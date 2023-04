Nammon patruunatehtaan tilauskirjat on myyty täyteen vuodeksi eteenpäin – Nato-maat ovat jo tuttuja asiakkaita

Tilauksia on niin paljon sisällä, ettei kaikkia uusia pystytä ottamaan vastaan. Tehdas lisää jatkuvasti kapasiteettiaan, vuoden sisällä on palkattu 40 henkilöä ja tulossa on lisää hylsylinjoja.

Avaa kuvien katselu Nammon tehtaalla on lisääntyneen kysynnän myötä siirrytty kolmivuorotyöhön. Henkilökuntaa palkataan myös jatkuvasti lisää. Kuva: Mirva Ekman / Yle