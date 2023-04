Eduskunnasta tippunut Anne-Mari Virolainen aikoo pistää ansioluettelonsa kuntoon ensi viikolla – kollegojen viestit eduskunnasta herkistävät konkaripoliitikon

Eduskunnasta tippunut, kokoomuksen Anne-Mari Virolainen on tyhjentänyt työhuoneensa eduskunnassa.

Varsinais-Suomen vaalipiirissä kaarinalainen Virolainen jäi sunnuntaisissa vaaleissa yllättäen varasijalle, kun taivassalolainen ensikertalainen Milla Lahdenperä nousi eduskuntaan. Lahdenperä sai reilu 200 ääntä enemmän kuin Virolainen.

Tulos oli järkytys Virolaiselle.

– Se oli yllätys ja valtava pettymys, Virolainen summaa ensimmäisiä ajatuksiaan sunnuntai-illalta.

Virolaisen mukaan ensimmäinen yö vaalien jälkeen ei sujunut hyvin, mutta nyt tiistaina alkaa jo helpottamaan.

– Viime yönä nukuin seitsemän ja puoli tuntia. Nyt olen pystynyt kääntämään tämän itselleni positiiviseksi. Olen kuitenkin sellainen ihminen, että näen aina mahdollisuuksia, mitä tässä elämässä voi vielä tehdä.

Ansioluettelo kuntoon

Virolainen ehti työskennellä eduskunnassa 16 vuotta. Aikaisemmin hänet on valittu eduskuntaan Liedosta, korona-aikana hän muutti naapurikunta Kaarinaan. Nyt hän aikoo nauttia pääsiäisestä perheensä kanssa ja sitten suunnata katseensa tulevaan. Virolainen katsoo, että hänellä on useita hyviä työvuosia jäljellä.

– Minullahan on kymmenen vuotta työuraa jäljellä. Seuraavaksi aion kuitenkin mennä risusavottaan ja nauttia lapsenlapsista pääsiäisen pyhinä. Ensi viikolla CV on päivitettävä, ja sitten pitää katsella, mitä mahdollisia avoimia työpaikkoja on, Virolainen sanoo.

Virolainen jatkaa lisäksi Kaarinan kaupunginhallituksen puheenjohtajana.