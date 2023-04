SDP:n ja perussuomalaisten ero äänissä oli pieni mutta paikoissa iso – tästä se johtuu

Miten some vaikutti vaalitulokseen ja miksi tulevista hallitusneuvotteluista on tulossa niin hankalat? Etsimme vastauksia eduskuntavaaleja koskeviin kysymyksiin.

Eduskuntavaalit 2023 päättyivät kokoomuksen niukkaan vaalivoittoon.

Vaalit voittaneen kokoomuksen ja kolmanneksi tulleen SDP:n välinen ero äänissä oli vain

0,9 prosenttiyksikköä, mutta kansanedustajissa kokoomus voitti selvästi viidellä paikalla. Perussuomalaiset voittivat demarit vain 0,2 prosenttiyksiköllä mutta kolmella kansanedustajalla.

Tässä jutussa vastaamme viiteen kysymykseen eduskuntavaaleista.

Paikkamäärissä isot erot, mutta kannatusprosenteissa pienet – miten tämä on mahdollista?

Kannatusprosentti on valtakunnallinen, mutta kansanedustajien paikat ratkaistaan vaalipiireissä. On mahdollista, että valtakunnallisesti eniten ääniä kerännyt puolue ei saa eniten kansanedustajia.

Jokaisesta vaalipiiristä valitaan tietty määrä kansanedustajia. Vaalipiireissä on aina omanlaisensa dynamiikka, joka ei suoraan heijastele koko maan voimasuhteita. Vasta kolmanneksi tullut SDP oli esimerkiksi Keski-Suomen ja Pirkanmaan vaalipiirien ykkönen.

Paikkamäärä on loppujen lopuksi prosentteja tärkeämpi. Vaalipiirin sisällä paikkojen jakautumiseen voivat vaikuttaa pienetkin muutokset. Vasemmistoliitto menetti kannatustaan vain yhden prosentin, mutta viisi kansanedustajaa eli neljänneksen kaikista paikoistaan. Monessa vaalipiirissä vasemmiston ehdokas jäi rannalle sitä mukaa, kun demarit nostivat kannatustaan.

Miksi hallitusneuvotteluista on tulossa vaikeat?

Puolueilla on suuria näkemyseroja keskeisissä kysymyksissä eivätkä raskaita tappioita kärsineet puolueet hingu hallitukseen.

Kun eduskuntavaalit ovat ohi, on aika muodostaa hallitus. Tutkimuspäällikkö Sami Borg Kunnallisalan kehittämissäätiöstä arvioi Ylen aamussa, että hallitusneuvotteluista tulee erittäin vaikeat, koska näkemyserot puolueiden välillä keskeisissä asiakysymyksissä ovat niin suuria.

Esimerkiksi SDP, vihreät ja vasemmistoliitto ovat sanoneet, että eivät halua mennä samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa. Näkemyseroja puolueilla on esimerkiksi maahanmuuttoon, leikkauspolitiikkaan ja ympäristöön liittyvistä kysymyksiä.

Neuvotteluja tulevasta hallituksesta mutkistaa myös se, että tappioita kärsineillä puolueilla iso kynnys mennä hallitukseen. Keskusta ilmoitti maanantaina, että puolueen paikka on oppositiossa. Borg on arvioinut, että myös vihreiden on tappionsa jälkeen vaikea lähteä hallitukseen.

Tilanne vaikeuttaa Suomessa perinteisen enemmistöhallituksen kokoon saamista. Todennäköisellä hallituksen muodostajalla eli kokoomuksen puheenjohtajalla Petteri Orpolla on edessään melkoinen urakka.

– Voi olla, että hallitushalukkaat ryhmittymät loppuvat Orpolta kesken, sanoi eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä Ylelle.

Katso Ylen hallituspelistä, saisitko itse kokoon toimivan hallituksen.

Miksi voittajapuolueet eivät muodosta yhdessä hallitusta?

Eniten ääniä saaneilla puolueilla ei aina ole helposti yhteensovitettavaa linjaa.

