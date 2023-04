Harkovalainen Olga Shevtsova, 36, pakeni sotaa Kemiin – puoliso jäi Ukrainaan rakentamaan pommisuojia

Kotouttamiskoulutuksessa olevista noin 20 ukrainalaisesta on ollut tukea ja turvaa toisilleen. Ryhmästä on tullut kuin toinen perhe, Olga Shevtsova kertoo.

Ukrainalainen Olga Shevtsova, 36, lähti sotaa pakoon Harkovasta tyttärensä kanssa viime kesänä. Nyt hän saa tilapäistä suojaa ja totuttelee uuteen tilanteeseen Kemissä.

– Kun tyttäreni teki koulun pihalta löytyneistä ammusten sirpaleista sydämen ja otti siitä kuvan, päätin, että on aika lähteä Ukrainasta, Olga Shevtsova kertoo.

Olga Shevtsova ei enää voinut rauhallisin mielin päästää tytärtään kouluun ja kaupungille.

– Siellä oli joka päivä ohjusiskuja ja iskuja myös asuintaloihin, ja paljon sirpaleita, vaaranpaikkoja, mahdollisesti miinoja. Pelkäsin, että tapahtuu jotain.

Hän oli Harkovassa kotiäitinä, ja hänen puolisonsa on rakennustyöntekijä. Tällä hetkellä Shevtsovan mies työskentelee sähkövoimalaitoksessa ja rakentaa sinne pommisuojia. Jos käsky käy, puoliso lähtee rintamalle. Ainakaan vielä liikekannallepano ole koskenut miestä.

Noin kilometrin päässä kotitalosta Harkovassa tuhoutui pommituksissa talo samana päivänä, kun Shevtsova tyttärineen lähti pakoon. Ennen Ukrainasta lähtöä he kyhjöttivät pommisuojassa kellarissa. Sitten he pääsivät lähtemään Harkovasta lännemmäs Ukrainaan ensin ystävän ja sitten veljen luokse.

Shevtsova palasi perheineen vielä takaisin Harkovaan, mutta tykistökeskitykset jatkuivat ja vaihtuivat ohjusiskuiksi, hän kertoo. Oli liian vaarallista jäädä Ukrainaan. Shevtsovan tuttavia on haavoittunut ja myös kuollut pommituksissa.

Avaa kuvien katselu Olga Shevtsovan tytär teki sirpaleista sydämen koulun pihalla. Kuva: Olga Shevtsova, kotialbumi

Ystävän avulla Kemiin

Hän lähti tyttärensä kanssa Ukrainasta kesällä ja päätyi Suomeen. Shevtsovalla oli Kemissä ystävä, joka on myös ukrainalainen. Ystävä neuvoi ja auttoi häntä tulemaan Kemiin.

– Hän sanoi, että Suomessa on hyviä, hymyileviä ja ystävällisiä ihmisiä. Se on osoittautunut todeksi. Tulin nimenomaan Kemiin, halusin juuri tänne, Olga Shevtsova kertoo.

Ensimmäinen kuukausi Kemissä oli kaikkein vaikein.

– Sairastuimme heti koronaan. Sitten kun paranimme, näin kadulla hymyileviä, iloisia ihmisiä, jotka elivät tavallista elämää. Itse en pystynyt iloitsemaan. En halunnut edes kuunnella musiikkia, halusin vain itkeä.

Avaa kuvien katselu Olga Shevtsova toivoo pääsevänsä opiskelemaan kosmetologiksi. Kuva: Juuso Stoor / Yle

– Pikkuhiljaa totuin. Elokuussa tyttärellä alkoi koulu. Vapaaehtoiset vetivät meille kursseja. Ilmoittauduin TE-keskuksen asiakkaaksi ja aloitin suomen opinnot.

Olga Shevtsova haluaa oppia suomea ja tähtää kosmetologiksi. Hän aikoo hakea opiskelemaan alaa.

Samassa ryhmässä on myös ukrainalais-venäläinen Serhi Tsymbal, 35. Hänkin opiskelee suomea Kemissä ja aikoo hakea opiskelemaan sähköasentajaksi. Hän työskenteli Venäjällä kiinteistönvälittäjänä. Vapaa-ajalla hän käy töissä siivoamassa ja harrastaa jalkapalloa KPT 85 -ikämiesten joukkueessa. Serhi pakeni Venäjältä viime syksynä liikekannallepanoa.

