Onko Venäjän olemassaolo uhattuna? Niin Putin ainakin väittää

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan reilu vuosi sitten ja perusteli laitonta tekoaan kahdella syyllä.

Ensimmäinen oli ”Ukrainan harjoittaman kansanmurhan” lopettaminen Itä-Ukrainan Donbassissa. Venäjän presidentti Vladimir Putin väitti puheessaan ennen hyökkäystä, että länsi oli sulkenut ”kansanmurhalta” silmänsä.

Toiseksi syyksi hyökkäykselle Putin nimesi Naton laajentumisen. Hänen mukaansa se uhkasi suoraan Venäjän turvallisuutta.

Putin perusteli Venäjän toimia myös väittämällä, että Ukraina ei ole oikea valtio.

Nyt Putinin ja Venäjän propagandakoneiston viesti on muuttunut.

– Retoriikassa on tapahtunut hyvin radikaali muutos, sanoo Jussi Lassila. Hän on Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija.

Venäjän johto puhuu yhä enemmän siitä, että jos Venäjä häviää sodan, se katoaa maailmankartalta ainakin siinä muodossa, jossa se nyt on.

Näin Putin sanoi helmikuussa pitämässään puheessa: (siirryt toiseen palveluun)

– En edes tiedä, pystyykö Venäjän kansan kaltainen etninen ryhmä selviytymään siinä muodossa, jossa se on nyt.

Sama viesti koko olemassaolon pois pyyhkiytymisen uhkasta toistui viime viikon perjantaina, kun Venäjä julkaisi uuden ulkopoliittisen strategiansa. 42-sivuisessa dokumentissa väitetään, että ”Yhdysvallat ja sen satelliitit” ovat päättäneet tuhota Venäjän ja että Venäjän on puolustauduttava länttä vastaan.

Ulkoministeri Sergei Lavrov toisti julkistamistilaisuudessa fraasia lännestä ”eksistentiaalisena uhkana Venäjälle”.

– Nämä puheet ovat kuin kaikuja natsi-Saksan retoriikasta. Tulee mieleen Hitler ja se, miten hän kehysti saksalaisuuden ja ”taisteli koko eurooppalaisen sivilisaation puolesta”, Lassila sanoo.

Lassilan mukaan Venäjän johdon puheissa on selkeästi havaittavissa radikalisoitumista. Venäjällä on mahdollisesti käynnissä siirtymä, jossa hallinto on muuttumassa avoimesti ideologiseksi, Lassila toteaa. Sillä hän tarkoittaa, että lännen vastaisuudesta ja taistelusta länttä vastaan näyttää tulleen politiikan keskeinen prioriteetti.

Venäjän johto välttelee yhä enemmän mainitsemasta Ukrainaa puhuessaan venäläisille. Esimerkiksi helmikuun kansakunnan tila -puheessaan Putin väitti lännen miehittäneen Ukrainan ja Ukrainan olevan vain välikappale, jota länsi käyttää tuhotakseen Venäjän.

– Tilaa yhteistyölle lännen kanssa ei enää ole, Lassila toteaa.

Venäjä ratsastaa russofobialla

Venäjän johto korostaa vastakkainasettelua lännen kanssa yhä enemmän myös vetoamalla russofobiaan. Russofobialla tarkoitetaan venäläisten syrjintää.

Puolalaisen Center for Eastern Studies -tutkimuslaitoksen julkaiseman tutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) russofobiasta on tullut Kremlille lähes antisemitismiin verrattava termi ja vetoamalla siihen Venäjä on pyrkinyt kääntämään kaiken huomion pois itseensä kohdistetusta kritiikistä.

Maaliskuussa Venäjä kutsui jopa YK:n turvallisuusneuvoston kokoustamaan russofobiasta. Yalen yliopiston historian professori Timothy Snyder selitti kokouksessa Venäjän propagandistista retoriikkaa.

– Ajatusta siitä, että ukrainalaisilla on sairaus nimeltä russofobia, käytetään argumenttina heidän tuhoamisekseen.

Snyderin mukaan Venäjän marttyyrimainen uhriutuminen russofobiaan vetoamalla on osa sen Ukrainassa parhaillaan tekemää rikosta.

Avaa kuvien katselu Venäjän toimia Ukrainassa tutkitaan kansanmurhana. Kuvassa ihmisiä Holodomorin muistomerkillä Kiovassa marrakuussa. Holodomor oli neuvostojohdon 1930-luvulla keinotekoisesti luoma nälänhätä, jossa kuoli miljoonia ukrainalaisia. Kuva: Oleg Petrasyuk / EPA

UPI:n tutkija Lassilan mukaan kovista puheista huolimatta Venäjän hallinto ei näytä onnistuneen koko venäläisen yhteiskunnan mobilisoimisessa uuden ideologian taakse.

