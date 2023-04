Voiko vuorokauden ikäinen Nato-vauva Suomi nukkua nyt yönsä rauhassa? Kristi Raik: ”Rauhallisemmin kuin tähän asti”

Suomella on nyt täysi Nato-turva maanpuolustuksen tueksi, mutta mikä jäsenyyden merkitys on laajemmin ja mihin Suomen pitää joka tapauksessa varautua?

Haastattelimme Euroopan ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijaa Kristi Raikia Suomen tuoreen Nato-jäsenyyden lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksista. Raik on Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja kansainvälisessä puolustustutkimuskeskuksessa. Raik vieraili 5. huhtikuuta Suomussalmella puhumassa Euroopan turvallisuusjärjestyksestä.

Suomi on nyt vuorokauden ikäinen Nato-vauva. Voiko se nukkua tästä eteenpäin yönsä rauhassa?

”Vielä rauhallisemmin kuin tähän asti. Suomi on aina huolehtinut hyvin puolustuksestaan, mutta nyt ollaan myös Naton kollektiivisen puolustuksen piirissä. Se antaa luottamusta siihen, että turvallisuus on hyvässä kunnossa.”

Mitä Suomen Nato-jäsenyys muutti?

”Muutos tapahtuu tietenkin pidemmän ajan kuluessa. Suomi otetaan osaksi Naton puolustussuunnitelmia, mikä tarkoittaa sitä, että Naton artikla 5 soveltuu Suomeen. Sen varalta on suunnitelmat, miten Nato tulee avuksi mahdollisen hyökkäyksen sattuessa, ja vastaavasti miten Suomi osallistuu, jos johonkin muuhun Nato-maahan hyökätään. Tämä kaikki on vielä työn alla.”

Suomi haki jäsenyyttä yhdessä Ruotsin kanssa. Ruotsia ei hyväksytty vielä, muuttaako se asetelmaa?

”Nyt tietenkin toivotaan, että tämä on hyvinkin väliaikainen vaihe. Sen eteen tehdään nyt työtä. Jos se jostain syystä epäonnistuu, Naton kannalta alkaa näyttää ongelmalliselta, että laajentumista ei pystytä toteuttamaan, vaikka lähes kaikki jäsenmaat niin toivovat.”

Viro on ollut Natossa vuodesta 2004 saakka ja kokenut esimerkiksi Venäjän kyberhyökkäyksiä. Mihin Suomen pitää varautua?

”Ei-sotilaallista vaikuttamistoimintaa Venäjä harjoittaa kaikkiin länsimaihin. On enemmän kyberhyökkäyksiä, yrityksiä häiritä vaaliprosesseja ja propagandaa. Sen kanssa pitää osata toimia. Uskoisin, että Suomi ja Viro ovat aika vastustuskykyisiä vaikuttamisyrityksiä vastaan.

Välillä on Suomen keskustelussa luotu pelkoja, että tänne tulisi yhtäkkiä jotakin Nato-tukikohtia tai aseistusta. Mitään ei tule, jos Suomi ei sitä itse toivo. Ja jos toivookin, niin silloinkin pitää tehdä töitä sen eteen, että saa Naton läsnäoloa jäsenmaahan.”

Onko Suomen liittymisellä Natoon vaikutuksia myös sodalle Ukrainassa?

”Suomen Nato-jäsenyys on yksi osa valtavan laajaa murrosvaihetta, mikä Euroopan turvallisuudessa on meneillään. Se on yksi osoitus siitä, että Venäjä teki valtavan ison virheen hyökätessään Ukrainaan. Venäjän näkökulmasta sillä on paljon ikäviä seurauksia.

Venäjä ei tietenkään toivonut, että Suomi liittyisi Natoon, mutta omalla aggressiivisella toiminnallaan ja yrityksillä väkivaltaisesti palauttaa omaa imperiumiaan, Venäjä työntää naapurimaita kauemmas itsestään. Tämä johtaa siihen, että oikeastaan kaikki Venäjän läntiset naapurimaat yrittävät tiivistää länsisuhteitaan ja vähentää riippuvuuksiaan Venäjästä.”

Onko normaalia, joka tunnettiin vielä muutama vuosi sitten, enää olemassakaan?

”Se uusi turvallisuusjärjestys, joka Ukrainan sodan jälkeen muotoutuu, tulee varmasti olemaan erilainen kuin kylmän sodan jälkeinen aikakausi ja myös kylmän sodan aikakausi, vaikka siinä voi olla jotain samoja piirteitä, joita nähtiin kylmän sodan aikana.

Vielä on liian aikaista sanoa, onnistuuko Venäjä palauttamaan omaa etupiiriään ja saamaan tunnustuksen sille, että sillä on oikeus etupiiriin ja oikeus pitää joitakin maita omassa vaikutuspiirissään, vaiko ei. Siitä tässä käydään taistelua. Onko meillä sääntöihin perustuva turvallisuusjärjestys Euroopassa vai ei.”

Alta voit kuunnella Ylen Uutispodcastin jakson, jossa käsitellään muun muassa mitä kaikkea Natoon liittyvää Suomen pitää vielä päättää.

Voit keskustella aiheesta 6. huhtikuuta kello 23:een saakka.