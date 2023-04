Sanna Marin jättää SDP:n puheenjohtajuuden syyskuun puoluekokouksen jälkeen

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin ei aio jatkaa puolueen johdossa seuraavan puoluekokouksen jälkeen. Hän jatkaa puheenjohtajan pestin jälkeen rivikansanedustajana.

– Nyt on tullut aika astua jälleen riviin ja pois puheenjohtajan paikalta, Marin sanoo.

Hän perustelee päätöstään sillä, että kulunut hallitustaival on ollut raskas. Hän toivoo pystyvänsä elämään jatkossa myös hieman rauhallisempaa elämää.

– Nämä ovat olleet poikkeuksellisen vaikeita vuosia ja raskaita aikoja. Nyt kun vaalitulos on tällainen, katson, että minulla on mahdollisuus avata uusi sivu omassa elämässäni.

SDP oli vaalien kolmanneksi suurin puolue 19,9 prosentin kannatuksella. Se onnistui lisäämään kansanedustajiensa määrää kolmella.

Marinin SDP kuitenkin hävisi täpärästi kisan toiseksi suurimman puolueen paikasta perussuomalaisille.

SDP:n puoluekokous järjestetään ensi syyskuussa Jyväskylässä. Puheenjohtajaehdokkaat asetetaan toukokuun alkuun mennessä.

Marin kertoo tehneensä oman päätöksensä tällä viikolla sunnuntain eduskuntavaalien jälkeen.

Hän informoi päätöksestä puoluehallitusta ja eduskuntaryhmää juuri ennen tiedotustilaisuutta. Marin kertoo myös käyneensä asiasta etukäteen keskustelua myös puoluejohdon kanssa.

Marin johtaa SDP:n osalta hallitustunnusteluita

Marin kertoo kuitenkin johtavansa SDP:n osalta kokoomuksen kanssa käytäviä hallitustunnusteluita.

– SDP on valmis hallitukseen. Me olemme tiukkoja neuvottelijoita, mutta olemme yhteistyökykyinen puolue, joka on monet kerrat Suomen historiassa hallitusvastuuta kantanut.

SDP:n kynnyskysymys hallitukseen on se, ettei koulutuksesta, sote-palveluista tai sosiaaliturvasta leikata. Puoluehallitus käsittelee kynnyskysymyksiä tarkemmin huomenna torstaina.

Marin ei ole kiinnostunut ministerintehtävästä, mikäli SDP ja kokoomus päätyisivät muodostamaan sinipunahallituksen.

Avaa kuvien katselu SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin tiedotustilaisuudessa tänään. Kuva: Silja Viitala / Yle

Marin kertoi myös, ettei ole käytettävissä SDP:n ehdokkaana presidentinvaaleissa. Myöskään kansainvälisiä tehtäviä ei ole hänelle tarjottu.

Marin kertoo jättävänsä hallituksen eronpyynnön huomenna torstaina.

Marin ei näe, että SDP lähtisi hallitukseen, joka leikkaa 6 miljardia

Vaalit voittaneen kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi eilen tiistaina, että haluaa keskustella kaikkien puolueiden kanssa aidosti hallituksen mahdollisuudesta.

Marinin mukaan kokoomuksen puoluetoimistolta ei juuri ole oltu yhteydessä SDP:hen ennen vaaleja eikä sen jälkeen. Hän kertoo Orpon yrittäneen soittaa juuri ennen tämänpäivästä tiedotustilaisuutta.

Kokoomus on asettanut tavoitteekseen 6 miljardin euron säästöt valtiontaloudesta seuraavana neljänä vuotena.

– En näe, että SDP menisi hallitukseen, joka tekisi kuuden miljardin leikkaukset. Ei tämä olisi mitenkään yhteensovitettavissa meidän vaaliohjelmamme kanssa, Marin sanoo.

Marin veikkaa, että Suomeen ollaan muodostamassa oikeistohallitusta, sillä kokoomus ja perussuomalaiset lähentyivät hänen mukaansa toisiaan jo ennen vaalikeskusteluja.

Juttua korjattu: Jutussa luki alun perin, että hallitustunnustelut alkaisivat perjantaina. Kokoomus on kuitenkin aloittamassa hallitustunnustelut vasta pääsiäisen jälkeen, ensi viikon perjantaina.

Juttua täydennetty: Lisätty Sanna Marinin kommentit.