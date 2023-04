Yksi sinnikäs kyselijä sai maaniteltua yrityksen valmistamaan Nato-lippuja – nyt niiden kysyntä pomppasi pilviin

Suomalaisten suhtautumisen muutos Natoon näkyy lippukaupoilla. Nyt Nato-lipulle on kova kysyntä, kerrotaan Pälkäneen Aitoossa lippuja valmistavasta Printscorpiosta.

– Verkkokauppakysyntä alkoi viikonloppuna ja se yllätti meidät täysin, yrityksen toimitusjohtaja Tommi Helminen kertoo.

Naton lippu tuli Printscorpiolle myyntiin jo viime kesänä, mutta silloin se ei vielä kiinnostanut. Haastattelua tehdessä tiistaina verkkokaupassa tilausta oli jättämässä yhtä aikaa 79 ihmistä.

Helminen kertoo, että menee pari päivää, että kysyntä saadaan kurottua kiinni. Muukin yrityksen tuotanto pitää siinä samalla saada pyöritettyä.

Toimitusjohtaja ei uskonut, että lipulle olisi kysyntää

Yritys alkoi alun perin valmistaa Naton lippua yhden sinnikkään kyselijän ansiosta.

– Hän soitteli useamman kerran ja kyseli lippua, niin ajateltiin sitten tehdä se ja laittaa myyntiin. Minä en alun perin uskonut, että sille olisi kysyntää, Helminen sanoo.

Yritystä työllisti aiemmin Ukrainan lippujen valmistaminen. Naton lippujen kysyntä poikkeaa siitä siten, että Naton lippuja kyselevät yksityiset ihmiset, kun taas Ukrainan lippuja menee enemmän kaupungeille ja muihin organisaatioihin.

Printscorpion toimitusjohtaja Tommi Helminen kertoi vuosi sitten, kuinka hän ei ollut aiemmin nähnyt samanlaista kansallislippujen ostointoa. Video: toimittaja Elina Nieminen, kuvaaja Marko Melto / Yle

Naton lipun tekemiseen ei lupaa tarvita

Tommin Helmisen mukaan Naton lipun tekemisessä ei ole ”varsinaisesti mitään erikoisempaa”. Yksivärinen lippu on aika helppo valmistaa.

Tekstiilit tulevat tehtaalle blankoina. Siellä niihin kiinnitetään värit ja kuvio, jonka jälkeen liput leikataan, ommellaan ja viimeistellään.

Lupia lipun valmistamiseen ei yritys ole sen kummemmin kysellyt.

– Ei me nyt ainakaan Natolta ole kysytty lupaa lipun tekemiseen. Ei me kyllä ole kysytty vaikkapa YK:ltakaan, että saako teidän lippua tehdä. Me on tehty erilaisia lippuja jo 30 vuotta, että eiköhän poliisi olisi meidät tähän mennessä hakenut, jos näitä ei saisi tehdä, Helminen naurahtaa.

Liputtamisessa kannattaa käyttää maalaisjärkeä

Naton lipun käytöstä ei ole olemassa mitään virallisia liputusohjeita. Tommi Helminen ei sellaisia kaipaakaan, koska Suomessa on liputusvapaus. (siirryt toiseen palveluun)

– Kannattaa käyttää maalaisjärkeä siinä, missä voi liputtaa ja missä ei. Jos Naton lipun haluaa laittaa heilumaan, niin ei muuta kuin salkoon vaan, Helminen sanoo.

Hän pitää yleisesti suomalaisia arkoina liputtajina, jotka liputtavat perinteiden mukaan.

– Keski-Euroopassa ihmiset osaavat liputtaa huomattavan vapaammin, kun Suomessa aina heti kysytään, että saako liputtaa.

Suomesta tuli Naton jäsen tänään tiistaina.

Peruspessimistinä Tommi Helminen ei usko, että Nato-lipun kysyntä jatkuu kovin suurena kovin kauan. Suomen lipun sesonki on yrityksellä yleensä vapusta juhannukseen, joten miksei kysyntä voisi jatkua sinne asti.

Helminen arvelee, että Naton lippuja tekee Suomessa muutama muukin yritys.

Printscorpio työllistää Pälkäneellä yli kaksikymmentä ihmistä. Lippujen tekeminen on melko pieni osa yrityksen kokonaisbisneksestä.