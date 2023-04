IL: Verottaja hakee Heinolan Peliittoja konkurssiin

Kuva: All Over Press

Mestis-seura Heinolan Peliittoja uhkaa konkurssi. Seuralla on maksamattomia veroja ja muita maksuja runsaat 32 000 euroa.

Verohallinto on hakenut Mestis-seura Heinolan Peliitat oy:tä konkurssiin. Seuralla on maksamattomia veroja ja muita maksuja 32 366 euroa. Viimeisin maksuhäiriömerkintä, runsaat 19 300 euroa, on viime vuoden marraskuulta.

Tiistaina jätetty konkurssihakemus käsitellään Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.

Peliitat on neuvotellut uudesta omistajasta, mutta seuran Marko Nyman ei halua kommentoida Ylelle sen paremmin konkurssihakemusta kuin omistajakuvioitakaan.

Konkurssihakemuksesta ensin kertoneelle Iltalehdelle Nyman ei myöskään kerro, kuka tai ketkä ovat lähettäneet tarjouksen.

– En sano kuka, mutta semmoista on nyt menossa. Suuri helpotus ja toiminnan jatkumisen kannalta tämä on elinehto, joukkueenjohtaja kommentoi Iltalehdelle.

Seuran edustusjoukkueessa on pelannut muun muassa Eetu Selänne.