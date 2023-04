Juristi, sairaanhoitaja, poliisi – kävimme läpi, mitä ammatteja uuteen eduskuntaan valituilta löytyy

Suurin osa eduskuntaan valituista on suorittanut korkeakoulututkinnon. Kävimme läpi, mitä ammatteja eduskuntaan valituilta löytyy.

Uuteen eduskuntaan valituilla kansanedustajilla on moninainen ammattitausta.

Selvitimme, mitä vastavalitut edustajat ovat ammatiltaan. Poimimme tähän juttuun muutaman keskeisen ammattiryhmän. Ammatit käyvät ilmi oikeusministeriön Ylelle antamasta materiaalista.

Uudessa eduskunnassa 160 edustajaa on suorittanut korkeakoulututkinnon. Yli 60 prosentilla valituista, eli 121 edustajalla on ylempi korkeakoulututkinto.

Uudessa eduskunnassa monta lääkäriä

Uudesta eduskunnasta löytyy useampi kansanedustaja, joka on ammatiltaan lääkäri. Heitä on kokoomuksen, SDP:n ja kristillisdemokraattien ryhmissä.

Eduskuntaan valituista kokonaan uusista kansanedustajista lääkäreitä ovat esimerkiksi kokoomuksesta osastonylilääkäri, kirurgi Ville Väyrynen ja työterveyshuollon erikoislääkäri Oskari Valtola. Eduskunnassa jatkava SDP:n Aki Linden on ammatiltaan erikoislääkäri. Ammatiltaan lääkäreitä ovat myös kristillisdemokraateista jatkokaudelle valitut Päivi Räsänen ja Sari Tanus.

Sairaanhoitajia ja muita terveydenhuollon ammattilaisia löytyy useita SDP:n, perussuomalaisten ja vasemmistoliiton riveistä. Esimerkiksi vasemmistoliiton pitkäaikainen kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen on ammatiltaan lähihoitaja. Uutena eduskuntaan valittu SDP:n Ville Merinen on ammatiltaan psykoterapeutti ja sairaanhoitaja.

Juristeja löytyy usean puolueen riveistä

Usean puolueen kansanedustaja on erikoistunut lakiin ja ilmoittanut ammatikseen juristin, varatuomarin tai muun lakiin liittyvän tutkinnon.

Ammatiltaan lakimiestaustaisia kansanedustajia on keskustan, SDP:n, kokoomuksen ja perussuomalaisten joukossa. Esimerkiksi SDP:n riveistä kansanedustajaksi valittu Elisa Gebhard on ammatiltaan juristi, kuten myös perussuomalaisten Ville Tavio ja kokoomuksen Karoliina Partanen. Myös keskustan kansanedustaja Antti Kurvinen on ammatiltaan ja koulutukseltaan lakimies.

Diplomi-insinöörejä vihreissä

Vihreiden riveistä jatkokaudelle valittujen joukossa on ainakin kolme diplomi-insinööriä. Tutkinnon ovat suorittaneet Atte Harjanne, Saara Hyrkkö ja Hanna Holopainen.

Myös kokoomuksen ja perussuomalaisten riveistä löytyy useampi diplomi-insinööri. Heidän joukkoonsa lukeutuvat esimerkiksi Elina Valtonen (kok.) ja Ville Vähämäki (ps.).

Poliiseja etenkin perussuomalaisissa

Perussuomalaisista uuteen eduskuntaan valituista löytyy ainakin viisi poliisia. Esimerkiksi Hämeen vaalipiiristä valittu Mira Nieminen on ammatiltaan rikoskomisario, ja Joensuusta eduskuntaan valittu Timo Vornanen on tehnyt pitkän uran poliisina.

Kokoomuksesta jatkokaudelle valittu kansanedustaja Marko Kilpi on myös ammatiltaan poliisi.

Ukrainan sodan myötä tunnetuksi tulleista turvallisuuspolitiikan asiantuntijoista eduskuntaan valittiin kenraalimajuri evp, yrittäjä Pekka Toveri (kok.), sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll (kok.) ja puolustusvoimain entinen komentaja Jarmo Lindberg (kok.).

Monen puolueen edustajista löytyy opettaja

Uuteen eduskuntaan valittujen joukosta löytyy myös opettajia. Tämän alan ammattilaisia on useammassa puolueessa.

Esimerkiksi vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu on ammatiltaan luokanopettaja, kuten myös SDP:n riveistä valittu edustaja Pia Hiltunen.

Opettajia löytyy myös esimerkiksi keskustan ja perussuomalaisten riveistä.

Ylen aamun haastattelussa tuoreita kansanedustajia tiistaina. Voit katsoa haastattelun alta.