Tuhansissa hyvinvointialueen palkoissa virheitä: Hoitaja sai viikonlopun työkeikasta 41,80 euroa, kuva palkkakuitista näyttää tilanteen sekavuuden

Palkkakuittiin on tehty niin paljon korjauksia, että siitä on hankala saada selkoa. Myöhemmin selvisi, että palkkaa oli korjattu väärin. Yle on tutustunut myös toisen hoitajan palkkalaskelmaan, jonka sisältö on yhtä vaikeaselkoinen.

Kuva: Yle MOT