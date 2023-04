”Ennen potutti, nyt vituttaa” – kielitietelijä pureksii Li Anderssonin vaali-illan purkauksen

Alatyylistä verbiä ei ole totuttu kuulemaan muodollisissa tilaisuuksissa. Nykyajan hapatuksesta ei kuitenkaan ole kyse, sillä vituttaa-verbi on ollut nykysuomen sanakirjassa 1900-luvun puolivälistä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kommentoi sunnuntai-iltana puolueen vaalitappiota värikkäin sanakääntein. Andersson kuvaili tuntemuksiaan ilmauksella 'Vituttaa kuin pientä eläintä'.

Andersson ei äidinkielenään puhu suomea ja keskustelua onkin kirvoittanut kommentin asiallisuuden lisäksi se, onko oikea sanonta 'vituttaa kuin pientä eläintä' vai 'pientä oravaa'.

Kielitieteilijä, akateemikko Kaisa Häkkinen ei ole aiemmin kuullut Anderssonin versiota, mutta tunnistaa toki siihen käytetyt elementit.

– Vituttaa kuin pientä oravaa: käpy jäässä ja hampaat poikki, Häkkinen paljastaa tuntemansa version.

Myös Anderssonin käyttämästä versiosta löytyy esimerkkejä netistä aiemmilta vuosilta.

Kieli elää ja kehittyy koko ajan

Kielitieteilijän mukaan vituttaa-verbi on ollut nykysuomen sanakirjassa jo 1900-luvun puolivälissä. Verbi on vanha, mutta sanonta on tuoreempi.

Avaa kuvien katselu Akateemikko Kaisa Häkkisen mukaan värikkäät sanonnat muuntuvat aina ajan mukana. Kuva: Iina Heilala / Yle

Suomessa on paljon erilaisia harmitukseen liittyviä sanontoja. Värikkäät sanonnat muuttuvat koko ajan ja niillä on pitkä kehityshistoria.

Aiemmin alatyylisen tai vähintäänkin arkisen ilmaisun käyttö on ollut poikkeavaa, mutta maailma muuttuu ja kieli sen mukana.

– Räväkkä kieli on yleistynyt julkisessakin kielenkäytössä. Kun ennen potutti, niin nyt vituttaa, Häkkinen kertoo.

Saarikoski toi vitun kaunokirjallisuuteen

Vaikka naisen sukupuolielimeen viittaava teonsana löytyykin vanhasta nykysuomen sanakirjasta, on sen käyttöä kuitenkin viime vuosiin saakka arasteltu – varsinkin julkisuudessa.

– Kyllä se nytkin hätkähdytti. Olisi mukava tietää, mitä Li mietti heti sen jälkeen, kun tämän sanoi, Häkkinen pohtii.

Käytäntönä julkisuudessa on ollut alatyylisten ilmauksien välttäminen, erityisesti muodollisissa tai juhlallisissa tilaisuuksissa. Kielitieteilijän näkökulmasta sanontojen versioiminen ja räväkkä kieli toimivat tehokeinona.

Häkkinen uskoo, että Anderssonin käyttämää sanontaa tullaan lähiaikoina siteeraamaan.

– Uskon, että tämä ainakin vähän aikaa huvittaa.

Viime vuosituhannella alatyylinen ilmaisu saattoi herättää epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunnan huomion ja teos voitiin takavarikoida.

– Pentti Saarikoski toi vitun kaunokirjallisuuteen 1960-luvulla. Siitä saakka se on ollut hyväksyttyä taiteellisena tehokeinona, mutta ei se nyt ihan joka paikkaan kuulu, Häkkinen toteaa.