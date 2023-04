Sohvia dumpataan metsiin, ja hajonneita autoja jätetään parkkipaikoille – näin roskaaminen näkyy eri puolilla Suomea

Yle järjestää huhti-kesäkuussa Miljoona roskapussia -kampanjan, jonka tavoitteena on innostaa suomalaiset keräämään ympäristöstä miljoona pussillista roskia.

Oranssit jätesäkit liehuvat tuulessa, kun Anna Nikka ja Marjukka Kettunen kävelevät keväisen Itämeren rannalla Kotkassa.

Naiset haravoivat rantaa katseillaan.

– Täältä löytyy mäkkisafkaa, Anna Nikka huudahtaa ja kumartuu poimimaan pikaruokapakkauksia maasta.

Nikka on ystävineen kerännyt roskia kotikaupunkinsa rannoilta parin vuoden ajan. Harrastus lähti liikkeelle, kun Nikka havahtui roskan määrään.

– Satuimme perheeni kanssa lenkillä kauniille rannalle, joka oli täynnä roskia. Sain kerättyä yhden muovipussin talteen, mutta asia jäi harmittamaan minua. Palasin sitten autolla paikalle, ja totesin nopeasti, että tämä on ihan tekemätön paikka yksin, Anna Nikka kertoo.

Nikka kutsui ystävänsä luokseen ideoimaan, mitä roskaisille rannoille voisi tehdä. Tapaamisen pohjalta naiset alkoivat järjestää talkoita, joihin on osallistunut myös ulkopuolisia.

– Ei auta jäädä pohdiskelemaan, vaan asialle voi myös tehdä jotain, Nikka sanoo.

Anna Nikka kerää ystäviensä kanssa vapaaehtoisena roskia rannoilta. Tällä kertaa mukana oli Marjukka Kettunen. Kuva ja video: Juulia Tillaeus / Yle

Sama ongelma ympäri Suomea

Yle järjestää huhti-kesäkuussa Miljoona roskapussia -kampanjan, jonka tavoitteena on innostaa suomalaiset keräämään ympäristöstä miljoona pussillista roskia. Tarkoituksena on vähentää välinpitämättömyyttä roskaamista kohtaan, ja havahduttaa ihmiset näkemään roskien todellinen määrä. Kampanjassa on mukana 145 kuntaa sekä joukko järjestöjä ja yhteisöjä.

Yle kysyi kaikilta Suomen kunnilta, miten roskaaminen näkyy niiden alueella. Kyselyyn vastasi kunnista noin kolmasosa, yli sata kuntaa.

Kunnilla ei ole keskenään vertailukelpoisia lukuja siitä, paljonko roskaaminen aiheuttaa vuosittain kuluja, tai paljonko roskaa määrällisesti kerätään ympäristöstä. Vastausten perusteella roskaaminen on kuitenkin merkittävä ongelma eri puolilla Suomea.

Valtaosassa kunnista roskaaminen on viime vuosina joko lisääntynyt tai pysynyt ennallaan. Alle viidesosa kunnista kertoo roskaamisen vähentyneen.

Esimerkiksi Helsingissä ympäristöstä kerättyjen roskien määrä on lisääntynyt joka vuosi.

– Asenneilmapiiri on muuttunut huonompaan suuntaan roskaantumiseen liittyen. Ihmisten kärsivällisyys roska-astioiden tiheyden suhteen on alhainen. Jos roska-astiaa ei heti osu kohdalle, koetaan että on lupa heittää roska maahan, kaupungin vastauksessa kerrotaan.

Vapaaehtoisten roskankerääjien työpanosta pidetään kunnissa laajalti tärkeänä. Esimerkiksi Lumijoella lähes kaikki ympäristöstä kerättävät roskat kerätään vapaaehtoisten voimin.

Muutakin kuin pikkuroskia

Muutamasta kunnasta kerrotaan, että huonekalujen hylkääminen ympäristöön on yleistä. Ilmiö näkyy esimerkiksi Oulussa, Joensuussa – ja Joensuun naapurikunnassa Kontiolahdella.

– Asukkaat Joensuusta tuovat metsiimme tarkoituksella normaaliin jätehuoltoon sopimattomia jäte-eriä, kuten huonekaluja, patjoja ja remonttijätettä, Kontiolahdelta kerrotaan.

Avaa kuvien katselu Pikaruokapaikkojen roskat heitetään usein ulos auton ikkunasta ruokailun päätteeksi. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Esimerkiksi rakennusjätettä tuodaan roska-astioiden tai kierrätyspisteiden viereen, vaikka se ei kyseiseen pisteeseen kuuluisi. Muun muassa Vantaalla luontoon ja roska-astioiden viereen jätetään paljon esimerkiksi jääkaappeja, akkuja ja huonekaluja.

Janakkalassa kunta siivoaa ympäristöstä 10–20 romuautoa vuodessa. Autoja jätetään teiden varsille, yleisille parkkipaikoille ja kiinteistöjen pihoille. Yhteensä romuautoja löytyy vuosittain jopa nelisenkymmentä, mutta osan omistajat vievät itse pois kehotuksen saatuaan.

Korona lisäsi roskaamista

Koronavuosina roskaaminen lisääntyi monessa kunnassa näkyvästi ympäristöön jätettyjen kasvomaskien ja ruokapakkausten myötä. Koronarajoitukset kasvattivat take away -ruoan kulutusta, ja monen kunnan mukaan roskat päätyivät luontoon – usein auton ikkunasta.

– Ihmiset syövät autossa meren rannalla, ja roskat heitetään auton ikkunasta ulos, vaikka roska-astia olisi muutaman metrin päässä, Kotkan kaupungilta kerrotaan.

Saman on huomannut myös roskia Kotkassa vapaaehtoisesti keräävä Anna Nikka.

– Roskaaminen tuntuu uskomattomalta. Ei ole iso vaiva laittaa roskia roskiin.

Lue lisää Ylen Miljoona roskapussia -kampanjasta tästä ja lisää keräämäsi roskat laskuriin tämän linkin kautta.