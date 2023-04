Pariisi kielsi sähköpotkulaudat kiistellyssä äänestyksessä – onko sama edessä Suomessa?

Sähköpotkulautakausi tekee taas tuloaan, mutta maailmalta kantautuu uutisia potkulautojen täyskiellosta. Pariisilaiset äänestivät sunnuntaina sähköpotkulautojen kieltämisen puolesta. Kaupunki luopuu vuokrakäyttöisistä sähköpotkulaudoista ensi syksystä alkaen.

Pariisista tulee näin ensimmäinen eurooppalainen pääkaupunki, joka kieltää yhteiskäyttöiset sähköpotkulaudat. Kööpenhamina luopui vuokralaudoista vuonna 2020, mutta on ottanut ne taas käyttöön tiukemmilla säännöillä.

Pariisin mallia tuskin seurataan muualla

Tierin viestintäpäällikkö George Chamberlain sanoo olevansa pettynyt Pariisin linjaukseen. Saksalainen Tier on yksi Pariisin kolmesta sähköpotkulautoja vuokraavasta yrityksestä.

Vuokrattavat sähköpotkulaudat otettiin Pariissa käyttöön vuonna 2018. Niistä tuli nopeasti suosittuja edullisuutensa ja ympäristöystävällisyytensä vuoksi. Onnettomuuksien ja lisääntyneiden häiriöiden vuoksi kaupunki päätti pari vuotta sitten rajoittaa sähköpotkulautojen käyttöä.

Potkulautoja vuokraavien yritysten määrä oli alun perin 12, nyt niitä on enää kolme: Lime, Tier ja Dott. Niistä kullakin on Pariisissa 5 000 potkulautaa. Yhteensä vuokrattavia sähköpotkulautoja on Pariisissa nyt 15 000 kappaletta.

Chamberlainin mukaan Tier pyrki yhteisvoimin kahden muun sähköpotkulautafirman kanssa kannustamaan käyttäjiään vaaliuurnille, mutta heikoin tuloksin: äänestysprosentti jäi kahdeksaan. Nyt yritys menettää Pariisista merkittävän asiakkuuden.

– Äänestystulos ei millään tavalla edusta käyttäjiemme mielipidettä, Chamberlain sanoo.

Tullaanko tällaista kehitystä näkemään myös muualla? Chamberlain ei usko muiden kaupunkien seuraavan Pariisin mallia. Myös sähköpotkulautoja Helsingissä vuokraavan Voi Technologyn yhteiskuntasuhdepäällikkö Hannu Oskala pitää Pariisin linjausta poikkeuksellisena.

Hän ei usko, että sähköpotkulautojen aika olisi ohi. Myöskään liikenne- ja viestintäministeriön erityisasiantuntija Konsta Arvelin ei usko muiden kaupunkien seuraavan Pariisin mallia.

Helsinki haluaa vähentää sähköpotkulautojen määrää

Helsingissä on viime aikoina käyty keskustelua sähköpotkulautojen käytön suitsimisesta. Liikenne- ja viestintäministeriö on ehdottanut keinoja, joilla se haluaa vähentää lautojen käytön lieveilmiöitä. Ministeriön muistiossa esitettiin esimerkiksi promillerajaa ja jalkakäytäville pysäköinnin kieltämistä.

Helsingin kaupunginhallitus jätti maanantaina liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon, jossa se ehdottaa sähköpotkulautojen määrän vähentämistä. Helsingin kaupungin mukaan lautoihin liittyvät ongelmat kytkeytyvät erityisesti niiden suureen määrään.

Helsingin kaupunki ehdottaa sähköpotkulautojen määrän vähentämistä.

Helsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelupäällikön Reetta Putkosen mukaan kaupungissa oli viime kesänä käytössä 18 000 vuokrapotkulautaa, joista liki puolet ydinkeskustan alueella. Putkosen mielestä se on liikaa.

– Sähköpotkulautojen määrä pitäisi puolittaa, jotta homma toimisi, Putkonen sanoo.

Putkosen mielestä vuokralautojen määrän vähentäminen vaatisi myös niitä vuokraavien yritysten määrän vähentämisen. Sähköpotkulautoja vuokraavia yrityksiä Helsingissä on yhteensä kuusi: Bird, Bolt, Lime, Ryde, Tier ja Voi. Tällä hetkellä toimijoiden määrää ei lakisyistä voi rajoittaa, vaan markkinat ovat vapaat.

Pariisin äänestykselle sataa kritiikkiä

Pariisilaisista vain noin kahdeksan prosenttia kävi vaaliuurnilla. Heistä liki 90 prosenttia äänesti sähköpotkulautoja vastaan.

Pariisin kaupunkia on kritisoitu huonosta tiedottamisesta ja äänestysjärjestelyistä. Tieto äänestyksestä tavoitti lähinnä vanhemmat ikäluokat, jotka käyttävät vähemmän sähköpotkulautoja. Pariisissa noin 75 prosenttia sähköpotkulautojen käyttäjistä on alle 29-vuotiaita.

Myös sähköisen äänestyksen puuttuminen ja se, että äänestyspäivä oli samaan aikaan Pariisin maratonin kanssa, on kirvoittanut kriittisiä kommentteja kaupunkilaisilta ja sähköpotkulautayhtiöiltä.

Radio Suomen päivässä keskusteltiin sähköpotkulautojen tilanteesta Suomessa. Haastattelussa virolaisen kuljetusalan start-up -yritys Boltin maajohtaja Ilja Tauber.

