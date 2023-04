Analyysi: Myös porvarihallituksen pystyttämiseen liittyy massiivisia ongelmia

Vaaleissa eniten paikkoja saaneen kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo lähtee johtamaan hallitusneuvotteluja pääsiäisen jälkeen.

Moni politiikan kommentaattori on jo ehtinyt laskea, että kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisdemokraattien yhteistyöllä saataisiin aikaan enemmistöhallitus, jolla olisi yhteensä 108 paikkaa eduskunnassa.

Perussuomalaisten Riikka Purra juhli puolueen ennätysmäistä vaalitulosta sunnuntai-iltana konfettisateen keskellä kyynel silmässä. Hyvä vaalitulos ei kuitenkaan takaa pääsyä hallitukseen, kun poliittinen linja on kaukana muista.

Maahanmuutto

Purra on tuonut esiin, että työperäiseen maahanmuuttoon liittyy ongelmia. Kokoomus taas on korostanut, että Suomi ehdottomasti tarvitsee työntekijöitä maan rajojen ulkopuoleltakin.

Orpo kritisoi perussuomalaisten linjaa maahanmuutosta hyvin suorasanaisesti Ylen vaalitentissä viime viikolla.

Tiistaina Purra kertoi, että perussuomalaisten varsinainen kynnyskysymys hallitukseen on se, että maahanmuuttopolitiikkaa kiristetään selvästi.

Ohjelmassaan (siirryt toiseen palveluun) puolue on vaatinut, että turvapaikkaoikeus olisi rajattava Euroopan sisäisiin pakolaisiin, pakolaiskiintiöt olisi lakkautettava asteittain ja turvapaikanhakijoiden sosiaalietuuksia olisi leikattava.

Vaikea nähdä, että potentiaaliset hallituskumpanit nielevät näin kovia toimia.

Purran mukaan maahanmuuton lisäksi tärkeitä teemoja puolueelle ovat ilmasto- ja energiapolitiikka, EU-politiikka ja kansalaisten toimeentulo. Kaikissa näissä kysymyksissä on massiivisia erimielisyyksiä kokoomuksen kanssa.

Ilmastotavoite kynnyskysymys

Ilmastolinja on kokoomuksella hyvin selvä: Suomen pitää olla hiilineutraali vuonna 2035. Se on Orpon mukaan kynnyskysymys hallituksen muodostamiselle.

Perussuomalaisten mielestä Suomen hiilineutraaliustavoitteeksi riittää vuosi 2050.

Kumpi syö sanansa uhrina yhteiselle porvarikoalitiolle?

EU-linjat täysin ristissä

Purra on sanonut, että Suomen ero EU:sta on puolueen pitkän tähtäimen suunnitelma. Linja on hyvin räikeässä ristiriidassa kokoomuksen EU-myönteisen linjan kanssa.

On vaikea ennustaa, mitä EU-kysymyksiä tulevan hallituksen pöydälle tulee. Perussuomalaisilla voisi hallituksessa olla mahdollisuus laittaa kapuloita rattaisiin tärkeissä EU-asioissa. Onko kokoomus valmis ottamaan riskin näin tärkeässä asiassa?

RKP voi ratkaista koko pelin

Vaikka kokoomus ja perussuomalaiset jollain ihmeen konstilla saisivat kaikki ristiriitansa sovittua kompromisseihin, heidän pitäisi saada koalitioon vielä kristillisdemokraatit ja RKP.

Kristillisdemokraatit on arvokonservatiivinen puolue, jolla saattaisi löytyä perussuomalaisten kanssa yhteinen sävel. RKP onkin sitten hankalampi sovittaa tähän komboon.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi Ylen Politiikkaradion vaalitentissä, että on hankala nähdä RKP:tä samassa hallituksessa puolueen kanssa, joka haluaisi ulos EU:sta, ei kannata työperäistä maahanmuuttoa, ei näe ilmastonmuutosta ongelmana tai haluaa heikentää ruotsin kielen asemaa Suomessa.

Henriksson sanoi jo ennen vaaleja, että on ”hyvin epätodennäköistä”, että RKP olisi samassa hallituksessa perussuomalaisten kanssa. Vaalien jälkeen hän kuitenkin kertoi (siirryt toiseen palveluun), että ei sulje pois yhteistyötä perussuomalaisten kanssa.

