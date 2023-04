Aikooko Sanna Marin todella istua seuraavat neljä vuotta rivikansanedustajana? Näin arvioi tutkija

Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund sanoo, että jatkajalla voi olla vaikeaa, koska SDP:n kannatuksessa on niin paljon Marin-lisää.

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin ei aio jatkaa puolueen johdossa syyskuun puoluekokouksen jälkeen. Hän siirtyy rivikansanedustajaksi, mutta ei kommentoinut keskiviikon tiedotustilaisuudessa jatkoaikeitaan tarkemmin.

Aikooko politiikan supertähti ja yli 35 000 ääntä saanut Marin todellakin jäädä rivikansanedustajaksi?

Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund uskoo, että Marin aikoo ainakin aluksi olla kansanedustaja.

– Ihan sen vuoksi, että hän on juuri saanut valtavan henkilökohtaisen äänimäärän Pirkanmaan vaalipiiristä ja vienyt puolueensa vaaliensa voittoon. Joskin sitten suurimman puolueen paikka menetettiin.

Muistuttaa Lipposen kohtaloa

Grönlundin mukaan tilanne muistuttaa 20 vuoden takaista tilannetta, kun SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Paavo Lipponen hävisi vaaleissa keskustalle.

– Lipponen jäi silloin kansanedustajaksi ja hänet valittiin puhemieheksi.

Marin ei kommentoinut vielä puhemiehen tehtävää. Tämä riippuu Grönlundin mukaan hallitusneuvotteluista.

”Rock-tähtitason poliitikko”

Keskustan Juha Sipilä ja perussuomalaisten Jussi Halla-aho jäivät puheenjohtajuuden jälkeen rivikansanedustajiksi.

– Mutta kun ajattelee sitä eroa, mikä edellä mainituilla on Sanna Mariniin. Hän on suomalaisittain ainutlaatuinen rock-tähtitason poliitikko, Grönlund sanoo.

Åbo Akademin mittauksissa Marin on ylivoimaisesti suosituin puoluejohtaja.

– Hän on myös maailmalla erittäin seurattu Instagram-tähti. Hän on myös arvostettu puhuja, häntä on kansainvälisesti arvostettu siitä, että hän uskaltaa sanoa asiat suoraan esimerkiksi Venäjän suhteen.

Ulkomaille?

Miten Marinin tehtävät ulkomailla? Hän itse arveli EU-komissaarin tehtävän kuuluvan päähallituspuolueelle.

Kimmo Grönlundin mukaan Marin voisi olla eurooppalaisten sosiaalidemokraattisten puolueiden kärkiehdokas eurovaaleissa tai ura voisi löytyä muuten ulkomailta.

– Kansainvälinen valuuttarahasto? YK? Mitä näitä on. Uskon, että hänellä olisi nostetta kansainvälisiin tehtäviin.

Miltä näyttää poliittinen tulevaisuus Suomessa? Grönlund ymmärtää, miksei Marinia houkuta presidenttiehdokkuus.

– Sanna Marin on hyvä kommunikoija ja ideologinen. Enpä usko, että hän haluaa tasavallan presidentin vaaliin. Se jää vähän vanhemmalle ehdokkaalle tällä kertaa.

Kimmo Grönlund veikkaa, että SDP:n puheenjohtajaksi ovat vahvoilla ainakin kansanedustajat Antti Lindtman, Tytti Tuppurainen ja Krista Kiuru.

– Uskon, että SDP:n kannatuksessa on ainakin kahden prosentin Sanna Marin -lisä. Uuden johtajan pitää astua näihin rock-tähden saappaisiin ja se on vaikeaa.