Vihreä trendi sinkosi suomalaisen kaapelivalmistajan nousukaudelle – yhtiö kieltäytyy myymästä fossiilisen energian tarpeisiin

Reka Kaapeli oy:n Riihimäen tehtaalla vihreä siirtymä on todellisuutta joka työpäivä.

Entisessä ikkunalasitehtaassa tehdään keski- ja suurjännitekaapeleita, joita tarvitaan tuulipuistoissa, pian Suomeenkin nousevissa suurissa aurinkovoimaloissa ja sekä energian siirtoverkoissa.

Töitä tehdään viidessä vuorossa.

– Kysyntä on tällä hetkellä varsin hyvä. Nyt on hyvä olla kaapelinvalmistaja, sanoo Reka Kaapelin toimitusjohtaja Jukka Poutanen.

Tehdas ratsastaa vihreän trendin aallonharjalla, sillä kysyntää on joka suunnassa.

Rekan tekemiä erilaisia kaapeleita käytetään myös datakeskuksissa, sähköautojen latausasemissa ja kännyköiden 5G-verkoissa.

Asiakkaiden vaatimukset pakottivat muutoksiin

Reka Kaapeli alkoi vihertää neljä vuotta sitten, kun asiakkaat alkoivat vaatia vastuullisuuden osoittamista ja hiilijalanjäljen laskemista myös kaapelituotteilta.

Niinpä yhtiön kolmessa toimintapisteessä, Keuruulla, Hyvinkäällä ja Riihimäellä, siirryttiin vauhdilla vihreään sähköön, vaihdettiin led-valaistukseen ja ripustettiin satoja aurinkopaneeleita rakennusten ulkoseinille.

Avaa kuvien katselu Rekan Riihimäen tehtaan eri seinillä on kymmeniä ja taas kymmeniä aurinkopaneeleja. Niillä katetaan vuodessa useita prosentteja sähkökulutuksesta. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Yhtiö kertoo, että se pystyi neljässä vuodessa pienentämään hiilijalanjälkeään noin 80 prosenttia.

Tehty työ näkyi myös liikevaihdossa, joka kääntyi nousuun. Joka vuosi on tehty loikkia ylöspäin.

Vuonna 2021 liikevaihto oli yli 133 miljoonaa euroa ja viime vuonna päästiin yli 172 miljoonaan euroon. Liikevoittoa yhtiö teki 3,5 miljoonaa.

Nykyään yhtiö jopa kieltäytyy myymästä kaapeleitaan joillekin asiakkaille.

– Meidän tuotteita ei saa käyttää uusiin fossiilisen energian laitoksiin. Tämä on muun muassa määritelty meidän myyntitarjouksissa, kertoo Rekan laatu-, vastuullisuus- ja turvallisuuspäällikkö Kari Ingalsuo.

Ingelsuo esittelee varmuuden vuoksi erilaisia vastuullisuusohjelmia, joissa Reka on mukana. Niistä tärkeimpänä hän pitää Science Based Targets -aloitetta.

– Se on käytännössä Pariisin ilmastosopimusta vastaava vapaaehtoinen sitoumus yrityksille. Siinä yritys sitoutuu nollaamaan päästönsä ilmastosopimuksen mukaisessa aikataulussa koko toimintaketjunsa osalta, Kari Ingalsuo selittää.

Avaa kuvien katselu Vastuullisuuspäällikkö Kari Ingalsuon mukaan yhtiön tuotteille on enenevässä määrin kysyntää Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Sitoumus ohjaa yhtiön toimintaa raaka-aineiden valinnasta kaapeleiden valmistukseen, kelojen kuljetuksiin ja jopa kaapelintekijöiden työmatkaliikenteeseen.

Kaapelintekijöitä ei valmistu koulusta

Riihimäellä väkimäärä on lisääntynyt tuotannon kasvaessa. Nyt kaapelintekijöitä on vajaat 90. Ensi vuonna heitä on lähes 150, kun Hyvinkään tehtaan tuotanto siirtyy Riihimäelle.

Kaikkiaan Rekan palveluksessa on noin 270 henkilöä.

Työympäristö on monikulttuurinen.

– Rekrykoulutuksessa ei tarvitse puhua suomea äidinkielenään. Viimeisimmän rekrykoulutuksen kautta meille työllistyi muun muassa kaksi ukrainalaista, sanoo tuotantojohtaja Anne Tillgren.

Reka kouluttaa oman väkensä. Koulutus voi kestää jopa vuoden, mutta oppimista riittää vielä senkin jälkeen. Kaapelin valmistuksessa on useita eri vaiheita.

– Kaapelintyöntekijöitä ei valmistu koulussa. Jos haluaa oppia uutta, niin reippaalla asenteella pärjää täällä aika pitkälle, rohkaisee operaattori Veera Salo.

Linjalla Salon vastuulla on parhaillaan kilometrin pituisen, 36 kilowatin kaapelin valmistus. Kaapeli menee tuulivoimalaan.

Avaa kuvien katselu Veera Salo tekee viisivuorotyötä, jossa on kolme 8-tunnin työpäivää ja kaksi 12-tunnin. Vapaata on perään viisi päivää. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Pitkän linjan toisessa päässä valmis kaapeli kietoutuu hitaasti perinteisen puukelan ympärille. Kelallinen tukevaa, vuosikymmeniä kestävää maakaapelia voi maksaa kymmeniätuhansia euroja.

Tyhjän puukelan hintakin on jo tuhansia euroja. Siksi niilläkin on omat markkinansa.

Reka Kaapeli siirtyy ranskalaisomistukseen

Ranskalainen kaapelijätti Nexans osti Reka Kaapelin viime vuoden lopulla 53 miljoonalla eurolla. Kauppa vaatii vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Nexans operoi yli 40 maassa ja sen liikevaihto on yli kuusi miljardia euroa.

Rekan ostolla ranskalaiset haalivat markkinaosuuksia Pohjoismaista, sillä Suomessa Reka Kaapeli on markkinoiden kakkonen.

– Odotamme sitä, että saamme leveämmät hartiat. Kauppa stabiloi rahoitustilanteemme, antaa pääsyn sellaisin tutkimusresursseihin, joita meillä ei ole lainkaan, visioi toimitusjohtaja Jukka Poutanen.