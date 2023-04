Jos Turkin hallitusmediaan on uskominen, toukokuun parlamentti- ja presidentinvaalien yllä leijuu synkkä pilvi.

Oppositio, terroristit ja läntiset ”imperialistiset voimat” valmistelevat maan tuhoamista.

Hallitusmedian mukaan terroristit ovat myös saaneet otteen presidentti Recep Tayyip Erdoğanin päähaastajasta Kemal Kılıçdaroğlusta.

Sabah-lehden pääuutisten joukosta löytyvässä uutisessa kerrotaan, että oppositiojohtaja ei välitä terrorismin uhreista ja on antamassa lukuisia myönnytyksiä terroristeille.

Jutussa on haastateltu (siirryt toiseen palveluun) kaatuneen poliisin isää, joka muun muassa sanoo, että oppositio suunnittelee Turkin jakamista osiin.

Opposition yhdistäminen Kurdistanin työväenpuolueeseen PKK:hon ja vuoden 2016 vallankaappausyrityksestä syytettyyn Gülen-liikkeeseen on yksi hallitusmedian pääviesteistä.

Avaa kuvien katselu Hallitusta tukevassa Hürriyet-lehdessä kerrotaan laajasta salajuonesta, jossa mukana niin PKK, Yhdysvallat kuin Euroopan unioni. Kuva: Hürriyet

Hürriyet-lehti on yksi lukuisista hallitusta tukevista tiedotusvälineistä.

Lehden kolumnisti Nedim Şener kertoo (siirryt toiseen palveluun) Euroopan unionin, Yhdysvaltain ja PKK:n suunnitelmasta Turkin tasavallan tuhoamiseksi tukemalla opposition presidenttiehdokasta.

Kirjoittajan mukaan EU ja Yhdysvallat ovat jälleen innostuneet Turkin jakamisesta. Siitä syystä Kemal Kılıçdaroğlun johtama oppositiopuolue Tasavaltalainen kansanpuolue CHP onkin kaapattu

Terroristisyytökset toistuvat joka päivä hallitusmediassa.

Toinen toistuva teema on Turkin nykyisen presidenttijohtoisen järjestelmän ylivertaisuus verrattuna parlamentaarisen järjestelmään.

”Koalitiohallitus saattaa tuoda väkivallan ja pula-ajan”

Monissa jutuissa varoitellaan kaikesta siitä pahasta, mitä paluu vanhaan toisi mukanaan.

Yksi viesti on, että opposition voittaessa sen eripuraisuus uhkaisi lamauttaa Turkin.

Yhdessä jutussa (siirryt toiseen palveluun) muistutetaan ajasta, jolloin Turkissa oli pulaa kaasusta, bensiinistä ja jopa margariinista riitaisten koalitiohallitusten aikana.

Jutussa viitataan ilmeisesti 1970-luvun kriisiin, jolloin Turkki oli ajautumassa sisällissotaan, joka nytkin uhkaa Turkkia hallitusmedian juttujen mukaan.

Erdoğanista vain hyviä uutisia

Presidentti Erdoğanista kerrotaan vain hyviä uutisia. Presidentti jakaa etuja kansalle muun muassa erilaisten tukipakettien muodossa.

Erdoğan on viime aikoina ollut esillä myös liittyen ensimmäiseen Turkissa valmistettuun sähköautoon Toggiiin. Auton tuotanto on alkamassa ja presidenttipariskunta otti äskettäin vastaan kaksi ensimmäistä autoa.

Turkissa on epäilty, että auton sarjatuotanto ei edelleenkään ole vauhdissa, vaan autojen yksittäiskappaleita rullataan esille osana vaalikampanjaa.

Teknologiasatsausten rinnalla lukuisat rakennushankkeet ovat osa presidentin imagoa.

Presidentti on vihkinyt käyttöön monenlaisia kohteita, kuten siltoja, lentokenttiä ja sairaaloita. Samalla on tärkeää luoda mielikuva vahvasta Turkista, joka on jo melkein kuin suurvalta.

Presidentti Erdoğania tukeva lehdistö mustamaalaa oppositiota, mutta presidentti on lisäksi kova taistelija.

Helmikuun maanjäristys johti keskusteluun siitä, miten rakentamista on valvottu ja miten kehnosti itseään vahvana pitävä hallinto selviytyi pelastustöistä.

Nyt presidentti Erdoğan on matkustanut ympäri maanjäristysaluetta ja muurannut asuntoalueiden, sairaaloiden ja muiden julkisten rakennusten peruskiviä.

Siinä missä Erdoğan esittelee aikaansaannoksiaan vahvana johtajana ja rakennusherrana, oppositiojohtaja Kemal Kılıçdaroğlu on valinnut toisen tien.

Yksi hänen vaalivideoistaan maalailee varsin idyllisen kuvan Turkista.

Videossa liikutaan aluksi kauniissa kylä- ja maalaismaisemassa. Viestinä on myös, että Kılıçdaroğlun Turkissa kunnioitetaan tiedettä, eikä kansalaisten tarvitse pelätä hallintoa.

Voi olla, että kaiken betonin ja rakentamisen jälkeen moni turkkilainen toivoo rauhallista ja seesteistä arkea, jossa myös poliittinen ilmapiiri olisi rauhallisempi.

Mutta täälläkin, keskellä idylliä terroristit vaanivat, varoittaa hallitusmedia.

Sen mukaan Kemal Kılıçdaroğlun videossa näkyvä iskulause, joka lupaa uutta kevättä Turkille, on lainattu vallaankaappauksesta syytetyn imaami Fethullah Gülenin liikkeeltä.

Maanpaossa asuvan Gülenin viesteissä on ajoittain puhuttu uudesta keväästä, mutta kielikuva on yleinen.

Virallisen Turkin mielestä niin sanotut gülenistit ovat perustaneet terrorijärjestön, joka tunnetaan nimellä FETÖ.

Avaa kuvien katselu Yeni Şafak-lehti epäilee, että oppositiojohtaja Kılıçdaroğlu levittää vuoden 2016 vallankaappausyrityksestä syytetyn Gülen-liikkeen viestiä. Kuva: YeniSafak

Kompuroiva haastaja?

Kılıçdaroğlu on antanut joukon lupauksia, joista osa kuulostaa epärealistisilta.

Äskettäin oppositiojohtaja sanoi, että hän poistaa viisumivaatimuksen Eurooppaan matkustavilta turkkilaisilta. Mutta asia on EU:n käsissä, Kılıçdaroğlu ei voi yksipuolisesti päättää mitään.

Kılıçdaroğlu antoi myös propaganda-aseen hallinnolle seisoskeltuaan rukousmaton päällä kengät jalassa. Kyse oli ilmeisesti puhtaasta vahingosta, mutta hallitusmedia maalailee kuvaa uskontoa halveksuvasta poliitikosta.

Jos kampanja menee vielä rumemmaksi, esille saattaa myös nousta Kılıçdaroğlun oma uskonnollinen tausta.

Hän kuuluu uskonnolliseen alevivähemmistöön, jota usein yhdistetään löyhästi islamin shiialaisuuteen. Erityisesti uskonnollisemmat sunnimuslimit vierastavat aleveja, joita ajoittain on vainottu myös väkivaltaisesti Turkissa.