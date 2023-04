Kananmunatuotannon kannattavuus on heikko – vuosi sitten jokainen kana muni jopa tappiota

Suomessa sekä luomumunien että virikehäkkimunien tuotanto on laskussa. Luomun haasteena ovat kustannukset. Yksi tapa on myydä munat suoraan kuluttajalle, ilman välikäsiä.

Kananmunien tuottajahinnat ovat nousseet noin 35 prosenttia viime vuoden aikana.

Hetken aikaa kananmunatuotanto oli kriisissä, kun käytännössä jokainen muniva kana oli tuottajalle tappiollinen.

Suomen siipikarjaliiton toiminnanjohtajan Hanna Haminan mukaan kannattavuus heikkeni jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja sen aiheuttamia kustannuspaineita.

– Kananmunien tuotantokustannukset lähtivät voimakkaaseen nousuun jo syksyllä 2021. Edellinen kesä oli ollut heikko viljasadoltaan, minkä johdosta viljojen hinnat lähtivät nousuun.

Haminan mukaan ruokintakustannus on kananmunatuotannossa suurin menoerä, ja siksi vaikutus myös näkyi saman tien kannattavuudessa.

– Onneksi viime keväänä pakkaamot ja kauppa neuvottelivat hinnoista ja kauppakin ymmärsi, että kananmunien hintaa on nostettava, Hamina toteaa.

Tälläkin hetkellä Haminan mukaan tuottajien markkinamarginaali on pidemmän aikavälin keskiarvon alapuolella. Tuotannon kannattavuus on heikko.

– Monella tilalla mietitään tilan tulevaisuuden jatkoa, ja me näemme, että viime vuonna kananmunien tuotanto hieman laski.

Eri tuotantomuodoilla erilaiset suunnat

Haminan mukaan tilanne on kananmunasektorilla tällä hetkellä mielenkiintoinen ja tilannetta seurataan tarkasti.

– Neljästä tuotantomuodosta virikehäkkituotanto on vähentynyt merkittävästi viime vuosina. Lattiakananmunien tuotanto on taas kasvanut merkittävästi. Ulkokananmunatuotannon osuus on noin neljä prosenttia, luomun osuus noin seitsemän prosenttia kokonaistuotannosta.

Luomumunien osalta kyseessä on kirjaimellisesti muna/kana-tilanne. Kulutus on vähentynyt, ja toisaalta tuottajahinta ei ole kehittynyt samalla tavalla kuin muiden kananmunien tuottajahinnat.

– Luomukananmunien tuottajilla on heikompi kannattavuus kuin muilla, ja se luo kyllä todella ison huolen luomukananmunatuotannon tulevaisuudesta, Hamina sanoo.

Avaa kuvien katselu Vaasassa on kaksi kananmunien itsepalvelupistettä. Kuva: Sebu Björklund / Yle

Suoramyynnistä helpotusta

Tuotantokustannusten nousun aikaan, syksyllä 2021 Vaasassa aukesi täysin uudenlainen kananmunien itsepalvelumyymälä.

Närpiöläinen tuottaja Björn Haga avasi kaksi myyntipistettä, joissa asiakas voi ostaa ja noutaa kananmunansa itse.

Käytännössä osto tapahtuu siten, että myymälän kotisivuilta voi tilata itselleen myyntipisteen ovikoodin ja ilmoittaa ostettavan määrän. Maksu suoritetaan korttipäätteellä miehittämättömässä myymälässä.

Tilassa on kameravalvonta, mutta Hagan mukaan puolentoista vuoden aikana ongelmia on ilmaantunut jopa odotettua vähemmän.

– Asiakkaat ovat jopa välillä käyneet ostosten lomassa öljyämässä myymälän oven saranat, jos viime kerralla ovat huomanneet kitinää, Haga naurahtaa.

Hänen mukaansa suoramyynti on sekä tuottajalle että kuluttajalle kannattavaa.

– Asiakas saa tuoreita munia, ja kun välikädet on poistettu, tuotteesta jää minullekin enemmän katetta.

Avaa kuvien katselu Itsepalvelupisteen tuottavat Björn Hagalle kolmanneksen liikevaihdosta. Kuva: Sebu Björklund / Yle

Haga käy täydentämässä varastoja kaksi kertaa viikossa. Hänen kananmunansa eivät ole luomumunia, mutta ne on tuotettu gmo-vapaasti. Niissä ei myöskään ole väriaineita.

Tällä hetkellä tuottajan liikevaihdosta noin kolmannes tulee Vaasan etämyynnistä.

– Aluksi asiakasmäärä oli melko vakio, mutta vuosi sitten asiakkaiden määrä lähti kasvun, ja kasvua on ollut siitä lähtien, Haga toteaa.

Myös Suomen siipikarjaliitossa tunnistetaan suoramyynnin mahdollisuudet. Hamina toteaa että kananmuna on niitä harvoja tuotteita, joita sellaisenaan kotitilalta voi myydä.

– Moni tuottaja on siihen lähtenyt. Olemme myös kannustaneet siihen että jos suoramyyntiin on mahdollisuus, niin siihen kannattaa lähteä. Mitä vähemmän välikäsiä, niin sen jäljitettävämpää se on.

Suomalainen kananmuna on aina jäljitettävissä leiman perusteella kotitilalle saakka.