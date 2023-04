Antti Lindtman ilmoittaa parin viikon sisään, aikooko hän hakea SDP:n puheenjohtajaksi

Kansanedustaja Antti Lindtman (sd.) sanoo, että Sanna Marinin ilmoitus luopua SDP:n puheenjohtajuudesta oli pysäyttävä. Lindtmanin mukaan kaikki puolueessa olivat päätöksestä yllättyneitä.

Lindtman tiivistää demareiden kentän tunteet kiitollisuudeksi. Hänen mielestään Marin on hoitanut sekä pääministerin tehtävät että puheenjohtajuuden erinomaisesti vaikeina aikoina.

– Sanna on ollut aivan erinomainen johtaja näinä kriisiaikoina. Hän on luotsannut meidät läpi korona-aikojen ja vienyt läpi uuden turvallisuuspoliittisen linjan. Sannan aikana puolueen rivit ovat tiivistyneet. Häntä arvostetaan meillä todella paljon. Uutinen vaatii sulattelua sekä puoluekentällä että minulta. Pääsiäisenä tähän on aikaa, Lindtman sanoo.

Lindtman toimi SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajana kuluneen vaalikauden, ja hän on myös yksi Marinin seuraajaehdokkaista.

Lindtmanilta kysytään, hakeeko hän demareiden seuraavaksi puheenjohtajaksi. Lindtman uskoo, että päätös kypsyy varmasti parin viikon sisään. Seuraavaksi hän aikoo hakea uudestaan ryhmäjohtajaksi.

– Ilmoitus vaatii vielä sulattelua, mutta tietysti syyskuun puoluekokoukseen mennään nyt uudella kulmalla. Käynnistelen tämän pohdinnan nyt pääsisäisen aikana, ja haluan kuunnella myös meidän jäsenistön ajatuksia. Eiköhän se päätös parin viikon kuluessa kirkastu. Minun, perheen ja lähipiirin täytyy olla asian kanssa myös sinut.

SDP:n puheenjohtajaehdokkaiden pitäisi olla selvillä toukokuun alkuun mennessä.

Lindtman kommentoi eduskunnassa SDP:n puheenjohtajan Sannan Marinin päätöstä jättää tehtävät syyskuun puoluekokouksessa. Marin kertoi keskiviikkona, ettei hän hae jatkokautta, vaan siirtyy rivikansanedustajaksi.

Lindtman arvioi, että Marinin raskas kaksoispesti on vaatinut varmasti veronsa.

– Kiinalaisen sanalaskun mukaan pajunoksa ei taivu lumenkaan painosta. Olen varma, että Sannan työ aatteen ja Suomen puolesta varmasti jatkuu täydellä sydämellä.

SDP:n uusi eduskuntaryhmä järjestäytyy torstaina iltapäivällä Pikkuparlamentissa. Kokouksessa ryhmälle valitaan puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä työvaliokunta. Lisäksi valitaan hallitusohjelmaneuvottelija ja ehdokas puhemiesvaaliin.

Lindtman korostaa, että Marin johtaa puolueen hallitustunnusteluja täydellä mandaatilla. Puolueen linja pysyy sellaisena kuin se ennen vaaleja ilmoitettiin.

– Tätä linjaa tarjoamme hallitustunnustelijalle, ja hän tekee sitten päätökset.

