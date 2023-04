Miten 16-vuotiaan juoksukaljakeikka voi johtaa syytteeseen ryöstöstä? Testaa lakitietosi vastaamalla 10 kysymykseen

Oluen näpistäminen kaupasta on niin yleistä, että sillä on oma termi, juoksukaljat. Kuvituskuva.

Kun nuori ihminen joutuu syytteeseen vakavasta rikoksesta, kysymyksiä riittää. Mitä käräjäsalissa tapahtuu? Pannaanko ensikertalainen vankilaan? Onko tulevaisuus lopullisesti pilalla?

Turkulainen varatuomari ja tietokirjailija Olavi Hölttä on julkaissut nuorten rikosvastuusta kirjan Noora joutuu syytteeseen (Art House). Tarinallisen tietokirjan on kuvittanut hänen tyttärensä, opettaja Henna Pohjavirta.

Kirjassa 16-vuotias päähenkilö Noora näpistää tavaraa kaupasta ja jää siitä kiinni. Nooralla on mukanaan kuula-ase, jota hän paetessaan heiluttelee. Syyttäjä nostaa syytteen ryöstöstä.

Tässä kohtaa voit testata omat lakitietosi vastaamalla 10 tietokilpailukysymykseen. Lähteinä on käytetty Olavi Höltän kirjaa sekä sisäministeriön ja poliisin uutta Nuoret ja rikollisuus -sivustoa (siirryt toiseen palveluun).

Avaa kuvien katselu Varatuomari, tietokirjailija Olavi Hölttä on julkaissut useita käytännöllisiä lakioppaita. Kuva: Kamal Afarin / Yle

Kova paikka ensikertalaiselle

Turun oikeustalo on yli 30 vuotta asianajajana toimineelle Olavi Höltälle tuttu paikka. Sisään tullaan turvatarkastuksen läpi, minkä jälkeen asianosaiset istuvat aulaan odottamaan kutsua käräjäsaliin.

Höltän mukaan oikeuteen joutuminen on Nooran kaltaiselle nuorelle pysäyttävä kokemus.

– Hän ajautuu sattumalta rikokseen. Hänellä ei ole rikos- eikä syrjäytymistaustaa. Hänen kohdallaan on todella kova paikka, että jää kiinni rikoksesta.

Tietokirja on tosipohjainen, mutta Noora on kuvitteellinen henkilö. Oikeustaloa, käräjäsalin tapahtumia ja oikeusprosessin kulkua on kuvattu tarkasti ja faktoille uskollisesti.

Oikeustalon aulassa kaikuu. Millaisia ohjeita kokenut puolustaja antaisi ensikertalaiselle, joka on menossa tuomarin eteen?

– Istu rauhallisesti vieressäni ja anna asianajajan puhua. Vastaat vain, kun kysytään. Kaikenlainen häiritseminen ja pipo päässä istuminen ei ole hyväksi.

Avaa kuvien katselu Varatuomari Olavi Höltän laukkua koristaa isänpäivälahjaksi saatu avaimenperä. Kuva: Kamal Afarin Yle

Kun puhutaan nuorten rikollisuudesta, ratkaisuksi esitetään usein rangaistusten koventamista ja rikosvastuun alaikärajan madaltamista.

Olavi Hölttä kannattaa muita tukitoimia ankarien rangaistusten sijaan. Hän viittaa Matti Marttusen väitöskirjaan vuodelta 2008 (siirryt toiseen palveluun). Väitöstutkimuksen mukaan alaikäisten paikka ei ole vankilassa.

– Merkittävintä nuorten kohdalla on, että varhaisessa vaiheessa puututaan syrjäytymiskehitykseen ja nähdään vaaran paikat, Olavi Hölttä toteaa.

Kokeneen juristin mielestä olisi tärkeää, että nuori tekijä jää kiinni heti ensimmäisellä kerralla. Lisäksi Hölttä toivoo nopeita oikeuskäsittelyjä, jotta kasvatukselliset tukitoimet pääsisivät alkamaan ajallaan.

Tietoa monesta kanavasta

Olavi Höltän ja Henna Pohjavirran kirjaprojekti kesti neljä vuotta. Sinä aikana muutkin heräsivät huomaamaan, että nuoret tarvitsevat tietoa laista ja rikoksista.

Parhaiten tunnettu tiedonjakaja lienee Daniel Kalejaiye, joka esiintyy Tiktokissa konstaapeli Danielina. Häneltä ilmestyi viime vuonna nuortenkirja rikoksista ja rangaistuksista.

Tiedon tarpeeseen ovat vastanneet myös sisäministeriö ja poliisi julkaisemalla tammikuussa Nuoret ja rikollisuus -sivuston (siirryt toiseen palveluun).

– Sivustolla on käyty tämän reilun kahden kuukauden aikana lähes 20 000 kertaa. Tarvetta on siis kävijämäärienkin puolesta selvästi ollut, kertoo sivuston vastuuvirkamies, asiantuntija Eeva Koivunen sisäministeriöstä.

Parhaillaan ministeriössä tehdään ruotsinkielistä versiota ja pohditaan, mitä lisämateriaalia sivut kaipaavat. Ehdotuksia on eri viranomaisilta tullut paljon.