Henriksson korostaa maanantaina julkaistussa tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun), että ”Suomen kaksikielisyyttä tulee vahvistaa, ei heikentää” ja toteaa, että Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Hän korosti, että RKP ei tingi arvoistaan.

RKP voi hyvinkin olla se puolue, joka pääsee päättämään siitä, millainen hallitus Suomeen muodostetaan, koska porvarihallitusta ei tule ilman RKP:n yhdeksää kansanedustajaa.

Liimana talous?

Porvarihallituksen liima löytyisi taloudesta, mutta siitäkään puolueet eivät ole ihan samaa mieltä.

Kokoomus haluaa samaan aikaan sopeuttaa valtion taloutta kuudella miljardilla eurolla vaalikauden aikana ja keventää tuloverotusta miljardilla eurolla. Tämä yhtälö ennakoi kovia leikkauksia. Sosiaali- ja terveyspuolelta kokoomus haluaa säästää miljardi euroa.

Kuuden miljardin euron sopeutuksesta porvarikoalitio pääsisi yhteisymmärrykseen, mutta keinovalikoimasta ja leikkauskohteista tulee riitaa.

Kristillisdemokraattien Sari Essayah on vastustanut (siirryt toiseen palveluun) terveydenhuollosta säästämistä.

RKP:n talouslinja on melko porvarillinen, mutta Henriksson kuitenkin korostanut, että kovia leikkauksia ei haluta.

Perussuomalaiset ovat olleet valmiita leikkaamaan maahanmuutosta ja kehitysavusta, mutta veroja ei pitäisi Purran mukaan keventää ennen kuin velkaantuminen on saatu kuriin. Myös kansalaisten toimeentulosta pitäisi Purran mielestä pitää huolta.

Orpo onkin kiritisoinut (siirryt toiseen palveluun) perussuomalaisia riittämättömästä leikkauslistasta.

Avaa kuvien katselu Kääntyykö Petteri Orpo (kok.) sittenkin Sanna Marinin (sd.) puoleen Riikka Purran (ps.) sijaan? Kuva vaali-illalta. Kuva: Silja Viitala / Yle

Pitkää shakkia?

Porvarihallituksen potentiaalisena ehdokkaana on pidetty myös keskustaa, mutta keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ehti jo ilmoittaa, että keskusta menee oppositioon.

Saarikko päätti siis pelata niin sanottua pitkää shakkia ja lähteä oppositioon nostamaan kannatusta. Sama taktiikka saattaa houkutella myös Purraa, koska kova leikkauspolitiikka ja tinkiminen lähes kaikista puolueen periaatteista ovat varmaa myrkkyä perussuomalaisten kannatukselle.

Kokoomuksen arvoliberaalin siiven edustajat tuskin ovat unohtaneet myöskään perussuomalaisten kovaa kielenkäyttöä, naisvihamielistä tekstiä ja kytköksiä äärioikeistoon (siirryt toiseen palveluun). Perussuomalaisten retoriikkaa on pidetty jopa fasistisena. Vuonna 2017 Orpo tyrmäsi kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitusyhteistyön ”ihmisyyteen liittyvän arvopohjan” takia.

Kokoomuksella on mahdollisuus houkutella hallituskumppaniksi perussuomalaisten sijaan SDP:tä, joten se tuskin on valmis massiivisiin kompromisseihin perussuomalaisten takia. SDP ei tietenkään ole myöskään valmis nielemään porvarillista ohjelmaa sellaisenaan, mutta isänmaan edun vaatiessa kompromissi voisi syntyä, jos molemmat tulevat toisiaan vastaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ilmoitti keskiviikkona väistyvänsä SDP:n johdosta. Useat kokoomusvaikuttajat ovat arvioineet, että Marinin väistyminen tekee sinipunahallituksesta entistä todennäköisemmän.

Orpo sanoi tiistaina, että ”on tärkeää saada Suomeen toimintakykyinen hallitus ja hyvällä ohjelmalla”, mutta hän tietää varsin hyvin, että kovia kompromisseja on edessä myös kokoomuksella.

