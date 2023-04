Tamperelaiset pohtivat, viekö Sanna Marin demareiden nuoret kannattajat mennessään

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin keskiviikkoinen ilmoitus tuli osalle Tampereen kaduilla liikkujille yllätyksenä, osa oli ehtinyt sen päätellä vaalituloksen jälkeen.

Tamperelaiset Tapio Uotila ja Iiris Mursunen eivät pitäneet Marinin ilmoitusta yllätyksenä. Toisaalta asia ei heitä juuri hetkauttanutkaan.

– Kun kuulimme siitä, niin puhuttiin lähinnä sitä, että on aika haastava paikka seuraavalle lähteä täyttämään ne saappaat, Uotila sanoo.

Avaa kuvien katselu Iiris Mursunen ja Tapio Uotila toteavat, että Sanna Marinin ilmoitus ei herättänyt heissä suuria tunteita. Kuva: Jani Aarnio / Yle

He kertoivat sattumalta keskustelleensa aiemmin siitä, kuinka nuoret ovat pitäneet demareista juuri Sanna Marinin takia. Jos puheenjohtajaksi valitaan vanhempi henkilö, mitä nuoremmille kannattajille sitten tapahtuu?

– Siirtyvätkö muualle vai pysyvätkö siellä. Jännityksellä katsotaan, mitä tapahtuu, Iiris Mursunen sanoo.

Seuraavan puheenjohtajan on vaikea brändäytyä niin, että saa nuoren kannattajakunnan pidettyä.

Vähän vastuunpakoilua

Tamperelaiset Antti ja Tanja Lähteenmäki olivat puolestaan yllättyneitä ilmoituksesta. He pitivät Marinin ilmoitusta vähän vastuunpakoiluna.

– Kun hän ei päässyt ykköseksi, niin hommat sai riittää. Ymmärrän kyllä, että on ollut aika rankat ajat, mutta kolme vuotta puheenjohtajana on kuitenkin aika lyhyt aika, sanoo Antti Lähteenmäki.

Molemmat ovat sitä mieltä, ettei Marinin ajamaa politiikkaa tule ikävä.

Avaa kuvien katselu Antti ja Tanja Lähteenmäki ymmärtävät, että pari viime vuotta on ollut politiikassa rankkaa aikaa. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Vaikka Sanna Marin on ollut SDP:n keulakuva ei vain Tampereella vaan koko Suomessa, Tanja Lähteenmäen mielestä on puolueen asia löytää tilalle seuraaja.

Antti Lähteenmäki arvelee, että kun Marinin ilmoitus tuli vain muutama päivä vaalien jälkeen, niin kaikki puoluetoveritkaan eivät ole ilmoituksesta iloisia.

Avaa kuvien katselu Fanny Larres sanoo, että Sanna Marin ansaitsee uralleen hyvää jatkoa myös tulevaisuudessa. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Tamperelainen Fanny Larres ei ollut hirveän yllättynyt Marinin ilmoituksesta, onhan hallituskausi ollut rankka. Ilmoitus ei sinänsä herättänyt hänessä negatiivisia tai positiivisia ajatuksia.

– Minun mielestä hän on toiminut oikein hyvin pääministerinä. Tehnyt työnsä hyvin ja ihan ansaitsee varmasti uralleen hyvää kehitystä jatkossakin, Larres sanoo.

Hän arvelee, että politiikasta löytyy tarpeeksi päteviä ihmisiä jatkamaan hänen paikallaan.

Marin sai kehuja selväsanaisuudesta

Matti Kievari kertoo pitäneensä aluksi Marinista. Hänestä hommat menivät kuitenkin loppujen lopuksi jo vähän yli, kun Marin oli äänessä joka paikassa. Ilmoitus rivikansanedustajaksi siirtymisestä ei tullut hänelle yllätyksenä.

Avaa kuvien katselu Matti Kievari ei usko Marinin jatkavat kotimaan politiikassa. Kuva: Jani Aarnio / Yle

– Minä oletan, että hän lähtee hakemaan Euroopasta jotakin. Hänelle ei enää riitä, kun ei ole pääministerin paikalla, Kievari sanoo.

Tamperelaiselle Seppo Saarelle Marinin ilmoitus tuli keskiviikkona täytenä yllätyksenä.

– Olen lievästi surullinen. Hän on selväsanainen ja hänen puheestaan oikeasti ymmärsi mitä hän puhui, sanoo Saari.

Avaa kuvien katselu Seppo Saari pitää Sanna Marinia pätevänä henkilönä. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Hän arvostelee joidenkin poliitikkojen puheita siitä, ettei niistä ymmärrä mitä he tarkoittavat.

– Puhe on pyöreää kuin kananmuna, että ei saa mistään kulmasta kiinni. Marin on selväsanainen. Kymmenen pistettä ja papukaijamerkki hänelle, sanoo Seppo Saari.

”Marin oli jo sunnuntaina luovuttaneen oloinen”

Anu-Pauliina Viitalalle Marinin ilmoitus ei ollut yllätys.

– Se oli tavallaan odotettua, että näin tulee käymään. Kun ajattelee, mitä tämän hallituksen aikana on tapahtunut, Viitala sanoo.

Avaa kuvien katselu Anu-Pauliina Viitala kertoo olevansa huolestunut eduskuntavaalien tuloksesta. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Vaikka hän ei ole ollut tyytyväinen kohta työnsä päättävän hallituksen toimintaan, hän kertoo olevansa vielä huolestuneempi siitä, mitä tuleman pitää.

Tamperelainen Sirpa Anttila kertoo huomanneensa, että Marin oli sunnuntaina jo kovin luovuttaneen oloinen, eikä keskiviikon ilmoitus tullut hänelle yllätyksenä.

– Hän on kovin arvaamaton, voi tapahtua mitä vaan yks kaks, Anttila sanoo.

Avaa kuvien katselu Sirpa Anttila ei usko, että Sanna Marinin tilalle löytyy helposti yhtä pätevää henkilöä. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Anttila pohtii, että nyt on ollut kovia aikoja ja hankalia asioita, joita on hallitus on joutunut paljon hoitamaan.

– Tulee kuitenkin vähän sellainen olo, että nyt luovutetaan, kun ei ihan mennyt niin kuin hän itse olisi halunnut.