Serhi Tsymbal pelaa KPT-85 Ikämiesten sarjassa jalkapalloa.

Kilpailutus vaihtoi koto-koulutuksen järjestäjän ja tutun opettajan

Olga Shevtsova, Serhi Tsymbal ja muut ukrainalaiset alkoivat opiskella suomea joulukuussa kotouttamiskoulutuksessa Kemissä. Koulutukseen kuuluu myös suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään tutustumista.

Huhtikuun alussa suomen opinnot jatkuvat, mutta koulutuksen järjestäjä ja opettaja vaihtuvat. Uusi jakso huolettaa ukrainalaisia, koska opettaja vaihtuu ja myös opetustilat vaihtuvat.

– Itkin, kun kuulin, että koulutuksen järjestäjä ja opettaja vaihtuu. Vaikea tilanne, uuteen maahan sopeutuminen vie aikaa. On vaikeaa sopeutua uusiin asioihin vieraassa maassa, Olga Shevtsova sanoo.

– Se on valtava stressi, koska nyt pitää tutustua mahdollisesti uusiin ryhmäläisiin ja uuteen opettajaan. Tulee ehkä uudet säännöt ja erilaiset tavat, hän pelkää.

Avaa kuvien katselu Ukrainalaisia oli kahden viikon ajan työharjoittelussa kirpputorilla Kemissä maaliskuussa. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Opetusryhmässä on noin 20 ukrainalaista, ja ryhmästä on tullut kuin toinen perhe uudessa maassa.

– Autamme toisiamme, nauramme ja itkemme yhdessä, Olga Shevtsova kertoo.

Säännölliset kilpailutukset seurausta lain vaatimuksista

Aiemmin ukrainalaisten kotoutumiskurssia on järjestänyt Lappia-koulutus oy. Nyt järjestäjä vaihtuu Arffman Finland -yhtiöksi. Lappia-koulutus järjesti koulutusta kolme vuotta, ja sen kanssa tehty hankintasopimus piti olla voimassa toukokuun loppuun saakka.

Kilpailutusta aikaistettiin, koska hankintasopimuksen työpäivät ja määräraha tulivat täyteen odotettua aiemmin.

– Ukrainalaisten asiakkaiden ennakoimattoman suuren osuuden vuoksi jouduttiin hankintaa aikaistamaan muutamalla kuukaudella, kertoo koulutusasiantuntija Helena Niska Lapin ely-keskuksesta.

Avaa kuvien katselu Koulutusasiantuntija Helena Niska ymmärtää ukrainalaisten stressaantumisen kouluttajan vaihdoksesta. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Koto-koulutukset täytyy lain mukaan kilpailuttaa säännöllisesti. Noin 30 ukrainalaiselle muutos näkyy opetustilojen ja opettajan vaihtumisena kesken kurssin.

– Osa meneillään olevista koulutusryhmistä siirtyy uudelle palveluntuottajalle. Ryhmät säilyvät ennallaan, Niska sanoo.

Koulutusasiantuntija Niska vakuuttaa, että koto-koulutus jatkuu laadukkaana.

– Totta kai ymmärrän, tämä on uusi tilanne, ja he ovat paenneet sodan jaloista, ja kaikki muutokset tuntuvat ikäviltä. Opettajilla on samat pätevyysedellytykset kuin aiemminkin, he ovat kokeneita opettajia myös Arffmanilla, Niska sanoo.

Avaa kuvien katselu Ukrainan lippu liehuu kemiläisen kirpparin edustalla. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Kotoutumiskoulutuksissa Lapissa on kaiken kaikkiaan vajaa sata ukrainalaista, joista 36 Kemissä.

Tilapäistä suojaa saavia ukrainalaisia Lapissa on viimeisimpien tilastojen mukaan yli 1 100 henkilöä. Eniten ukrainalaisia on Lapissa vastaanottokeskusten paikkakunnilla eli Rovaniemellä (382 henkilöä), Kemissä (341) ja Kemijärvellä (235). Suurin osa tilapäistä suojaa saavista ukrainalaisista Lapissa on alle 50-vuotiaita, eli työikäisiä ja alaikäisiä.