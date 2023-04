Riikka Purra: Tulevan hallituksen haasteisiin ei ole helppoja ratkaisuja, koska rahaa ei ole juuri jaettavaksi

Perussuomalaisten kynnyskysymys hallitukseen on maahanmuuttopolitiikan kiristäminen.

Perussuomalaiset tavoittelee paikkaa hallituksessa, linjaa puolueen puheenjohtaja Riikka Purra. Oppositioon jääminen ei puoluetta enää kiinnosta.

– Hallituksessa muutetaan lainsäädäntöä ja voidaan tehdä perussuomalaisia päätöksiä. Oppositiossa ei loppujen lopuksi ole mukavaa olla, muuta kuin lisäämässä kannatusta vaaleja varten, jotta pääsisi hallitukseen.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ilmoitti tänään tiistaina, että kaikki puolueet ovat tervetulleita hallitusneuvotteluihin. Hallitustunnustelija nimetään pääsiäisen jälkeen ensi viikon lopulla.

Purra toivoo, että kaikki puolueet pyrkivät vastaamaan kokoomuksen tunnustelukysymyksiin tosissaan.

– Siitä lähdetään, että Suomeen saadaan hyvä toimiva enemmistöhallitus, joka pystyy ongelmia korjaamaan.

Purra on valmis tarttumaan valtiovarainministerin salkkuun

Perussuomalaiset oli sunnuntaina eduskuntavaalien toiseksi suurin puolue 20,1 prosentin kannatuksellaan.

SDP, vihreät ja vasemmistoliitto ovat jo kieltäytyneet hallitusyhteistyöstä puolueen kanssa. Perussuomalaisille ainoa keino päästä hallitukseen olisi siis kokoomuksen kakkospuolueeksi lähteminen.

Avaa kuvien katselu Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra tuuletti sunnuntaina eduskuntavaalien äänten laskennan loppupuolella. Kuva: Jarno Kuusinen / EPA

Tämä tarkoittaisi, että Purra itse tarttuisi valtiovarainministerin salkkuun.

– Kun katsoo puolueiden järjestystä ja perussuomalaisten mahdollisuuksia. Me tavoittelemme paikkaa hallituksessa ja olisimme siellä kakkospuolue. Joten on aika selvää, että se olisi valtiovarainministerin salkku, Purra sanoo.

Kokoomus on pitänyt ennen vaaleja ja niiden jälkeen vahvastui esillä etenkin julkisen talouden sopeuttamisen tarvetta. Orpon mukaan Suomella on edessä kovia päätöksiä ja säästöjä.

Tästä perussuomalaiset on pitkälti samaa mieltä kokoomuksen kanssa.

– Me olemme hyvinkin samaa mieltä siitä, että julkinen talous vaatii toimia. Ja on aivan selvää, että talouden tasapainottaminen on ennakkoedellytys sille, että tässä maassa kyetään menemään eteenpäin.

Erimielisyydet löytyvät Purran mukaan siitä, millä keinoilla taloutta tasapainotetaan.

Kynnyskysymyksenä maahanmuuton kiristäminen

Purran mukaan perussuomalaisten varsinainen kynnyskysymys hallitukseen on se, että maahanmuuttopolitiikkaa kiristetään selvästi.

– Se ei tarkoita, etteikö meillä olisi muitakin tärkeitä teemoja, joista aiomme ja haluamme pitää kiinni. Mutta tämä on selkeästi se, mikä meitä eniten erottaa muista puolueista. Se on hyvä tässä vaiheessa ilmoittaa.

Muita tärkeitä teemoja puolueelle ovat hänen mukaansa ilmasto- ja energiapolitiikka, kansalaisten toimeentulo sekä EU-politiikka.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta Purra toivoo, että kaikki puolueet kykenisivät tekemään sen arvion, että Suomen sote-järjestelmä on osin kriisiytynyt ja jossakin paikoin jopa romahtamassa.

– Ei ole mitään helppoja ratkaisuja, koska rahaakaan ei ole hirvittävästi jaettavaksi.

Perussuomalaiset on hänen mukaansa sitä mieltä, että myös yksityistä sektoria pitää hyödyntää hoitojonojen purkamisessa. Julkisella puolella tulee hänen mukaansa kuitenkin olla päävastuu palvelujen järjestäjänä.

Aiheesta voi keskustella keskiviikkoon 5.4. klo 23.