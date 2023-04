Lakon perumien junamatkojen hinnan palautus ei sujunut kuten VR lupasi – parituhatta asiakasta jäi ilman automaattista korvausta

VR:n mukaan junamatkojen hinta on pystytty palauttamaan automaattisesti noin 33 000 asiakkaalle. Veturinkuljettajien lakon takia peruttiin maaliskuussa lähes 800 kaukojunavuoroa.

VR ei ole onnistunut palauttamaan kaikkien lakon takia peruttujen junalippujen hintaa asiakkaille automaattisesti.

Yhtiö lupasi palauttaa maaliskuun veturinkuljettajien lakon takia peruttujen junien lippujen hinnat asiakkaille heti, kun ne on saatu käsiteltyä yhtiön asiakaspalvelussa. Asiakkaiden ei olisi tarvinnut itse hakea palautusta.

Nyt on kuitenkin käynyt ilmi, että parituhatta asiakasta joutuu hakemaan lipun hintaa takaisin itse esimerkiksi VR:n nettisivuilla. Onnistuneita palautuksia on ollut noin 33 000.

Ongelmalle ei yhtä syytä

VR:n viestintäpäällikkö Mira Linnamaa kertoo, että ongelman taustalla on useita syitä.

Useimmiten syynä on maksunvälittäjän asettama rajoitus: palautuksen on voinut tehdä vain tietyn aikaa lipun oston jälkeen. Lyhimmillään aikaväli on ollut viikon pituinen.

– Toinen esimerkki koskee pankkimaksuja, joissa sallitaan vain yksi automaattinen palautus maksua kohti. Se tarkoittaa, ettei maksua voi palauttaa osittain. Jos menomatka on palautettu automaattisesti, paluumatkan automaattinen palautus toisessa tapahtumassa ei enää onnistu ja sen VR palauttaa manuaalisesti, Linnamaa kertoo.

Linnamaan mukaan asiakkaat, joiden palautus ei ole onnistunut, ovat saaneet VR:ltä sähköpostin, jossa heitä on ohjattu korvauslomakkeen täyttämiseen. Ylen tiedossa on kuitenkin ainakin yksi asiakas, joka ei ole tällaista sähköpostia saanut.

Lakon syynä kiista työehdoista

Junaliikenteen lakko kesti 20.3.–23.3. Junat alkoivat kulkea aamuyöllä 24.3. Työtaistelussa oli kyse veturinkuljettajien työehdoista.

Lakko vaikutti merkittävästi sekä kauko- että lähiliikenteeseen.

VR:n mukaan lakon takia jouduttiin perumaan lähes 800 kaukoliikenteen junamatkaa, 900 VR:n lähiliikenteen matkaa ja 2 800 Helsingin seudun HSL-lähijunamatkaa. Yhtiö ei kerro, kuinka iso rahasumma lipunhintojen palautuksista muodostui.

Miten junalakko vaikutti kansalaisten arkeen? Katso video maaliskuulta alta, lähetyspäivä oli 20.3.2023.