– Kreml joutuu tasapainottelemaan viestinnässään, kun se yrittää samaan aikaan militarisoida yhteiskuntaa ja samalla pitää yllä vaikutelmaa siitä, että kaikki olisi niin kuin ennenkin. Esimerkiksi viime vuonna katsotuimpien tv-kanavien katsojaluvut alkoivat laskea, kun propaganda ylitti tietyt mittarit, Lassila huomauttaa.

Puheissa myös ydinaseuhkailua

Lassilan mukaan perimmäinen syy Venäjän lausunnoille on sen sotilasoperaatioiden epäonnistuminen Ukrainassa. Sodalle on pakko keksiä uusia, yleviä syitä.

– Radikalisoituminen on selkeä seuraus sotatavoitteiden epäonnistumisesta. Jos Kreml voisi edes jossain määrin olla tyytyväinen saavutuksiinsa, sen ei tarvitsisi korostaa näin näkyvästi aatteellista puolta.

Lassila muistuttaa, että Krimin valtauksen jälkeen vuonna 2014 Venäjän retoriikka oli paljon sovittelevampaa.

Nykyinen radikalisoitunut puhe on Lassilan mielestä suunnattu erityisesti Venäjän eliitille, mutta siihen on verhoiltu myös ydinaseuhkailu lännelle.

– Tämä on myös eskalointipuhetta. Venäjän olemassaolosta puhuttaessa on siis myös kyse ydinasepelottelusta, koska Venäjä oikeuttaa ydinaseiden käytön siinä tapauksessa, että sen olemassaolo olisi uhattuna.

Tutkija ei kuitenkaan näe viitteitä siitä, että oltaisiin Ukrainan sodan takia valmiita käyttämään ydinasetta.

Avaa kuvien katselu Venäjä-tutkija Jussi Lassila on tutkinut Venäjän sisäpolitiikkaa laajasti. Kuva: Marek Sabogal / Utrikespolitiska institutet FIIA

– Helmikuun hyökkäyksen oli tarkoitus olla samanlainen menestystarina kuin Krimin valtauksen 2014. Sitä olisi todennäköisesti seurannut Putinin imelä puhe ”uudesta lännen ja Venäjän välisestä aikakaudesta”.

Lassila ei usko, että puheet Venäjän olemassaolosta uppoavat tavalliseen kansaan.

– Kansan yhdistäminen Venäjän hallinnon taakse siinä määrin kuten nähtiin Krimin valtauksen jälkeen, ei ole nyt todellakaan onnistunut Venäjän yhteiskunnassa.

Asetelmaa on vaikea kääntää Venäjällä niin, että venäläiset uskoisivat Venäjän olemassaolon olevan aidosti uhattuna.

Putin ja Venäjä ovat Putinille sama asia

UPI:n Lassila ei pidä puheita Venäjän olemassaolon uhasta perusteltuina, mutta Putinin kohtalon hän uskoo olevan siihen sidottu.

– Kun hän puhuu Venäjän olemassaolosta, hän puhuu omasta olemassaolostaan. Hänellä on primitiivinen itsevaltiaan ajatus siitä, että Venäjää ei ole olemassa ilman häntä.

Lassila ei usko, että Putinin asema olisi suoraan uhattuna, vaikka hän ilmoittaisi nyt Venäjän saavuttaneen tavoitteensa ja lopettavan hyökkäyksen. Enemmistölle kansaa ja eliittiä tämä sopisi hyvin. Ongelmana on, ettei Putin pääse pakenemaan sotarikoksia ja maan saattamista surkeaan taloudelliseen jamaan.

– Jossain vaiheessa tulee kiinnostus aloittaa lännen kanssa puhtaalta pöydältä. Ja se ei tapahdu Putinin johdolla.

Tutkijan mielestä Putin saattaa kuitenkin itse pelätä Venäjän hajoamista tosissaan. Lassila pitää värivallankumouksia merkittävänä käännekohtana Putinin aikana. Ne saivat Putinin pelkäämään, että myös venäläisissä syttyisi muutoshalu.

Värivallankumouksilla tarkoitetaan entisen Neuvostoliiton alueilla tapahtuneita vallankumouksia.

– Ukrainan oranssi liikehdintä ja vallanvaihto vuosien 2004–2005 aikana aloittivat Venäjällä kansalaisyhteiskunnan otteen kiristämisen ja muutoksen autoritäärisemmäksi. Varsinainen käännekohta oli kuitenkin Ukrainan vuoden 2014 vallankumous. Sitä oli edeltänyt arabikevään vallanvaihdot ja laajat protestiaallot Venäjällä.

Lassila ei usko, että Venäjä alkaisi hajota tai ajautuisi sisällissotaan siinäkään tapauksessa, että se häviäisi sotilaallisesti.

– Monet Venäjän alueet ovat niin köyhiä ja kolonialisoituja, että on vaikea nähdä sellaista vaihtoehtoa. Todennäköistä on, että Venäjä palaa aidosti federalistiseen malliin, jossa monilla alueilla olisi autonomisempi asema. Se on ainoa realistinen tie Venäjän kokoisen maan toimivaan hallitsemiseen.