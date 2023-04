Tampere aikoo kiristää sähköpotkulautojen nopeusrajoituksia keskustassa – myös pysäköintiin puututaan

Tampereen kaupunki suunnittelee sähköpotkulautojen nopeusrajoituksen muuttamista laajalla alueella keskustassa. Sallittu nopeus alueella on ollut aiemmin 25 kilometriä tunnissa, mutta pian se on 20 kilometriä tunnissa.

Tietyillä alueilla rajoitus tulee olemaan vielä asteen tiukempi. Esimerkiksi Hämeenkadulla sai ajaa vielä viime kesänä sähköpotkulaudalla 20 kilometriä tunnissa. Kaupungin uuden suunnitelman mukaan suurin sallittu nopeus tulisi olemaan 15 kilometriä tunnissa.

Avaa kuvien katselu Sähköpotkulautojen nopeusrajoitusten muutos näkyisi Tampereella näin laajalla alueella. Kuva: Tampereen kaupunki

Keskustan alueen lisäksi myös Hervannassa sijaitsevan kauppakeskus Duon edustalle on tulossa nopeusrajoitus.

Moniin keskustan puistoihin ja torialueiden kävelykatuihin nopeusrajoitukseksi aiotaan muuttaa kymmenen kilometriä tunnissa.

Tampereen kaupungin liikenneinsinöörin Pekka Stenmanin mukaan rajoituksia voi tulla tulevaisuudessa vielä enemmän, jos uudet linjaukset todetaan toimiviksi ratkaisuiksi.

– Olisi kaupungin puolelta toivottavaa, että jalkakäytävillä ajamista saataisiin vähennettyä. Nopeusrajoituksen muuttaminen on aika selkeä ohjaus siihen, että kannattaa valita toisia reittejä.

Avaa kuvien katselu Myös Hervantaan on suunnitteilla nopeusrajoitus. Kuva: Tampereen kaupunki

Vyöhykkeitä voi joutua säätämään

Sähköpotkulautojen nopeuksia voi säädellä GPS-signaalin avulla. Vyöhykkeet eivät kuitenkaan Pekka Stenmanin mukaan ole vielä aivan kiveen hakattuja, vaan niitä mahdollisesti joudutaan hienosäätämään. Näin vältytään yllättäviltä hidastuksilta liikenteen seassa.

– Ajamisesta ei ole tarkoitus tehdä tökkivää ja ennalta-arvaamatonta, Stenman kertoo.

Jo viime kesänä keskiyöstä aamukuuteen nopeusrajoitus oli 15 kilometriä tunnissa. Yöllä sallittuun nopeuteen ei Stenmanin mukaan puututa ainakaan toistaiseksi, mutta sen alkamisaika tulee muuttumaan: keskiyön sijaan nopeuksia lasketaan jo kello 22.

Kaupungilla ei ole virallista määräysvaltaa uusien nopeusrajoitusten asettamiseksi, vaan sen on saatava suostumus sähköpotkulautaoperaattoreilta. Stenmanin mukaan kaupungin ehdotuksiin ei ole ainakaan toistaiseksi kuulunut vastalauseita.

Myös lautojen pysäköintiin puututaan

Keskelle kävelykatua parkkiin jätetyt sähköpotkulaudat ovat olleet tuttu näky Tampereen keskustassa. Pekka Stenman kertoo, että asialle piti tehdä jotain jo viime kesänä, mutta varsinaista suunnitelmaa ei saatu alulle.

Nyt tilanne on toinen, sillä ydinkeskustaa koskevan laajan yleissuunnitelman laatiminen on käynnissä. Kesällä Tampereen keskustaan on määrä tulla sähköpotkulaudoille tarkoitettuja pysäköintipaikkoja, jotka on varusteltu muun muassa liikennemerkein ja katumaalauksin.

– Pyöräpysäköinnin suunnittelun kanssa yhteistyössä mietitään, missä ne paikat voisi olla, Stenman sanoo.

Uudet säädökset tarkoittavat sitä, että valvontaa on lisättävä. Se ei tällä hetkellä ole Stenmanin mielestä mahdollista. Tällä hetkellä pysäköinninvalvonta keskittyy vain autojen pysäköintiin.

– Vaikea nähdä, että näillä resursseilla on mahdollista valvoa myös potkulautojen pysäköimistä. Jos sellaista halutaan, niin meidän on saatava lisää resursseja, Stenman kertoo.

Stenmanin mukaan myös päihtyneessä tilassa sähköpotkulaudalla ajamiseen on pyritty puuttumaan, mutta tulokset ovat olleet vielä varsin vaisuja.

Hän myöntää, että nopeusrajoituksen laskeminen yöllä ei ole toiminut ainakaan vielä toivotulla tavalla.

– Promillerajaa ei laissa ole, niin siihen on vaikea puuttua. Se on tulevien ajokausien juttu, ei vielä tänä kesänä ainakaan.