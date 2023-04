Kaakon uudet perussuomalaiset ja kokoomusedustajat tekisivät itärajan aidasta nykyistä pidemmän ja vankemman

Lähes puolet uusista kansanedustajista tekisi itärajan raja-aidasta suunniteltua järeämmän. SDP:n, keskustan ja vihreiden mielestä nykyinen suunnitelma on riittävä.

Itärajan aidan pidentäminen jakaa mielipiteet oikeisto- ja vasemmistoedustajien välillä Kaakkois-Suomessa.

Kaakkois-Suomen vaalipiirin 15 vastavalitusta kansanedustajasta seitsemän on jokseenkin samaa mieltä siitä, että itärajan aidasta pitää tehdä reilusti nykyisiä suunnitelmia pidempi ja järeämpi. Tämä käy ilmi Ylen vaalikonevastauksista (siirryt toiseen palveluun).

Tällä hetkellä Rajavartiolaitos rakennuttaa Imatran rajanylityspaikan tuntumaan kolmen kilometrin pituista niin sanottua testiaitaa. Sen avulla viranomaiset testaavat raja-aidan toimivuutta Suomen olosuhteissa.

Testiaidan jälkeen Rajavartiolaitoksen on tarkoitus rakennuttaa aitaa tärkeimmiksi katsotuille alueille, kuten rajanylityspaikkojen läheisyyteen.

Kokonaissuunnitelman mukaan 1 300 kilometrin pituista itärajaa aidataan 200 kilometrin matkalta.

Perussuomalaiset ja osa kokoomuksen edustajista kannattaa pidempää aitaa

Kaakkois-Suomen neljästä perussuomalaisten edustajasta kaikki olivat jokseenkin samaa mieltä siitä, että aidasta pitää tehdä reilusti suunniteltua pidempi ja järeämpi.

Kokoomuksen puolelta niin Ville Kaunisto, Jukka Kopra ja Oskari Valtola olivat myös jokseenkin samaa mieltä siitä, että aitaa tulisi pidentää ja rakentaa siitä suunniteltua järeämpi.

– Valitettavasti näin on toimittava, sillä Venäjä voi jollain aikavälillä pyrkiä heikentämään Suomen toimintaa käyttämällä siirtolaisia hydridisodankäynnin välineenä, kokoomuksen Ville Kaunisto sanoo.

Avaa kuvien katselu Kokoomuksen Ville Kaunisto valittiin toiselle kansanedustajakaudelle. Kuva: Antro Valo / Yle

Oikeistopuolueiden edustajista kokoomuksen Antti Häkkänen on ainoana sitä mieltä, että aitaa ei tarvitsisi pidentää tai jykevöittää.

– Rajaturvallisuus on varmistettava, mutta on pidettävä järki päässä. Aitaa tarvitaan vain tietyiltä osin tukemaan muuta rajavalvontaa.

Vasemmistopuolueet ja keskusta eri mieltä

Kaakkois-Suomen neljästä sosiaalidemokraattien edustajasta kaikki olivat jokseenkin tai täysin eri mieltä siitä, että raja-aitaa tulisi pidentää tai vankistaa nykyisestä mallista. Puolueesta korostetaan, että rajavartioston tämän hetkiseen harkintaan tulee luottaa.

– Tässä vaiheessa on järkevää pitäytyä pilottikokeilun suunnitelmissa. Näin saadaan tietoa aidan toimivuudesta ja esimerkiksi sään kestävyydestä, demareiden Suna Kymäläinen toteaa.

Avaa kuvien katselu Suna Kymäläisen mukaan nykyiset suunnitelmat itärajan aidan suhteen ovat riittäviä. Kuva: Elli Sormunen

Keskustan Hanna Kosonen ja Vesa Kallio eivät niin ikään ole aidan pidentämisen tai jykevöittämisen kannalla.

– Itärajan aita tulee kattamaan rajanylityspaikkojen lähistöt ja se on mielestäni riittävä linjaus. Aidan rakentaminen on kallista ja säästyneellä rahalla on varmasti monia muita tehokkaampia käyttötarkoituksia, Hanna Kosonen toteaa.

Avaa kuvien katselu Hanna Holopainen korostaa, että itärajan aitaa tulee rakentaa turvallisuusviranomaisten hyvän valmistelun ja harkinnan pohjalta. Kuva: Hanna Holopainen

Vihreiden Hanna Holopainen on täysin eri mieltä siitä, että aitaa rakennettaisiin nykyistä pidemmälle matkalle.

– On todella surullista, että olemme tilanteessa, jossa raja-aitaa tarvitaan. Meidän on kuitenkin varmistettava, että rajavalvontamme ei ole riippuvaista Venäjän rajavartiopalvelusta. Suunniteltu aita vastaa hyvin rajojen turvaamisen tarpeeseen.

Avaa kuvien katselu Raja-aidan korkeudeksi kerrottiin viime vuoden lopulla noin 3,5 mietriä. Grafiikka ei ole mittakaavassa. Imatralle nouseva kolmen kilometrin testiaita maksaa kuusi miljoonaa euroa. Kuva: Rajavartiolaitos, Jyrki Lyytikkä / Yle

Kaakkois-Suomen vaalipiiristä valittiin uuteen eduskuntaan 15 kansanedustajaa. Kokoomus, perussuomalaiset ja sosiaalidemokraatit saivat neljä paikkaa. Keskusta sai kaksi paikkaa ja vihreät yhden.