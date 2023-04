Petteri Orpon kotikaupungissa Turussa suhtaudutaan varauksella pääministerin imagolla ratsastamiseen: ”Ei kannata liikaa keulia”

Edellisen kerran pääministerin kotikaupunki on ollut Turku 50 vuotta sitten. Nyt Petteri Orpo on hyvin lähellä pääministerin paikkaa.

Eduskuntavaalit voittaneen kokoomuksen turkulainen puheenjohtaja Petteri Orpo on todennäköisesti Suomen seuraava pääministeri. Orpo aloittaa hallitustunnustelut pääsiäisen jälkeen.

Orpon kotikaupungissa Turussa iloitaan kuitenkin jo nyt oman pojan pääministeriyttä ja sitä, että Turusta on tulossa taas 50 vuoden tauon jälkeen pääministerikaupunki.

– Hieno asia. Minä turkulaisena sanon, että onhan se hienoa, Kristiina Ehnqvist-Laiho sanoo.

Osa turkulaisista on sitä mieltä, että jos Petteri Orposta tulee pääministeri, niin kuin nyt näyttää, Turun kaupungin pitäisi osata ottaa siitä kaikki hyöty irti.

– Jos Turku osaa hyödyntää sen oikein, se tekee kaupungille isosti buustia. Varmasti nostaa Turun imagoa, pohtii Severi Suutarinen.

Samoilla linjoilla on myös Antti Mäkinen.

– Hyvä juttuhan se on, että hän tulee täältä suunnasta. Ei siitä ainakaan haittaa ole millään tavalla.

Lauri Orasmaa uskoo, että Petteri Orpo saa vauhtia oman maakunnan hankkeisiin.

– Kyllä sillä varmasti on vaikutusta, että pääministeri on Turusta. Hieno asia Varsinais-Suomelle.

Rafael Paasio ja Mauno Koivisto Edellinen Turussa asunut pääministeri oli SDP:n Rafael Paasio . Hän toimi pääministerinä vuosina 1966–1968, ja toiseen kertaan helmikuusta syyskuuhun vuonna 1972.

. Hän toimi pääministerinä vuosina 1966–1968, ja toiseen kertaan helmikuusta syyskuuhun vuonna 1972. SDP:n Mauno Koivisto puolestaan on toistaiseksi viimeisin turkulaissyntyinen pääministeri, mutta hän oli jo muuttanut Helsinkiin 1950-luvun lopulla. Koivisto oli pääministerinä 1968–1970 ja 1979–1982.

Kun Sanna Marin oli pääministerinä, Tampere yritti ottaa suositun poliitikon imagosta kaiken irti. Pitäisikö Turunkin pyrkiä samaan ja julistautua suorastaan pääministerikaupungiksi?

Turkulaiset eivät täysin lämpene näin kovalle hehkutukselle.

– Ei ole tarvetta olla mikään pääministerikaupunki. Täällä on kaikkea muutakin niin paljon, sanoo Taina Rantala.

Myös Eeva Rasi kannattaa maltillisempaa linjaa.

– Kyllä on parempi, että mennään vain jalat maassa.

Lauri Orasmaankin mielestä maltti on valttia riekkumisessakin.

– Yhteistä Suomeahan tässä rakennetaan, ei kannata liikaa alkaa keulia.

Ria Sandelinin mielestä tärkeintä on luottamus, pääministerin kotipaikalla ei ole niin väliä.

– Se on yksi ja sama, mistä pääministeri on. Kysymys on siitä, luotatko henkilöön. Itse luotan tosi vähän yhteenkään valittuun poliitikkoon.