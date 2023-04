Antti Kangas on esimerkki siitä, miten väki pettyi keskustaan ja valitsi perussuomalaiset – näin ilmiö näkyy puolueiden kannatuskäyrissä

Yksi uusista kansanedustajista on sieviläinen tilallinen ja maaseutuyrittäjä Antti Kangas, joka ensikertalaisena sai 5 562 ääntä ja nousee eduskuntaan perussuomalaisten listalta. Kangas sanoo olleensa yllättänyt omasta ja puolueensa saamasta kannatuksesta.

– Olihan se aika raju vaalitulos ensikertalaiselle ja tosi pienellä budjetilla mentiin, mutta näköjään se sitten riitti, Kangas sanoo.

Antti Kankaalla on omassa historiassaan myös uraa keskustalaisena kunnanvaltuutettuna, vaikka muutaman viime vuoden ajan hän onkin pysytellyt puoluepolitiikan ulkopuolella. Hän korostaa oman aatetaustansa nojaavan edelleen alkiolaisuuteen, vaikka puolue onkin vaihtunut keskustasta perussuomalaisiin.

Alkiolaisuudella viitataan aatteeseen, joka pohjautuu Suomen Keskustaa edeltäneen Maalaisliiton perustajan Santeri Alkion (1862–1930) ajatteluun.

Perussuomalaiset on nyt kannatukseltaan aiemmin keskustan melko suvereenisti hallinneen Oulun vaalipiirin suurin puolue. Uudessa eduskunnassa kansanedustajia perussuomalaisilla on Oulun vaalipiiristä yhtä monta kansanedustajaa kuin keskustallakin eli kummallakin viisi.

Oulun vaalipiirissä keskustan ja perussuomalaisten kannatuskäyrät ovat lähes peilikuvia toisilleen.

Tuoreen kansanedustajan mukaan perussuomalaisten menestyksen taustalta löytyykin laaja pettymys keskustan politiikkaan.

– Aika moni maaseudun ihmisistä kokee, että keskusta on hylännyt juurensa ja me ollaan perussuomalaisina se lähin vaihtoehto aika monille maaseudun äänestäjille, Antti Kangas sanoo.

Kangas on tyytyväinen, että edustajia on nyt ympäri vaalipiiriä.

– Meillä on ollut hyviä edustajia, mutta siinä on ollut se vika, että he ovat olleet kaikki Oulusta. Koko alueen asia ei ole tullut niin hyvin ajetuksi, kuin mitä olisi voinut olla.

Avaa kuvien katselu Sekä Kuhmosta että Sievistä tuli valituksi kansanedustaja perusuomalaisten riveistä. Kuva: Hanne Kinnunen / Yle

Keskustassa uudistumisen aika

Perussuomalaisten menestystä näissä vaaleissa siivitti hyvä vaalitulos myös vaalipiirin suurimman kaupungin Oulun ulkopuolella ja vaalipiirissä perussuomalaiset kiilasivat useissa kunnissa suurimmaksi.

Keskustalle vaalien ennakkotilanne oli jo ehdokasasettelussa haastava, sillä useat sen edellisvaalien menestyneet kansanedustajat jäivät näistä vaaleista pois. Pienoisena yllätyksenä edellisvaaleissa kohtuullisen hyvin menestynyt reisjärvinen Mikko Kinnunen (kesk.) putosi istuvana kansanedustajan eduskunnasta.

Vaalipiirin eteläisistä kunnista kansanedustajaksi nousi ensikertalaisena Timo Mehtälä (kesk.) Haapavedeltä.

Keskustan kannatuksen pudotus sekä vaalipiirissä että koko maassa, pakottaa puolueen nyt uuteen ajatteluun, sanoo tuore keskustan kansanedustaja.

– Kyllä se herättää sen ajatuksen, että meillä on keskustassa tarkistamisen paikka tässä puoluetyössä, mitä on tehty, sanoo Timo Mehtälä.

– Siksi minuakin pyydettiin ehdokkaaksi, että keskustan pitäisi sisältäpäin uudistua.

Timo Mehtälän mukaan näyttää todennäköiseltä, että puolue siirtyy nyt oppositioon kirkastamaan omaa poliittista kuvaansa.

