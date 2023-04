Keskustan Hanna Kosonen toivoo ystävyyden näkyvän enemmän politiikassa – iloitsee pitkäaikaisen demariystävänsä noususta eduskuntaan

Politiikassa korostuvat usein erimielisyydet. Yhteistyö on kuitenkin tärkeää, koska silloin asioita on helpompi viedä eteenpäin, kertoo Hanna Kosonen.

Tiistaiaamuna Savonlinnassa järjestettiin kiitostilaisuus Kaakkois-Suomen vaalipiirin keskustalaisille kansanedustajille. Luonnollisesti vaalikahvila täyttyi keskustalaisista, mutta paikalla oli myös yksi SDP:n vasta valittu kansanedustaja.

SDP:n Anna-Kristiina Mikkonen saapui paikalle onnittelemaan keskustan riveistä läpimennyttä Hanna Kososta.

Mikkonen ja Kosonen ovat ystäviä yli puoluerajojen. He tutustuivat toisiinsa yli 20 vuotta sitten, ja pian heistä tulee kollegoita eduskunnassa.

– Sunnuntaina mietin välillä, olenko enemmän iloinen Anna-Kristiinan läpipääsystä vai omastani. Mutta ihanaa, että voin olla iloinen molemmista, sanoo Kosonen.

Hänelle alkava eduskuntakausi on kolmas, kun taas Mikkoselle ensimmäinen. Tilanne on uudelle kansanedustajalle jännittävä, koska edessä on paljon uutta.

Ystävällä on kuitenkin antaa muutamia vinkkejä: liikkeelle on syytä lähteä rauhassa, eduskunnan virkakoneistoon kannattaa luottaa ja apua voi aina kysyä.

– Kyseessä on sellainen työpaikka, jossa edustajista pidetään hyvää huolta, lupaa Kosonen.

Erimielisyydet eivät estä ystävyyttä

Silloin kun Mikkonen ja Kosonen tutustuivat toisiinsa, heistä kumpikaan ei vielä ollut mukana politiikassa. Vuosien varrella politiikka kuitenkin tuli molemmille tutuksi, ja he ovatkin tehneet paljon yhteistyötä paikallistasolla.

Kososen mukaan tärkeintä eduskuntatyössä on asioiden eteenpäin vieminen. Siksi ihmisten tunteminen on oleellista.

Kun ympäriltä löytyy ihmisiä eri puolueista, asioita on helpompi edistää yhdessä.

Mikkosen mielestä ei riitä, että hyviä tyyppejä löytyy oman puolueen riveistä.

– Tärkeää on se, että hyviä tyyppejä on eri puolueissa, koska silloin yhteistyö on parasta, hän huomauttaa.

Kosonen on sitä mieltä, ettei ystävyys tule tarpeeksi esille politiikassa. Usein pinnalle nousevat erimielisyydet.

Demokratiaan kuuluu, että asioista ollaan eri mieltä. Myöskään Mikkonen ja Kosonen eivät ole kaikesta samaa mieltä.

Se ei kuitenkaan ole estänyt ystävyyttä.

– Asiat riitelevät, eivät ihmiset, toteaa Mikkonen.

Kuuntele, millaisia vinkkejä Hanna Kosonen antaa ystävälleen Anna-Kristiina Mikkoselle. Toimittajana Kati Rantala.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit kommentoida aihetta keskiviikkoon 5. huhtikuuta kello 23:een saakka.