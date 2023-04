Suomen turvallisuudessa oli Naton mentävä aukko ja nyt se on täytetty, sanoo sotahistorian asiantuntija

Lahtelainen sotahistorian asiantuntija, Natonuoret-yhdistyksen aktiivi Emil Kastehelmi on seurannut aktiivisesti Ukrainan sotaa. Hänen huomioitaan on julkaistu useissa tiedotusvälineissä. Hän on kirjoittanut tietokirjan Lapin sodan puolustuslinjasta ja ollut mukana Ylellä nähdyssä dokumenttisarjassa Vaietut arktiset sodat ja tehnyt Yle Areenaan podcast-sarjaa Arktisten sotien kaiut.

Yhteiskuntatieteitä Turussa opiskeleva Kastehelmi sanoo, että Natoon olisi pitänyt liittyä jo aikaisemmin.

– Nato on selkeä sotilaallinen viitekehys ja kokonaisvaltainen turvallisuusratkaisu Suomelle. Kun seuraa Ukrainan tilannetta ja ajattelee sitä mahdollisuutta, että asiat olisivat menneet siellä toisin, niin tästä matkasta ja turvallisuustilanteesta olisi voinut tulla Suomelle huomattavasti vaarallisempi.

Suomen ja suomalaisten kanta muuttui nopeasti Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

– Suomen Nato-prosessi on ollut reaktiivinen eli toimeen tartuttiin, kun tapahtumat alkoivat vyöryä päälle. Olisin toivonut päättäjiltämme ennakoivampaa näkemystä. Suomen turvallisuustilanteessa oli Naton mentävä aukko, joka onneksi nyt on täytetty.

Suomen jäsenyys parantaa jo nyt Ruotsin turvallisuustilannetta

Kastehelmen mukaan Suomi olisi joutunut samaan asemaan, jossa Ukraina on nyt, mikäli hyökkäys olisi kohdistunut Suomeen.

– Ilman Natoa Suomi olisi konfliktitilanteessa kuin saari. Olisimme tämän vaihtoehdon toteutuessa saaneet varmasti Ukrainan tapaan materiaaliapua, mutta olleet kuitenkin yksin. Naton tärkein ominaisuus on se, että se on sotilaallinen pidäke, jota vastaan Venäjä ei halua hyökätä konventionaalisin keinoin, esimerkiksi ryhtymällä maahyökkäykseen.

– Kun teräs vyöryy rajan yli, tarvitaan kovaa sotilaallista turvallisuutta, jonka Suomi nyt Naton jäsenenä saa, tiivistää Kastehelmi.

Suomen jäsenyys parantaa Kastehelmen mukaan merkittävästi Ruotsin turvallisuustilannetta, vaikka Ruotsi ei vielä olekaan Naton jäsen.

– Suomen jäsenyys parantaa Ruotsin turvallisuusasemaa ihan konkreettisestikin. On hyvin vaikea nähdä, että Venäjällä olisi resursseja häiritä sotilaallisesti myöskään Ruotsia. Uskon, että Ruotsin jäsenyys toteutuu rauhanomaisessa toimintaympäristössä.

