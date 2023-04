Donald Trumpille luettiin historialliset rikossyytteet – tässä viisi tärkeintä asiaa Yhdysvaltoja kohahduttavasta oikeusjutusta

Donald Trump istui New Yorkissa oikeussalissa kuulemassa syytteensä tiistaina.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on maan historian ensimmäinen presidentti, jota vastaan on nostettu rikossyytteitä.

Yhdysvaltain entisestä presidentistä Donald Trumpista tuli tiistaina maan historian ensimmäinen nykyinen tai entinen presidentti, jota vastaan on nostettu rikossyytteitä.

Trumpille luettiin oikeustalolla New Yorkissa yhteensä 34 syytettä. Trump kiisti näistä jokaisen.

Lue tästä jutusta vastaukset tärkeimpiin kysymyksiin Yhdysvaltoja kohahduttavasta oikeusjutusta.

Donald Trump käveli Manhattanin oikeustalolla sisään saliin kuulemaan häntä vastaan nostetut syytteet.

1. Mistä Trumpia syytetään?

Manhattanin piirisyyttäjä Alvin Bragg syyttää Trumpia törkeästä yritystietojen väärentämisestä.

Asia juontaa Trumpin väitettyyn salasuhteeseen aikuisviihdenäyttelijä Stephanie Cliffordin, taiteilijanimeltään Stormy Danielsin, kanssa vuonna 2006. Trump maksoi ennen vuoden 2016 presidentinvaaleja silloisen lakimiehensä välityksellä Cliffordin hiljaiseksi heidän välisestä suhteestaan 130 000 dollarilla.

Cliffordille maksaminen ei ollut itsessään rikollista, mutta Trumpin syytetään väärentäneen kirjanpitoa yrityksessään merkkaamalla maksun oikeudelliseksi kuluksi.

Syyttäjän mukaan Trump maksoi ennen vaaleja vanhasta salasuhteesta hiljaiseksi myös toisen naisen 150 000 dollarilla. Uutiskanava NBC:n (siirryt toiseen palveluun) tietojen mukaan kyseinen nainen on entinen Playboy-malli Karen McDougal.

Lisäksi syytteen mukaan hiljaiseksi maksettiin myös entinen Trump Tower -talon ovimies 30 000 dollarilla, kun ovimies suunnitteli myyvänsä tarinan siitä, että Trumpilla olisi avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi. Myöhemmin ovimiehen tarinan selvitettiin olevan valheellinen.

McDougalin ja ovimiehen tapauksissa välikätenä toimi American Media Inc -mediayhtiö. Sensaatiolehtiä julkaisevan yrityksen toimitusjohtaja ja Trumpin hyvä ystävä David Pecker oli sopinut vuonna 2015 pyrkivänsä estämään negatiivisten uutisten julkaisua Trumpista ennen presidentinvaaleja.

Ainoastaan Cliffordin hiljaiseksi maksamisen tapauksessa Trumpia syytetään rikoksesta. Syyttäjän mukaan monet saman tyyppiset maksut kuitenkin osoittavat, kuinka Trump salasi äänestäjiltä tietoa ennen vuoden 2016 vaaleja.

2. Voiko Trump joutua vankilaan?

Voi, mutta se ei ole todennäköisin vaihtoehto.

Trumpille luetuista syytteistä enimmäisrangaistus on neljä vuotta ehdotonta vankeutta. Monien oikeusoppineiden mukaan kuitenkin huomattavasti lievempi rangaistus on syytteistä yleisempi tuomio.

Tuomari Juan Merchan sanoi, että Trumpin oikeudenkäynti alkaa mahdollisesti tammikuussa 2024. Valamiehistö ratkaisee Trumpin syyllisyyden täten luultavasti vasta ensi vuoden puolella.

3. Estääkö syyte Trumpin presidenttiehdokkuuden?

Ei. Trump päästettiin tiistaina syytteiden lukemisen jälkeen lähtemään välittömästi takaisin kotiinsa.

