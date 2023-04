Tutkinnanjohtaja kuvailee keuruulaisen leipomon tapausta erittäin poikkeukselliseksi – rikosepäilyt siirtyivät syyteharkintaan

Keski-Suomessa Keuruulla toimineen, kohutun leipomo Amissan epäilty rikosvyyhti on siirtynyt syyteharkintaan.

Ruokavirasto määräs (siirryt toiseen palveluun)i tammikuussa kaikki Amissa-leipomossa 19. joulukuuta jälkeen valmistetut tuotteet poistettaviksi markkinoilta. Määräys johtuu siitä, että elintarvikevalvonta on havainnut yrityksen toiminnassa monia puutteita.

Lisäksi leipomo on poliisin mukaan perustettu ilman rakennuslupaa ja ilmoittamatta toiminnan aloittamisesta terveysviranomaisille.

Tutkinnanjohtaja Kari Aaltio Sisä-Suomen poliisista kertoo, että kolmea henkilöä epäillään erilaisista rikoksista, ja he työskentelevät yrityksessä. Yksi epäillyistä on yhtiön toimitusjohtaja.

Rikosnimikkeet päätekijälle ovat muun muassa törkeä terveyden vaarantaminen ja törkeä petos sekä ravintola- ja majoitustoimintarikkomus. Korkein mahdollinen rangaistus törkeästä petoksesta on neljä vuotta vankeutta.

– Törkeästä petoksesta epäiltyinä on kymmenkunta asianomistajaa, joista kolme tai neljä voivat täyttää rikoksen tunnusmerkit. Törkeässä terveyden vaarantamisessa minimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta ja korkein on 10 vuotta vankeutta, kertoo Aaltio.

Yhtiö ei noudattanut viranomaisten ohjeita eikä kehotuksia

Amissa on valmistanut erilaisia pakattuja leipomotuotteita, kuten lörtsyjä ja lihapiirakoita, valtakunnalliseen myyntiin. Soijattomia ja soijaa sisältäviä tuotteita on viranomaistarkastusten mukaan paistettu samoissa paistorasvoissa ilman, että asiasta on mainittu tuotemerkinnöissä.

Poliisin tietoon on tullut allergisia reaktioita muutamilla henkilöillä.

– Rikosnimike lähtee siitä, että konkreettista vaaraa ei tarvitse aiheuttaa, vaan abstrakti vaara riittää, sanoo Aaltio.

Terveystarkastajat huomauttivat yritykselle epäkohdista useaan otteeseen. Silti tilanne oli vielä joulukuussa niin huono, että viranomainen kielsi yritykseltä leipomotuotteiden valmistuksen ja myynnin.

Tutkinnanjohtaja Aaltio kuvailee leipomon tapausta erittäin poikkeukselliseksi, sillä vastaavanlaisia tapauksia ei Suomessa ole ollut.

- Tapauksen myötä tuli esille se, että valvontaviranomaisten keinot puuttua epäkohtiin ovat melko heikot. Ohjeita ja kehotuksia yhtiölle oli annettu, mutta niitä ei noudatettu. Myös terveysviranomaisten mahdollisuudet yrityksen lopettamiseen ovat todella korkeat, toteaa Aaltio.

Poliisi on takavarikoinut jo aiemmin leipomo Amissan laitteet Keuruulla.