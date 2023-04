Syyttäjä: Kaius Niemi ajoi 1,3 promillen humalassa parkkihallissa – Niemi ei itse saapunut oikeuteen vastaamaan syytteeseen

Helsingin käräjäoikeudessa on runsaasti mediaa paikalla.

Syyttäjä lukee kello 13.30 alkavassa oikeudenkäynnissä HS:n entiselle vastaavalle päätoimittajalle Kaius Niemelle syytteen törkeästä rattijuopumuksesta.

Niemi itse ei saapunut oikeuteen. Häntä edustaa oikeudessa asianajaja Kai Kotiranta.

Niemi jäi viime marraskuussa kiinni humalassa ajamisesta ja joutui eroamaan vastaavan päätoimittajan tehtävästä.

Kotirannalta kysyttiin, miksi Niemi nousi rattiin humalassa.

– Tuohon minulla ei ole vastausta, Kotiranta totesi toimittajille oikeussalin ulkopuolella.

Miksi Niemi itse ei tullut oikeuteen?

– Hän on myöntänyt perusmuotoisen rattijuopumuksen, siksi hänen kuulemiselleen ei ollut tarvetta, sanoi Kai Kotiranta.

Yle seuraa tässä jutussa oikeudenkäyntiä.

Aluesyyttäjä Sini Pöyry kommentoi rangaistusvaatimustaan Ylelle tiistaina näin.

– Vaadin oikeuskäytännön mukaista rangaistusta, Töyry sanoi.

Törkestä rattijuopumuksesta voidaan tuomita sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Oikeuskäytännön mukaan siitä tuomitaan lähes aina vankeutta.

Kaius Niemen puolustus on todennut, että Niemi syyllistyi niin sanottuun perusmuotoiseen rattijuopumukseen eikä törkeään rattijuopumukseen.

Käräjillä katsotaan videoita

Käräjäoikeudessa katsottiin videota, jossa HS:n ex-päätoimittaja Kaius Niemi ajaa parkkihallissa.

Videolla näkyy, kuinka kaksi vartijaa lähtee kävelemään Niemen perään, kun tämä lähtee ajamaan ulos parkkihallista.

Niemi palaa takaisin parkkihalliin ja ajaa auton parkkiin. Peruuttaessaan hän törmää autollaan hiljaisella vauhdilla betonipylvääseen.

Puolustuksen mukaan Niemi ”ei vaikuta” olevan päihtynyt videolla.

Rattijuopumus on törkeä, jos henkilön veressä on yli 1,2 promillea alkoholia tai puhalluskokeessa on yli 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa. Lisäksi teon on oltava omiaan aiheuttamaan muille vaaraa.

Syyttäjän kertoi oikeudessa, että Niemen puhalluskokeessa on yli 0,59 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa.

– Se tarkoittaa noin 1,3 promilleiksi muutettuna, syyttäjä sanoi.

Niemi katsoo, että hänen tekonsa ei aiheuttanut muille vaaraa, mutta syyttäjän mukaan se aiheutti.

Mitä Sanomatalon parkkihallissa tapahtui viime lokakuussa?

Kaius Niemen rattijuopumussyytteen taustalla ovat viime lokakuun tapahtumat Sanomatalon pysäköintihallissa.

Helsingin Sanomat uutisoi (siirryt toiseen palveluun) tuolloin, että Kaius Niemi liikkui 18. marraskuuta aamuseitsemän aikoihin Sanomatalossa. Edellisenä iltana hän oli osallistunut HS:n kirjallisuuspalkintojuhlaan.

Turvayrityksen työntekijät olivat havainneet hänen matkaavan pysäköintihalliin, josta Niemi oli lähtenyt ajamaan ajoramppia pitkin ulos. Järjestyksenvalvojat estivät hänen pääsyn pysäköintihallista. Niemi itse sanoi siirtäneensä autoaan.

Syyttäjä: Muut joutuivat vaaraan

Syyttäjä katsoo, että Kaius Niemi aiheutti ulkopuolisille vaaraa.

– Hänen autonsa lähellä oli kaksi järjestyksenvalvojaa. Toinen ajoneuvo ajoi parkkihalliin, kertoi syyttäjä Pöyry oikeudessa.

Oikeudenkäynnissä selvitetään, mitä Sanomatalon parkkihallissa tapahtui 18.11.2022. Syyttäjä tuo oikeuteen todisteita, joilla hän pyrkii osoittamaan Niemen syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen eikä perusmuotoiseen kuten Niemi itse väittää.

– Kyse on oikeudellisesta arvioinnista, aluesyyttäjä Sini Pöyry toteaa.

Korjaus 5.4. klo 13.35: syyttäjän sukunimi on korjattu.