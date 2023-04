Maakuntajohtaja Salonen toivoo maakunnan kansanedustajia puolueiden kärkipaikoille

Satakunnan maakuntajohtaja Kristiina Salonen näkee maakunnan edunvalvonnan kannalta tärkeänä uuden kansanedustajajoukon sijoittumisen eduskunnassa.

– Toivon, että valitusta kansanedustajajoukosta löytyy ministereitä. Lisäksi myös tekijöitä muille kärkipaikoille. Luotan siihen, että tästä joukosta löytyy tällaisia henkilöitä. Tämä on maakunnan kannalta tärkeä asia.

Marinin hallituksessa perhe- ja peruspalveluministerinä istui demarien Krista Kiuru. Eeva Kalli puolestaan johti keskustan eduskuntaryhmää.

Salonen näkee myös tärkeänä, että maakunnasta valitaan vähintään nykyinen määrä kansanedustajia.

– Olen tyytyväinen, että Satakunnasta valittiin edelleen kahdeksan edustajaa. Se on aina ensimmäisiä jännityksen kohtia, että onko maakunnan väkimäärä pysynyt tarpeeksi suurena, ettei kansanedustajien määrä laske.

Hän pitää valittua edustajakahdeksikkoa kattavana joukkona.

– Katson tyytyväisyydellä, että siellä on nyt pitkää kokemusta ja uudempia tekijöitä. Osa on istunut vasta yhden kauden, mutta ollut jo merkittävissä tehtävissä. Täysin uusillakin edustajilla on esimerkiksi pitkää kokemusta kuntapäätöksen teosta.

Uusille kansanedustajille hän asettaa maakunnan kannalta kärkitavoitteen.

– Osaaminen monella taholla on tärkeää. Satakunnan elinvoiman kannalta sekä työvoiman saaminen että koulutuksen kehittäminen ovat isoja asioita.

Salonen opettelee tuoretta tehtävää

Raumalainen Kristiina Salonen keräsi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa suuren potin ääniä. Nyt hän luopui kansanedustajuudesta.

Uusi kansanedustaja Juha Viitala sai Raumalla ison potin Kristiina Salosen äänistä. Nämä vaalit Salonen seurasi uudesta roolista maakuntajohtajana.

– En osallistunut näissä vaaleissa mitenkään SDP:n eduskuntavaalikampanjaan. Maakuntajohtajan paikan työhaastattelussa minulta varmistettiin, että pystyn toimimaan puolueettomasti kaikkien puolueiden kanssa. Ei olisi kyllä ollut hyvä aloitus maakuntajohtajana, jos olisin toiminut aktiivisesti vaalikampanjassa.

Salonen kertoi käyneensä kiertelemässä puolueiden yhteisissä vaalitapahtumissa. Hän kertoo, että alku uudessa tehtävässä on ollut täynnä työtä.

– Vauhdikkaasti on kyllä alkanut. Olen kuitenkin ollut osittain mukana jo alkuvuodesta miten olen pystynyt kansanedustajan työn ohella. Olemme tehneet eläköityneen maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilän kanssa saattaen vaihtamista.

Viime viikkoina Salonen on tutustunut uuden organisaation henkilöstön työnkuviin.

– Nyt lähdetään tekemään täysillä edunvalvontaa. Ei ole mitään pehmeää laskeutumista.