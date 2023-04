Vaajakoskella käynnissä raju maailmanennätysyritys – ultrahiihtäjä Teemu Virtanen hiihtää urheilukentällä 24 tuntia

Ultrahiihtäjä Teemu Virtasen tavoitteena on rikkoa Vaajakoskella Hans Mäenpään hallussa oleva vuorokauden hiihdon maailmanennätys 472 kilometriä.

Vaajakosken urheilukentällä Jyväskylässä keskiviikkoinen aamupäivän aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta kello 10.25, kun lahtelainen ultrahiihtäjä Teemu Virtanen pukkaa itsensä matkaan.

Virtasen tavoitteena on rikkoa vuorokauden hiihdon maailmanennätys.

– On se raju urakka. Nämä ultrahommat ovat siitä vaikeita, ettei voi yhtään tietää mitä matkan varrella tapahtuu, pohtii Virtanen ennen matkaan lähtöä.

Voimassa oleva ME on Hans Mäenpään vuonna 2018 hiihtämä 472 kilometriä. Teemu Virtasen oli määrä yrittää ennätyksen rikkomista jo kuukausi sitten Helsingin olympiastadionilla, mutta tuo yritys kariutui heikkojen keliolosuhteiden vuoksi.

Vaajakoskella Virtasella on käytössään kaksi jäädytettyä latua. Uuden ennätyksen syntyminen vaatii yli tuhatta kierrosta noin 20 kilometrin tuntivauhdilla.

– Latu näyttää erittäin hyvältä, ja kun on kaksi latua, voidaan toista latua jäädyttää yön aikana, puntaroi Virtanen.

Avaa kuvien katselu Ennätysyrityksen koordinaattori Juha Tuikkanen laskee Teemu Virtasen hiihtämiä kierroksia. Kuva: Kalle Pallonen / Yle

Virtanen on kokenut ultrahiihtäjä, joka on pitänyt kyseistä maailmanennätystä hallussaan aiemminkin. Kokemuksen pohjalta hän osaa jo arvioidaan, missä vaiheessa ne rankimmat hetket ovat odotettavissa.

– Kun kaksi työpäivää on mennyt, eli 16 tunnin jälkeen se jotenkin on. Olen aina loppua kohden piristynyt ja saanut aika hurjankin vauhdin päälle. Toki joskus olen joskus joutunut keskeyttämään muutama tunti ennen loppuakin, kertoo Virtanen.

Virtanen pyrkii hiihtämään vuorokauden ympäri ilman suuria taukoja.

– Sehän on ihan itsestä kiinni millaisia taukoja pitää. Jos esimerkiksi sukat kastuvat ja meinaa jalat paleltua, täytyy istahtaa tuohon ja vaihtaa kuivat monot. Ei tässä henkensä uhalla lähdetä menemään, pohtii Virtanen.

Mitä järkeä yrityksessä on? Sitä on Virtaselta kysytty useasti.

– Kai se on jonkinlainen itsensä ylittäminen ja saavutusten saaminen. Ja kun minulla on kerran ollut tuo maailmanennätys hallussa, niin pakkohan sitä on yrittää uudelleen, pohtii Virtanen.