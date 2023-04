Vauhtiajot juhlii komeasti 20-vuotistapahtumaa – Pendulum, Tom Odell ja Ronan Keating vetonauloina kesällä Seinäjoella

Vauhtiajoja on ajettu ja juhlittu Seinäjoella kahdenkymmenen vuoden ajan. Juhlavuotta juhlitaan isosti heinäkuussa ja tapahtuma tavoittelee 70 000 kävijää.

Vauhtiajot juhlii heinäkuussa komeasti tapahtuman 20-vuotisjuhlaa Seinäjoella. Tapahtuma tiedotti tänään, että australialais-englantilainen yhtye Pendulum saapuu juhlavuoden avauspäivän pääesiintyjäksi.

Lisäksi uusiin kiinnityksiin lukeutuvat laulaja-lauluntekijä Tom Odell, sekä irlantilainen, aikoinaan Boyzone-yhtyeestä tutuksi tullut poplaulaja ja maailmantähti Ronan Keating.

– Juhlavuoden satsauksien myötä tavoitteemme on kokonaisuudessaan päästä yli 70 000 kävijään. Nämä satsaukset myöskin kertovat sen, mihin suuntaan me alamme juhlavuoden jälkeen liikkua, mutta nämä isot satsaukset on ehdottomasti tehtävä, kertoo promoottori Kalle Keskinen.

Muita juhlavuoden esiintyjiä ovat The Darkness, Suzi Quatro, Basshunter, Apocalyptica, Hardcore Superstars, Blind Channel sekä Maustetytöt.

Tapahtuman kotimaiseen artistikattaukseen liittyvät lisäksi myös Samu Haber, J. Karjalainen, Popeda, Behm, Gasellit, Olavi Uusivirta, Elastinen, Michael Monroe, Klamydia, Erin, Irina, Vesterinen Yhtyeineen, Teflon Brothers, Scandinavian Music Group ja Arttu Wiskari.

Lisäksi tapahtuma kertoo tarjoavansa kivijalkaravintoloiden, pienpanimojen ja viinintuojien tuotteita. Vauhtiajot saa myös oman oluensa, jonka panee espoolainen panimo. Kaikki festivaalipäivät aiotaan päättää isoon ilotulitukseen.

Vauhtiajot ovat nimensä mukaan toki myös rata-ajotapahtuma. Ajojen ohjelma sekä motorshow'n ohjelma julkaistaan myöhemmin.

Vauhtiajot järjestetään Seinäjoella 20.-23.7.2023.