Analyysi: Marinin ilmoitus aloittaa demareissa heti puheenjohtajakisan, valmistautuuko puolue jo oppositioon?

Väistyvä pääministeri Sanna Marin (sd.) pudotti varsinaisen uutispommin ”ajankohtaisia asioita” koskevassa tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Marin kertoi, ettei hän hae jatkokautta sosiaalidemokraattien johdossa syyskuun puoluekokouksessa, ja on jonkun muun vuoro johtaa puoluetta seuraavaksi.

Marin perusteli vetäytymistä rivikansanedustajaksi pääministerivuosien raskaudella.

Vähän samaan tapaan kuin tammikuussa paikaltaan eronnut Uuden-Seelannin suosittu pääministeri Jacinda Adern, joka sanoi, ettei hänellä ollut enää voimia jatkaa tehtävässään.

Marin tunnusti, että poikkeuksellisen vaikeat ajat ovat verottaneet hänen henkistä jaksamistaan ja oma kestokyky on ollut koetuksella. Vaalikautta ovat leimanneet tunnetusti koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota.

Ilmoitus vetäytyä oli varsin yllättävä vaalien tulokseen nähden. Vaikka Marin ei uusinut pääministerin paikkaansa vaan SDP jäi vaalien kolmoseksi, puolue sai vaaleissa kuitenkin kolme lisäpaikkaa. Tämäkin on merkittävä saavutus, koska hallitusvastuu syö yleensä erityisesti pääministeripuolueen suosiota.

Puheenjohtajan luopumisilmoitus on yleensä totuttu kuulemaan tappiollisten vaalien jälkeen, kuten viime vaalien jälkeen keskustan Juha Sipilältä.

SDP:n kannatuksen nousu tuli tällä kertaa hallituskumppaneiden, vihreiden ja vasemmistoliiton kustannuksella. Marin itse vetosi äänestäjiin, että vain demareita äänestämällä voidaan estää leikkaavan oikeistohallituksen muodostaminen.

Marinin lämpimät kiitokset hallituksen johtoviisikolle hyvästä yhteistyöstä tuskin siis lämmittävät vihreissä ja vasemmistoliitossa.

Miten käy SDP:n kannatukselle Marinin jälkeen?

Sanna Marin on ollut demareille varsinainen kultamuna.

Marinin henkilökohtainen suosio on kannatellut myös puoluetta, joten SDP:n puoluetoimistolla pääsi varmasti pitkä itku, kun Marin kertoi vaalien jälkeen päätöksestään luopua puheenjohtajuudesta. Eduskuntaryhmä sai tietää vetäytymisestä juuri ennen infoa.

Marin tulee vetämään puolueen puheenjohtajana tulevat hallitustunnustelut ja mahdolliset hallitusneuvottelut eli käytännössä neuvottelemaan ohjelmasta seuraajansa puolesta. Näin toimi myös Juha Sipilä viime vaalien jälkeen. Siitä voi olla montaa mieltä, onko se miten viisasta.

Joka tapauksessa Marinin ilmoitus laukaisee alkujärkytyksen jälkeen käyntiin kiivaan puheenjohtajakisan sosiaalidemokraateissa. Ehkä nyt olisi Marinille pääministeriehdokkuuden hävinneen Antti Lindtmanin tilaisuus? Marin itse toivoi, että useampi ehdokas ilmoittautuu kisaan mukaan.

Puheenjohtajakamppailu voi tosin viedä energian mahdollisilta hallitusneuvotteluilta ja uuden hallitusohjelman rakentamiselta. Ehdokkaiden pitäisi olla selvillä jo toukokuun alkuun mennessä.

Sanna Marin kertoi jättävänsä SDP:n puheenjohtajuuden syyskuussa.

Vetäytymisilmoitus luo tilaa kiinnostaville työtarjouksille

Sanna Marin kertoi vetäytyvänsä rivikansanedustajaksi. Hän kieltäytyi jälleen SDP:n presidenttiehdokkuudesta eikä ministerin paikkakaan houkuta uudessa hallituksessa.

Maailmalla suurta suosioita nauttivalla Marinilla on ollut nostetta myös kansainvälisiin tehtäviin, ja hän on myös itse osoittanut kiinnostusta kansainvälisistä asioista. Häntä on istutettu eurovaaleissa Euroopan sosiaalidemokraattien ryhmän kärkiehdokkaaksi ja sen jälkeen mahdolliseksi EU-komissaariksi, jopa EU-komission puheenjohtajaksi.

Marin kuitenkin tyrmäsi mahdollisuutensa komissaarin paikkaan, koska valinnan tekee suurin puolue, ja kokoomus ei varmasti paikkaa ojenna Marinille.

Marin kiisti, että hänelle olisi tarjottu mitään uutta kansainvälistä tehtävää, mutta on hyvin todennäköistä, että vetäytymisilmoituksen jälkeen sellaista vielä tarjotaan.

Suomen piirit alkavat olla liian pienet maailmalla superjulkkikseksi nousseelle Marinille ja toki rautaa kannattaa takoa, kun se on vielä kuuma.

Marin tuntuu uskovan, että tuleva hallitus muodostuu kokoomuksen ja perussuomalaisten ympärille, koska kokoomus ei ole ollut ennen vaaleja tai niiden jälkeen demareihin yhteydessä. Oppositiojohtajan paikka ei pääministeriyden jälkeen varmasti houkuta neljä vuotta vallan kahvassa ollutta Marinia.

Marin paljasti, että kokoomuksen Petteri Orpo oli tavoitellut juuri ennen tiedotustilaisuutta, mutta hän päätti soitella takaisin vasta sen jälkeen, kun suuri uutinen olisi kerrottu.

Marin ja Orpo ottivat yhteen välillä kiivaasti vaalikamppailun tuoksinassa, kuten kuulukin. On huomattu, että näiden kahden puheenjohtajan henkilökemiat eivät aivan kohtaa.

Marin kiisti sen, että hänen luopumiseensa vaikuttaisi mitenkään se, että Orpo johtaa hallitustunnusteluja tai että SDP sopisi hallitukseen kokoomuksen kanssa paremmin, jos hän ei johda puoluetta.

