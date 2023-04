Uudenlainen kokeilu valjasti eläkeläiset nuorten avuksi teollisuusyrityksessä – Akusti Hakala, 21: ”Kyllä ne hyviä vinkkejä antaa”

Kun Lauri Lehtonen, 21, vähän aikaa sitten aloitti mekaniikka-asentajana loimaalaisessa Pemamekissa, hän ei oikein tiennyt, mitä odottaa.

Yrityksen palkkaamat eläkeläismentorit tulivat kuitenkin avuksi helpottamaan uusien asioiden omaksumista.

– Mukavaa, että oli joku, jolla oli kärsivällisyyttä neuvoa. Se antoi itseluottamusta ja auttoi aloittamisessa, Lehtonen sanoo.

Avaa kuvien katselu 21-vuotiaat Lauri Lehtonen ja Akusti Hakala ovat tyytyväisiä, että he ovat päässeet mentoreiden opastukseen. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Pari vuotta sitten ammattikoulusta valmistunut mekaniikka-asentaja Akusti Hakala, 21, kiittelee niin ikään mentoreiden avuliaisuutta.

– Kyllä ne hyviä vinkkejä antaa, niillä kun on kokemusta.

Mentorit löytyivät omasta takaa

Hitsaus- ja tuotantoautomaatiota erityisesti telakkateollisuudelle ja tuulivoimatuotantoon valmistava Pemamek on Loimaan suurin yksityinen työnantaja. Tällä hetkellä väkeä on töissä 350.

Pemamek on nousukiidossa. Yritys on palkannut viimeisen puolen vuoden aikana kymmeniä uusia työntekijöitä, ja jatkuva rekrytointi on päällä.

– Vuoden lopussa 400 työntekijän raja menee rikki, uskoo henkilöstöpäällikkö Niina Nurmi.

Avaa kuvien katselu Niina Nurmen mielestä eläkeläisten potentiaalia ei ole osattu täysin hyödyntää yritysmaailmassa. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Nurmen ideasta yrityksessä keksittiin ottaa yhteyttä Pemamekin entisiin, jo eläkkeellä oleviin työntekijöihin. Heitä pyydettiin mentoreiksi opastamaan uusia työntekijöitä yrityksen tuotantotapoihin.

Kyseessä on Suomen oloissa poikkeuksellinen tapa käyttää eläkeläisten osaamista hyödyksi teollisuusyrityksessä.

Kuukausi sitten alkanut mentoriohjelma on otettu hyvin vastaan.

– Tästä on hyvät kokemukset. Uudet työntekijät ovat olleet tosi otettuja, että heille on nimetty henkilöt, jotka auttavat ja tukevat uuden oppimisessa, Nurmi sanoo.

Eläkkeeltä takaisin työhön

Lauri Välimäki ehti olla eläkkeellä viisi vuotta, kun häntä pyydettiin mentoriksi.

– Vähän piti asiaa pyöritellä, mutta ei se kauhean vaikeaa ollut lähteä mukaan.

Välimäki tekee mentorin hommia kymmenestä viiteentoista tuntia viikossa.

– Onhan se hyvä, jos kokemuksemme saadaan valjastettua nuorten hyödyksi. Meille on kuitenkin kehittynyt näkemystä näistä töistä.

Avaa kuvien katselu Timo Kärppä ja Lauri Välimäki palasivat eläkeläispäiviltään takaisin vanhalle työmaalleen. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Tavallisesti uusien työntekijöiden sisäänajo tapahtuu yrityksissä niin, että vanhemmat työntekijät kouluttavat uusia oman työnsä ohessa. Pemamekilla mentoreilla ei ole muita työvelvoitteita kuin nuorten opastaminen.

Lauri Lehtonen pitää mentorikäytäntöä hyvänä asiana.

– Heillä on aikaa ja kärsivällisyyttä auttaa ja neuvoa. Ei tarvitse mennä häiritsemään muita työntekijöitä.

Lehtonen sanoo, että apua on saanut aina, kun on tarvinnut.

– On ollut hyvä, että he ovat täällä. Heillä on kaikki päässään, miten joku asia kannattaa tehdä. Työstä on tullut jouhevampaa.

Avaa kuvien katselu Lauri Lehtonen ja potkupyörä. Pemamekin tehtaalla etäisyydet eri työpisteiden välillä voivat olla satoja metrejä. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Myös Akusti Hakala on tyytyväinen eläkeläismentoreiden apuun.

– Kun uusi työntekijä tulee eikä aina tiedä mitä tehdä, on hyvä olla vierellä joku kokenut.

Avaa kuvien katselu Akusti Hakala työn touhussa. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Timo Kärppä palasi takaisin Pemamekin tehtaalle kolmen eläkevuoden jälkeen.

– Mentorin hommaa piti jonkun aikaa miettiä. Mutta ajattelin, että tämä on mielenkiintoista, pääsee auttamaan ja opastamaan nuoria.

Kärpän mielestä Pemamek hyötyy eläkeläismentoreista paljon – varsinkin nyt, kun uusia työntekijöitä tulee taloon joka viikko.

– Neuvomme heille kaikki laitteet ja mitä niillä tehdään. Nyt siihen ei mene talon henkilökunnan työpanosta, vaan me teemme perehdytyksen.

Eläkeläisissä voimavaraa

Pemamekin henkilöstöpäällikkö Niina Nurmi sanoo, että mentoriohjelma oli alun perin suunniteltu vuoden loppuun saakka, mutta jo ensimmäinen kuukausi on saanut mielen muuttumaan.

– Nyt olemme sitä mieltä, että tästä tulee pysyvä käytäntö. Tämä on lähtenyt niin hyvin käyntiin.

Avaa kuvien katselu Timo Kärppä ja Lauri Välimäki opastavat. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Mentorointia on ollut käytössä jonkin verran akateemisessa maailmassa ja julkisella sektorilla, mutta se on perustunut pääosin vapaaehtoisuuteen.

Niina Nurmen mielestä Suomessa ei ole vielä oivallettu, mikä potentiaali eläkeläisissä on myös teollisuusyrityksille.

– Kun puhutaan osaajapulasta, tämä voisi olla toimiva malli monelle yritykselle erityisesti valmistavassa teollisuudessa.