KD:n puheenjohtaja Sari Essayah haluaa hallituksen, joka tekee isoja rakenteellisia muutoksia työmarkkinoille ja sosiaaliturvaan

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah ei ota vielä kantaa siihen, että näkeekö puolueen tulevassa hallituksessa.

– Se jää nähtäväksi näissä hallitusneuvotteluissa. Hallitus tietysti tunnustelee ensin lähettämissään kysymyksissä, että onko se edes mahdollista.

Edellisen kerran kristillisdemokraatit olivat hallituksessa vuosina 2011–2015.

Essayahista on tärkeää, että tuleva hallitus lähtee uudistamaan Suomea sekä viemään talouteen liittyviä haasteita ja rakenteellisia uudistuksia eteenpäin. Muuten hyvinvointiyhteiskunnalta ja etenkin sen palveluilta, kuten sosiaali- ja terveydenhuollolta ja koulutukselta, putoaa rahoituspohja.

– Tarvitsemme isoja rakenteellisia muutoksia muun muassa sosiaaliturvaan ja työmarkkinoille. Näitä pitää vaan olla rohkeutta sitten tehdä. Toivon, että sellainen hallitus Suomelle löytyy ja sellaisessa hallituksessa kristillisdemokraatitkin voisivat olla mukana.

Essayah jälleen Savo-Karjalan äänikuningatar

Suuri siivu Savo-Karjalan vaalipiirin äänistä meni jälleen Sari Essayahille. 15 783 äänen potti oli jälleen Savo-Karjalan korkein ja myös valtakunnallisesti kymmenenneksi paras.

– Voin sanoa, että melkein sanattomaksi vetää. Nöyrä kiitos kaikille äänestäjille, Essayah sanoo.

Kristillisdemokraattien kannatus nousi Savo-Karjalan vaalipiirissä 9,8 prosenttiin eli kaksi prosenttiyksikköä vuoden 2019 eduskuntavaaleihin verrattuna. Valtakunnallisesti KD:n kannatus on 4,2 prosenttia. Uusia ääniä tuli puolueelle Savo-Karjalassa tuhansittain, mutta kansanedustajapaikkoja ei tullut lisää.

Sari Essayah toivoo, että vaalitapaa lähdettäisiin uudistamaan Suomessa, jotta pienpuolueiden asema paranisi. Hänen mukaan nykyinen vaalitapa ja piirijaot kasvattavat piilevät äänikynnykset suhteellisen korkeaksi.

Essayah kertoo esimerkkinä, että RKP:n kannatusprosentti on 4,3 ja heillä on yhdeksän kansanedustajaa, kun taas kristillisdemokraattien kannatusprosentti on 4,2 ja heillä on viisi kansanedustajaa.

– 4,2 prosentin kannatuksella pitäisi olla yli kahdeksan edustajaa tälläkin hetkellä. Siinä mielessä vaalitapa, joka antaisi juuri oikean määrän paikkoja olisi tietenkin oikeudenmukainen, Essayah pohtii.