Tuomari vapautti Trumpin puhumaan oikeusjutusta vapaasti, eikä määrännyt rajoituksia Trumpin liikkumiselle.

Trump on jälleen ehdolla presidentiksi, ja hän voi täten jatkaa kampanjointiaan tavalliseen tapaan.

Lyhyellä tähtäimellä Trump on jopa hyötynyt syytteestä. Hänen kannatuksensa republikaanien esivaalien mielipidemittauksissa on ollut viime aikoina kasvussa. Myös hänen kampanjansa varainkeruu on selvästi piristynyt.

Jos Trump todettaisiin syylliseksi ennen marraskuun 2024 presidentinvaaleja, Trump voisi silti jatkaa ehdokkaana olemista. Syytteet eivät ole niin vakavia, että ne estäisivät ehdolle asettumisen presidentinvaaleissa.

Teoriassa Trump voitaisiin jopa tuomita ehdottomaan vankeuteen, ja hänet voitaisiin silti äänestää maan seuraavaksi presidentiksi.

Eiliset syytteet eivät ole kuitenkaan Trumpin ainoa oikeudellinen murhe. Trumpia vastaan saatetaan nostaa vakavampia syytteitä esimerkiksi hänen kotoaan löydetyistä salaisista asiakirjoista, hänen yrityksestään painostaa Georgian osavaltiosihteeriä kääntämään osavaltion vaalitulos vuoden 2020 vaalien jälkeen sekä hänen osallisuudestaan kongressitalon hyökkäyksessä loppiaisena 2021.

4. Miten Trump kommentoi syytteitä?

Trump on pitkään väittänyt syytteitä poliittiseksi ajojahdiksi. Trump piti paikallista aikaa tiistai-iltana puheen Floridan kartanostaan Mar-a-Lagosta.

Syytteet ovat hänen mukaansa vaalihärintää ja osa piirisyyttäjä Braggin kampanjointia. Hänen mukaansa mitään laitonta ei ole tehty eikä oikeusjutulla ole pohjaa.

Trump sanoi, ettei ”voi uskoa tällaista tapahtuvan Yhdysvalloissa”.

– Ainut rikos, jonka olen tehnyt, on maamme puolustaminen niitä vastaan, jotka yrittävät tuhota sen. Tämä on loukkaus maatamme kohtaan, Trump sanoi puheessaan.

Trump syytti tiistai-illan puheessaan myös muita hänen toimiaan tutkivia poliittisista motiiveista.

– Tämä on ennennäkemättömän massiivista vaalihäirintää, Trump sanoi.

Suurin osa Trumpin noin 25 minuutin puheesta ei kuitenkaan käsitellyt oikeusjuttuja vaan hänelle perinteiseen tapaan poliittisten vastustajien ja kriitikoiden haukkumista.

5. Sytyttivätkö Trumpin syytteet protesteja?

Avaa kuvien katselu Mielenosoittajia kerääntyi puistoon New Yorkissa Donald Trumpin syytteiden lukemisen aikoihin tiistaina. Kuva: Bryan R. Smith / AFP / Lehtikuva

Eivät juuri.

Sekä Trumpin kannattajia että vastustajia oli kokoontunut New Yorkissa oikeustalon edustalle tiistaina, mutta väkivaltaisilta yhteenotoilta vältyttiin. New Yorkissa poliisi oli korotetussa valmiudessa, ja mielenosoittajat pidettiin toisistaan erillään.

Myöskään muualta Yhdysvalloista ei uutisoitu suuremmista protesteista.

Syytteiden lukemisen jälkeen tuomari Merchan kuitenkin varoitti Trumpia hänen sosiaalisen median käytöstään. Tuomari kehotti Trumpia pidättäytymään viesteistä, jotka voisivat lietsoa levottomuuksia.

Lähteet: AFP, AP, Reuters