelma, joka näkyi jo kuntavaaleissa. Se on lokeroitunut liian pieneen elintilaan, jos vertaa vaikka Ville Niinistön tai Touko Aallon aikoihin. Myös kannatuksen vahva sukupuolittuneisuus on haasteena.

Westisen mukaan vihreillä on isommankin mietinnän paikka siinä, miksi se ei ollut blokkinsa sisällä houkutteleva vaihtoehto.

Avaa kuvien katselu Ennakkoäänten näkeminen sai vihreiden puolueaktiivit mietteliääksi sunnuntai-iltana puolueen vaalivalvojaisissa Helsingissä. Etualalla puolueen puheenjohtaja Maria Ohisalo. Kuva: Tuomo Björksten / Yle

Aino Tiihosen mukaan Sanna Marinin huima äänisaalis Pirkanmaalla ei välttämättä kerro taktikoinnista vaan Marinin henkilökohtaisesta suosiosta.

– Marin on kansainvälisestikin poikkeuksellisen suosittu poliitikko, ja suosio on kasvanut koko vaalikauden. On hyvin todennäköistä, että hänen äänimääränsä olisi ollut korkea myös ilman keskustelua taktisesta äänestämisestä.

Tekikö oikeisto–vasemmisto-jako rytinällä paluun suomalaiseen politiikkaan? Miten SDP:n rummuttama taktinen äänestys kuritti hallituskumppaneita? Uutispodcastin vieraana on politiikan tutkija, dosentti Hanna Wass Helsingin yliopistosta.