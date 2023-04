Suomen suurin mökkien välittäjä laajenee Saariselällä – Lomarengas ostaa Saariselän keskusvaraamon

Lomarengas on Suomen suurin mökkivuokraaja, joka välittää mökkejä joka tarpeeseen: yli 4000 mökin valikoimassa on vaihtoehtoja rantamökeistä hiihtomökkeihin ja huoneistoihin. Luksushuviloista erähenkisiin asumuksiin.

Lomarenkaalla on kesäkuusta alkaen Saariselällä 350 kohdetta, joista suurin osa on yksityisten omistamia. Yhteensä Lomarenkaalla on kohteita tämän jälkeen nelisentuhatta. Se on Suomen suurin alallaan.

– Me lomarenkaassa uskomme matkailun kasvuun Suomessa ja erityisesti Lapissa. Haluamme laajentaa toimintaamme vetovoimaislla alueilla, joihin juuri Saariselkä kuuluu, Lomarenkaan toimitusjohtaja Eva Kohonen kertoo hiihtoretkensä tauolta Levillä.

Hän kertoo kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kaipaavan erilaisia vaihtoehtoja majoittumiseen hotellien lisäksi Lapinkin kohteissa. Lomarengas monipuolistaa kaupan kautta tarjontaansa Saariselällä, tarjoamalla kaikkien hinta- ja laatuluokkien majoitusta räätälöidysti matkailijoille.

– Meille on tärkeää ottaa käyttöön se mökkien ja lomaosakkeiden reservi, joka matkailukeskuksissa on nyt vajaakäytöllä. Kun jo olemassa olevaa kapasiteettia otetaan käyttöön, ei ole tarvetta rakentaa niin paljon uutta majoituskantaa, Kohonen selittää.

Kohosen mukaan on järkevää kierrättää valmista majoitustilaa niin, että mökkien omistajat saavat lisätuloa, eikä heidän tarvitse tehdä kaikkea itse saadakseen mökkinsä vuokralle.

– Mökkien omistajat voivat pienillä ehostuksilla saattaa mökkinsä meidän välitettäväksi, hän lupaa.

Lomarengas ei kaupan kautta osta varsinaista majoituskantaa itselleen, vaan välittää yhteistyösopimusten kautta yksityisiä ja firmojen omistamia mökkejä ja muita majoitustiloja omistajien lukuun.

Vuokramökit tulevat varattaviksi yhtiön kumppanuussivustoille ja Lomarengas avaa Saariselälle uuden paikallistoimiston. Myös keskusvaraamon vanhoja työntekijöitä siirtyy työskentelemään Lomarenkaalle.