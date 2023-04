”Palkka ei riitä edes töissä käymiseen” on yhä useamman suomalaisen todellisuutta

Pirjo Kyrönlahti seisoo perheen rivitaloasunnon ulko-ovenraossa odottamassa vierasta, koska ovikello on rikki.

Punatiilinen rivitalo on rinteessä, josta aukeaa näkymä viereiselle pellolle. Pihapuussa laulaa tuntematon lintu.

Iso perhe tarvitsi tilaa ja muutti Karjaalta tänne Länsi-Uudenmaan Pohjaan vuonna 2006. Nykyisessä kodissaan Kyrönlahdet ovat asuneet vuodesta 2011.

Vaikka Helsinkiin on vain reilun tunnin ajomatka, sijainti on Pohjan kirkonkylän ja Fiskarsin välissä on syrjäinen. Esimerkiksi julkista liikennettä ei ole, joten oma auto on välttämättömyys.

Auto- ja asuntolaina korkoineen, polttoaine, ruoka ja yhtiövastike vievät nyt niin paljon rahaa, että Kyrönlahti on liittynyt siihen suomalaisten joukkoon, joka tekee useaa työtä kattaakseen perheen perusmenot.

– Mies on pitkäaikaistyötön. Hän ei ole yrityksistä huolimatta löytänyt töitä täältä lähiseudulta ja jos kauemmas menisi, tarvitsisi toisen auton. Siihen ei nyt ole varaa, Kyrönlahti laskee.

Hän on pohtinut puolisonsa kanssa muuttoa junaradan varteen parempien kulkuyhteyksien ja työmarkkinoiden toivossa. Kotona asuu enää yksi lapsi, joten asuntokin on jo liian iso. Se ei kuitenkaan ole mennyt kaupaksi.

Pirjo Kyrönlahti on yksi Ylen aikaisempaan juttuun tarinansa jättäneistä 90 lukijasta. Kysyimme tuolloin lukijoilta, joutuvatko he tekemään kahta tai kolmea työtä turvatakseen oman tai perheensä toimeentulon. Vastanneista vain joka kymmenes ei tee toista työtä eikä ole edes harkinnut sitä.

Työaika on sellainen, etten jaksa kahta työtä, vaikka palkka ei riitä edes töissä käymiseen. Määräaikainen työsuhde onneksi. Mies, 49, Tuusniemi

Asuntolainan koron nousun myötä kuukausittaiset asumiskuluni vievät 75 prosenttia palkastani. Elintasoni ylläpitämiseksi kakkostyön hankkiminen oli pakollista. Nainen, 29, Espoo

Useaa työtä painavien ihmisten joukko on kasvamaan päin. Näin arvioi köyhyystutkijana tunnettu Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari.

Hän tutkii parhaillaan niin sanottua duunariköyhyyttä yhdessä Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n kanssa.

Ensimmäisestä selvityksen osasta ilmenee (siirryt toiseen palveluun), että jopa joka kolmas suorittavaa työtä tekevä suomalainen elää melko suuressa ja joka kymmenes suuressa köyhyysriskissä.

Saaren mielestä alkavan vaalikauden keskeisimpiä kysymyksiä onkin duunariköyhyyden torjuminen.

– Jos tässä maailman onnellisimmassa maassa halutaan, että duunari kukoistaa arjessaan, niin niukkuuden vähentäminen, puskureiden luominen ja yhteiskunnallinen arvostus ovat aivan välttämättömiä elementtejä, Saari toteaa.

Teen muutamana iltana viikossa toista työtä päivätyön lisäksi. Puoliso siirtyi kuukausipalkkaiseen työhön, mutta joutuu pitämään myös yritystoimintaansa pystyssä. Kaikki ylimääräiset kulut on jo karsittu ja molemmat ovat väsyneitä, mutta löysätä ei voi. Nainen, 41, Lemi

Työskentelen kokkina täysipäiväisesti, mutta TES:n mukainen palkka ei tahdo riittää elämiseen. Olen joutunut ottamaan satunnaisesti lisävuoroja toisesta ravintolasta. Harkitsen, täytyisikö minun työskennellä koko ajan kuusi päivää viikossa. Mies, 39, Oulu

Kantar Publicin toteuttamaan verkkopaneeliin osallistui tuhat vastaajaa, ja se on Juho Saaren mukaan edustava otos suorittavaa työtä tekevistä suomalaisista.

Joka neljäs vastaaja on melko usein tai usein huolestunut siitä, etteivät omat tai perheen kokonaistulot ylipäätään riitä elämiseen.

51-vuotias Pirjo Kyrönlahti kertoo pohtivansa perheen rahojen riittävyyttä jopa päivittäin. Esimerkiksi ravintolaillallisista tai ulkomaanmatkoista hän voi vain haaveilla.

Kyrönlahti tekee päivätyötä lasten psykiatrisella poliklinikalla ja viikonloppukeikkaa vanhusten kotihoidossa. Hän kuvailee tilannetta hyvin kuormittavaksi.

– Kyllähän se aika paljon vaatii, että jaksaa, ja kaikki hankinnat pitää silti miettiä tosi tarkkaan.

Olen vastentahtoisesti osa-aikaisessa työsuhteessa varsinaisessa ammatissani. Toisen työn palkka pitää juuri ja juuri budjettini plussan puolella. Olen jatkuvasti väsynyt. Tuntuu, että olen koko ajan töissä, vapaa-aikaa ei ole riittävästi lepäämiseen, työstä palautumiseen, saatika mihinkään hauskaan. Nainen, 55, Tampere

Sekä Pirjo Kyrönlahti että sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari muistuttavat, ettei palkkakehitys ole pysynyt hintojen nousun tahdissa samaan aikaan, kun eri tukiin on tehty indeksikorotuksia.

Esimerkiksi Kyrönlahti tekee päivätyötä, joten hänelle ei tule mitään olosuhdelisiä palkan päälle.

Mikä sitten saa Kyrönlahden jaksamaan? Mielekäs työ, tai oikeastaan työt, perhe, läheisten tuki. Päivätyö lasten ja viikonloppukeikat vanhusten parissa ovat sopivan erilaisia.

– Tykkään olla ihmisten kanssa ja koen tekeväni merkityksellistä työtä.

Olen yrittäjäeläkkeellä, mutta ”toimintatonni” ei aivan riitä pakollisiin menoihin. Mies, 76, Hollola

Avaa kuvien katselu Pirjo Kyrönlahti haaveilee kunnostavansa perheen rivitaloasunnon takapihaa sitten, kun taloustilanne helpottaa. Kuva: Paula Tiainen / Yle

Jutun lihavoidut sitaatit on poimittu yleisöltä aikaisempaan juttuumme tulleista vastauksista. Vastaajien henkilöllisyys on Ylen tiedossa.

