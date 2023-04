Näin suomalaiset reagoivat Nato-jäsenyyteen historiallisena päivänä: ”Suurta karhuahan tässä tökättiin”

Suomi liittyi tänään Natoon luovuttamalla liittymiskirjansa Yhdysvaltain hallituksen edustajille. Voit seurata historiallisen päivän kulkua tästä.

Kysyimme suomalaisilta, miltä Natoon liittyminen tuntuu.

Velvollisuudet mietityttävät itärajalla

Tohmajärven Värtsilässä, raja-aseman vieressä asuva Lea Koukku kertoo seuranneensa Suomen tietä Naton jäseneksi tarkkaan. Nyt, kun asia on lopullisesti varma, tunne on huojentunut.

– Tämä tuo turvaa, kun maailmantilanne on tämmöinen. Aiemmin suhteet Venäjälle olivat hyvät, mutta nyt tuntuu, että niin ei ainakaan meidän puoleltamme ole.

Värtsilän pitäjäyhdistyksen Matti Jaatisen mukaan Nato ei mullista rajalla sijaitsevan kylän elämää. Jaatisen mielestä vasta aika näyttää sotilasliiton käytännön hyödyt.

– Täällä on ihmisillä muut asiat mielessä, esimerkiksi huoli työpaikoista ja terveydenhoidosta. Sellaista päiväkohtaista turvallisuutta Nato ei anna, hän sanoo.

Alla olevalla videolla itärajalla asuvat kertovat mietteistään.

Lappeenrantalainen Tino Toikka aikoo nostaa huurteisen Natoon liittymisen kunniaksi.

– Natoon liittyminen on Suomen turvallisuudelle enemmän kuin hyvä asia. Heidän, jotka ovat pelänneet Venäjän tulevan rajan yli, ei tarvitse enää kuumotella. Itsellä ei ole ollut pelkoja asiasta, sanoo Tino Toikka.

Toikan ystävä Guled Abdi aikoo juhlia lapsensa kanssa legoja rakennellen.

– Eniten mietityttää se, että oli hirveä kiire päästä Natoon. Mutta emmehän me tavalliset kansalaiset tiedä, onko Nato lopulta hyvä vai huono juttu. Onhan se hyvä, ettei meidän tarvitse lähteä suurta ja mahtavaa Venäjää vastaan yksinään, Abdi pohtii.

Avaa kuvien katselu Reservissä olevat Tino Toikka ja Guled Abdi ovat valmistautuneet kertausharjoituksiin. He eivät kuitenkaan usko, että heidät lähetettäisiin muihin maihin jäsenyyden vuoksi. Kuva: Elli Sormunen / Yle

Abdin mielestä aika näyttää, millaiset velvollisuudet Suomella on Natossa.

– Esimerkiksi, joutuvatko meidän pojat lähtemään muille rintamille taistelemaan.

Reservissä olevat miehet uskovat, että kutsuja alkaa lähiaikoina tulla kertausharjoituksiin.

– Suomelle tulee puolustusvelvollisuus, mutta ei perusreserviläisiä laiteta jäsenmaiden avuksi vaan ammattisotilaita. Meikäläisellä ei ole pelkoa, että tulisi lähtö rintamalle, Toikka sanoo.

Miehet pohtivat, että liittyminen kiristää Suomen ja Venäjän välejä.

– Suurta karhuahan tässä tökättiin, lappeenrantalainen Abdi toteaa.

Oululaiset pitävät Nato-jäsenyyttä pääasiassa positiivisena asiana

Jere Rytkönen sanoo jäsenyyden tuntuvan ihan hyvältä.

– Ehkä reilu vuosi sitten tätä asiaa mietti ja jännitti. Turvallisuusaiheet olivat enemmän mielen päällä. Nyt se on ehkä vähän jäänyt, ja itselle on ollut jo aika pitkään selvää, että Suomi liittyy Natoon.

Elena Tölli sanoo jäsenyyden luovan turvallisuuden tunnetta. Muiden Nato-maiden kanssa lähentyminen on hänestä hyvä juttu. Samoilla linjoilla on hänen kaverinsa Ella Vänttilä, joka kuitenkin myöntää ”naapurimaan hiillostuksen” luovan hieman huolta jäsenyyden suhteen.

Kuitenkin Nato-kahvit tai muu juhlistaminen kuulostavat hyvältä idealta.

– Olen menossa tänään ystävän synttäreille, niin varmaan siinä sivussa voi sitäkin juhlia, Niemelä sanoo.

Katso enemmän oululaisten mietteistä alla olevalta videolta.

Inarin kirkonkylällä ei suuremmin ilakoitu Natoon liittymisestä

Jyväskyläläinen Utsjoelta lähtöisin oleva Hannu Kyrö kertoo, ettei ole alun perinkään Natoon liittymistä kannattanut, mutta hänellä ei ole voimakasta kantaa asiaan.

Inarilainen Inker-Anni Linkola-Aikio on aikaisemmin asunut Nato-maassa Norjassa, ja hänen mielestään on aivan ok, että Suomi on nyt Nato-maa.

– Siinä on sekä hyviä että huonoja puolia. Tässä tilanteessa, kun tämä päätös tehtiin, niin se on minulle okei.

Alla olevasta videosta voit katsoa, millaisia mietteitä Inarin kirkonkylällä oli.

Jyväskylässä iloitaan turvallisuuden tunteesta

– Onhan meillä isommat voimat takana puolustamassa, jos joku meille hyökkää, muotoilee Leivonmäeltä Jyväskylässä piipahtamassa ollut Kaija Lehtinen.

Hän toteaa, ettei häntä pelota esimerkiksi se, mihin Suomen puolustusvoimia Naton jäsenenä käytetään.

– Ei minua pelota. Yleensäkään en pelkää mitään. Suhtaudun niin, että asiat ovat nyt näin. Se, mitä turvallisuuden eteen voidaan tehdä, niin se toki kannattaa tehdä.

Heidi Sivonen pohtii Suomen olevan Naton myötä ehkä paremmin turvassa. Hän ei ole kuitenkaan varma, tuoko Nato lopulta turvaa.

Aarne Ylimäki toteaa, että jäsenyys Natossa tuntuu hyvältä.

– Nyt on paljon turvallisempi olo Suomessa. Jos maahamme hyökätään, meillä on auttajia satavarmasti. Harjoituksia tietysti tulee, ja rahaa laitetaan Natoon. Uskon, että siihen kannattaa panostaa, koska turvallisuustilanne on muuttunut.

Ylimäkikin sanoo monen muun tavoin, ettei olisi pari vuotta sitten uskonut, että ollaan tällaisessa tilanteessa kuin nyt. Turvallisuutta arjessa ei tule kuitenkaan jatkuvasti ajateltua.

– Aina on uusi päivä, joka tuo omat haasteensa tullessaan.

