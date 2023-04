Omakotialueelle tehtiin putkiremontti, ja nyt Elisa Kartanon sekä 10 muun kellarissa tulvii: “Mietipä, kun joskus ryhtyy tätä taloa myymään”

Kotkan Mäntykankaalla on alkuvuoden aikana kärsitty poikkeuksellisesta kellarien tulvimisesta. Yli kymmenen omakotitalon kellariin on tähän mennessä tullut vettä. Ongelmat keskittyvät etenkin kolmelle tielle: Kanervatielle, Ruohotielle ja Vanamotielle.

Ruohotiellä asuvien Juha Tainion ja Elisa Kartanon omakotitalon vierashuoneena toiminut kellari joutui veden valtaan maaliskuun lopulla.

– Vettä oli lattialla pahimmillaan neljä senttiä. Jouduimme tilaamaan yrityksen imemään tulvavedet pois, kertoo Juha Tainio.

Elisa Kartano on asunut talossa yli 30 vuotta, eikä vettä ole hänen mukaansa koskaan aiemmin tullut kellariin. Pariskunnan epäilykset kohdistuvat Kymen Veden viimevuotiseen vesi-, viemäri- ja hulevesiputkien saneeraukseen.

– Kyllä tässä on tehty iso suunnitteluvirhe. Saneerauksen urakoitsijoita en syytä, varmasti siellä on tehty kuten suunnitelmissa on ollut kirjattuna, sanoo Tainio.

Harvinainen tulvien suma

Kymen Veden toimitusjohtajan Jani Väkevän mukaan tulvivien kellarien suma Mäntykankaalla on poikkeuksellinen. Yleensä Kymen Veden tietoon tulee vuodessa vain yksittäisiä tapauksia. Vesiyhtiön näkemyksen mukaan viime vuoden vesihuollon saneeraustöissä ei kuitenkaan ole tehty virhettä.

– Me emme ole tehneet suunnitteluvirhettä, vaan tämä tilanne on huonojen sattumien summa, sanoo Jani Väkevä.

Avaa kuvien katselu Elisa Kartano ja Juha Tainio nostelivat tavaroita turvaan veden takia. Kuva: Elisa Kartano

Väkevän mukaan on mahdollista, että vanhojen betoniviemärien poistolla on voinut olla ennalta-arvaamattomia seurauksia. Betoniviemärit ovat vuotavien liitosten johdosta toimineet alueella ikään kuin salaojina.

– Vanha betoniviemäri on kuivattanut aluetta enemmän kuin uudet muoviputket.

Vesi ei purkaudu luonnollisia reittejä

Väkevän mukaan myös maaston kallionmuodot voivat olla sellaisia, ettei vesi pääse purkautumaan luonnollisesti ulos alueelta. Asukkaiden yhteydenottojen myötä yhtiö on tarkastellut uudestaan vastaavanlaisten riskikohteiden saneeraustyön vaiheita.

Kymen Vesi myös asensi Mäntykankaalle yhden vesipumpun ja toisen asentamista suunnitellaan. Niiden toivotaan helpottavan asukkaiden ahdinkoa ainakin väliaikaisesti.

– Tulevat viikot ovat varmasti kriittisiä, kun loputkin lumet sulavat ja pohjaveden pinta pääsee nousemaan.

Pysyvämmäksi ratkaisuksi suunnitellaan nyt pohjavesipumppaamon perustamista alueelle.

Väkevän mukaan asukkaiden tulisi tarkistaa ja tarvittaessa uusia kellaritilojen kuivatusjärjestelmät. Mahdollisten vahingonkorvausten suhteen pitäisi olla ensisijaisesti yhteydessä omaan vakuutusyhtiöön.

Puutteellista infoa ennen saneeraustöitä

Elisa Kartanon ja Juha Tainion mukaan heidän vakuutusyhtiönsä ei aio vesivahinkoja korvata. He myös kritisoivat sitä, ettei ennen viime vuoden saneeraustöitä riittävästi varoitettu asukkaita tämänkaltaisista seurauksista.

– Saneerausinfon yhteydessä vain lyhyesti mainittiin, että pohjavesien suunta saattaa muuttua.

Lähiviikkojen uusia tulvia odotetaankin nyt huolestuneena Mäntykankaalla.

– Tämä on niin turhauttavaa, masentavaa ja kallista touhua. Mietipä, kun joskus ryhtyy tätä taloa myymään, sanoo Elisa Kartano.

Alueen tulvista kertoi (siirryt toiseen palveluun)ensimmäisenä Kymen Sanomat.

