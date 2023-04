Suuri huumerikosvyyhti syyteharkintaan – epäiltyjen vangitsemisen jälkeen Subutex on vähentynyt Rovaniemen katukaupasta

Subutex on erittäin vaarallinen huume. Kuvan Subutex-tabletit eivät liity uutiseen.

Lapin poliisilla on valmistumassa suuri huumausainerikoskokonaisuuden esitutkinta, jossa nimikkeinä on törkeitä huumausainerikoksia, huumausainerikoksia ja törkeää rahanpesua. Juttu siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan.

Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Tuomo Seikkula Lapin poliisista kertoo, että rikoksesta epäiltynä on yhteensä 13 henkilöä. Heistä on ollut tutkinnan aikana vangittuna neljä henkilöä.

Huumekauppa on ollut Rovaniemen alueella niin merkittävän kokoista, että kun epäillyt on saatu kiinni, liikkuu Subutexiä Rovaniemen katukaupassa huomattavasti vähemmän.

Päätekijäksi epäilty on vangittuna edelleen.

– Päätekijä on ohjannut toimintaa. Huumeita kuljettaneet ja levittäneet kuriirit ovat toimineet hänen alaisuudessaan.

Huumeiden käyttäjät tekivät töitä päätekijälle

Seikkulan mukaan epäillyt kuriirit ovat täysi-ikäisiä nuoria aikuisia. Epäilty päätekijä on heitä vanhempi.

Epäillyt kuriirit ovat Seikkulan mukaan huumeiden käyttäjiä. He ovat joko olleet veloissa päätekijälle tai he ovat saaneet huumeita palkkioksi tekemästään työstä.

Kaikki epäillyt ovat suomalaisia miehiä ja niin sanotusti poliisin vanhoja tuttuja. Päätekijä on tehnyt Rovaniemellä huumekauppaa aikaisemminkin ja istunut vankilassa rikoksista.

Esitutkinnan perusteella poliisi epäilee päätekijän hankkineen ja levittäneen erittäin vaaralliseksi luokiteltua huumausainetta Subutexiä yhteensä noin 1 500 tablettia vuoden 2022 ja alkuvuoden 2023 aikana Rovaniemen alueelle.

– Huumausaineena Subutex vie ihmisen huonoon kuntoon. Huume on erittäin addiktoivaa ja alkaa ohjata elämää nopeasti, Seikkula sanoo.

Päätekijän epäillään hankkineen 1 500 kappaletta Ksalol-nimistä bentsodiatsepiini-johdannaista lääketablettia.

Taloudellinen motiivi

Huumausainekaupasta pääepäillyn epäillään saaneen rikoshyötyä noin 55 000 euroa. Poliisi on takavarikoinut tutkinnan aikana henkilöauton, joka epäillään hankitun huumausainekaupoista saaduilla rahoilla sekä 14 000 euroa käteistä rahaa.

– Pääepäillyllä on ollut taloudellinen motiivi. Eli hän on hankkinut huumekaupalla toimeentuloa ja toiminut suunnitelmallisesti.

Esitutkinnassa on tullut esille, ringin jäseniä on painostettu ja uhkailtu sekä vaadittu vaikenemaan. Seikkulan mukaan väkivaltaa ei ole ilmeisesti käytetty. Vaikka huumekaupoissa väkivaltainenkin velanperintä on tavallista, ei sitä tässä tapauksessa ole ollut.

Pääepäillyn lähipiiriin kuuluvaa kahta henkilöä epäillään törkeästä rahanpesusta, sillä he ovat ottaneet vastaan huumausainekaupalla hankittua rikoshyötyä.

Lapin poliisi on muutama vuosi sitten tehostanut huumetutkintaa kenttävalvontaryhmän perustamisella.

– Kenttävalvonnan on merkittävässä roolissa siinä, että saamme puututtua kadulla tapahtuvaan toimintaan: huumekauppaan ja käyttörikoksiin. Yritämme löytää nuoria huumeiden käyttäjiä “pintaan” ja tuen piiriin, Seikkula kertoo.