Näiden eduskuntavaalien voittajat olivat kokoomus, perussuomalaiset ja SDP. Eivätkö nämä puolueet voisi vain muodostaa yhdessä hallitusta?

Todennäköisesti hallitukseen päätyykin kaksi näistä kolmesta, mutta on hyvin epätodennäköistä, että SDP ja perussuomalaiset päättäisivät tehdä hallitusyhteistyötä. SDP sanoi kampanjansa aikana, että se ei halua samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa.

SDP perusteli kantaansa puolueiden erilaisilla ihmiskäsityksillä, talousnäkemyksillä ja sillä, että puolueet ovat kaukana toisistaan ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa, EU-politiikassa ja kansainvälisessä politiikassa.

Eniten ääniä saaneilla puolueilla ei aina ole helposti yhteensovitettavaa linjaa. Tästä syystä hallitukseen päätyy usein myös pieniä puolueita ja puolueita, jotka eivät ole saaneet suurta vaalivoittoa. Viime eduskuntavaaleissa hallitukseen nousi keskusta, joka oli kokenut vaaleissa kirvelevän tappion.

Siirtyikö Suomi todella oikealle?

Hallituspuolueiden tappioista voisi päätellä, että suomalaiset kaipaavat Marinin keskusta-vasemmistolaisen hallituksen jälkeen jotain muuta. Kokoomuksen ja perussuomalaisten oikeistolaisempi vaihtoehto vetosi äänestäjiin parhaiten.

Useat mediat (siirryt toiseen palveluun) tulkitsivat oikeistopuolueiden vaalivoiton epäluottamuslauseeksi Marinin hallitukselle. (siirryt toiseen palveluun) Istuva hallitus oli kuitenkin poikkeuksellisen suosittu, SDP nosti vaaleissa paikkamääräänsä ja Sanna Marin oli koko maan toiseksi äänestetyin henkilö. Miksi kansalaiset äänestivät oikeistopolitiikan puolesta, jos enemmistö oli tyytyväinen Marinin hallitukseen?

Maailmantilanne on muuttunut edellisistä eduskuntavaaleista, ja elinkustannusten nousu on saanut ihmiset pohtimaan omaa toimeentuloaan. Kokoomus ja perussuomalaiset vetosivat näihin tuntemuksiin.

Lopulta Suomen oikealle siirtymisen ratkaisee se, mitkä puolueet päätyvät hallitukseen tekemään päätöksiä.

Ketkä putosivat eduskunnasta? Miten kävi julkkisehdokkaille? Toimittaja Sara Salmi nostaa viisi kiinnostavaa huomiota vaaleista.

Ratkaisiko Tiktok nämä vaalit?

Ei, mutta sen vaikutusta ei kannata vähätelläkään.

Sosiaalisen median vaikutus näkyi selkeästi näissä vaaleissa, arvioi väitöskirjatutkija Theodora Helimäki Helsingin yliopistosta. Somen voima näkyi esimerkiksi siinä, että sosiaalisessa mediassa suosittuja poliitikkoja pääsi ensikertalaisina eduskuntaan.

Heihin voi lukea esimerkiksi Instagramissa kampanjaa tehneen Minja Koskelan (vas), Terapeutti-Villenä Tiktokissa tunnetun Ville Merisen (sd) ja Tiktokissa aktiiviset perussuomalaiset Miko Bergbomin ja Joakim Vigeliuksen. Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kiitti kiitospuheessaan somevideoidensa tekijöitä.

Näitä vaaleja on kutsuttu ”ensimmäisiksi Tiktok-vaaleiksi”, mutta ratkaisiko Tiktok eduskuntavaalit?

– En sanoisi, että ratkaisi, mutta auttoi joitakin ehdokkaita, Helimäki sanoo.

Helimäen mukaan somen vaikutuksesta saadaan myöhemmin tarkempaa tietoa, kun saamme dataa äänestyskäyttäytymisestä ja käy ilmi, miten aktiivisesti nuoret äänestivät.

